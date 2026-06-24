La primera edición del Planeta Fest apuesta por la diversidad y la igualdad en las artes escénicas en Tenerife

Tenerife acoge el nacimiento de una nueva cita cultural con vocación transformadora. La primera edición de Planeta Fest se celebrará entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. El objetivo de esta innovadora cita es situar la inclusión en el centro de las artes escénicas, aunque sin renunciar a la calidad artística ni a la diversidad de lenguajes. El festival, impulsado por Satélite Teatro, reunirá a compañías locales, nacionales e internacionales en una programación que combina circo contemporáneo, danza, teatro, música y experiencias participativas para generar espacios de encuentro donde artistas con y sin discapacidad compartan escenario y público en igualdad de condiciones.

Planeta Fest nace con la intención de romper barreras físicas, sociales y culturales y por eso apuesta por una experiencia accesible a todos los niveles. En este sentido, explica el director del festival, Brian Rodríguez, la inclusión no se plantea como un añadido, sino como una condición estructural del evento.

Múltiples escenarios

Pero no solo los participantes de las compañías hacen especial este festival, sino también los escenarios elegidos. Durante tres días, la plaza del Cristo de La Laguna se convertirá en epicentro de muchas de las actividades programadas al aire libre, mientras que el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá las propuestas de sala. Entre ellos, De tú a tú, de Col·lectiu MUR, es una de las citas más esperadas.

El Col·lectiu MUR en uno de sus espectáculos. / ED

Este proyecto nació hace dos décadas como un taller de circo que, poco a poco, fue creciendo hasta convertirse en una compañía profesional con producción, dirección artística y un equipo estable. "No hacemos casting. Hemos mantenido el mismo elenco y eso nos ha convertido en una familia", explica el actor y cofundador del colectivo, Jordi Mas, quien añade que el proceso de aprendizaje ha sido compartido, tanto dentro como fuera del escenario.

La experiencia de viajar

Esta compañía es un referente del circo inclusivo contemporáneo en España. Su participación en el festival no solo aporta uno de los montajes más esperados, sino también una mirada consolidada sobre la creación escénica desde la diversidad. Jordi Mas subraya el valor de formar parte de esta primera edición en Canarias. “Es una súper experiencia porque, además, cada nueva función se convierte en una aventura y, en este caso, viajar a Canarias es una súper agradable", afirma. Sin embargo, la relación de la compañía con las Islas no es nueva puesto que han participado en ocasiones anteriores en el Festival Mueca y, afirman, tienen "recuerdos súper bonitos, porque es un sitio inmejorable".

‘De tú a tú’, de Col·lectiu MUR, es una de las citas más esperadas y habrá dos pases

Para Mas, la participación en un festival como Planeta Fest trasciende la propia actuación y destaca la dimensión humana y colectiva que define tanto al evento como a su propia compañía. En este sentido, Col·lectiu MUR presenta en Tenerife dos de sus propuestas, Únics (sábado 27 en la plaza del Cristo) y De tú a tú (viernes 26 en el Espacio La Granja y domingo 28 en la plaza del Cristo), esta última concebida como una exploración de las relaciones humanas a partir del encuentro entre dos personas. El espectáculo se estructura en cinco binomios formados por artistas con y sin discapacidad, que desarrollan escenas donde la intimidad, la confianza y la complicidad se convierten en el eje de la dramaturgia.

Diferentes lenguajes

La pieza propone un viaje emocional a través de distintos lenguajes del circo contemporáneo, desde la acrobacia hasta el clown o la manipulación de objetos y trata de situar a todos los intérpretes, tengan o no discapacidad, en un mismo plano. Mas explica que esta producción supone un paso adelante en la forma de trabajar del colectivo, que trató de que todos los participantes formaran parte del proceso de creación: "A lo mejor no hay tanta técnica de circo, pero tiene un punto de sensibilidad que es difícil lograr de otra manera".

El Col·lectiu MUR en uno de sus espectáculos. / ED

La construcción de los binomios que protagonizan cada una de las cinco piezas del espectáculo responde a una lógica artística y humana, puesto que han sido diseñados en función de las capacidades, intereses y formas de expresión de sus integrantes. Así, por ejemplo, uno de los intérpretes cuenta con dificultades de motricidad fina pero participa en un número de equilibrio con troncos porque no se desea ocultar esa característica, sino convertirla en una parte esencial del discurso escénico. Y eso, afirma Mas, es capaz de percibirlo el público de alguna manera, aunque las historias de cada uno de estos chicos no se expliquen con palabras.

Mucho más que teatro

Pero la propuesta de Col·lectiu MUR no solo plantea una transformación sobre el escenario, sino también en quienes participan en el proceso y Jordi Mas afirma que, "como sociedad, salimos ganando todos" con este tipo de iniciativas y añade que "los protagonistas de esta iniciativa no están ahí por su discapacidad, sino porque son referentes".

Las funciones serán en la plaza del Cristo lagunera y en el Espacio La Granja de la capital

Esa idea conecta directamente con la filosofía de Planeta Fest, que busca integrar la diversidad en el núcleo de la programación cultural. En este sentido, Col·lectiu MUR no será la única participante en la cita, que también contará con las propuestas de Danza Mobile o proyectos como PlaTEA, que reforzarán una programación que apuesta por la calidad artística desde la pluralidad de cuerpos, lenguajes y experiencias.

Cambio en la mirada

Para Mas, por ejemplo, el auge de festivales como Planeta Fest refleja un cambio en la forma de entender la cultura. "Ahora se le da más voz a este tipo de iniciativas y es muy positivo que existan espacios donde estas personas sean protagonistas", señala y defiende, al igual que hace la compañía en De tú a tú, que las personas pueden encontrarse sin jerarquías, sin prejuicios y sin barreras, mirándose de frente y en igualdad.