Nueva Línea y Ezio Oliva lanzan 'Cómo le hago (Versión Canarias)' inspirados en los lazos históricos entre las Islas y América

Ezio Oliva habla con entusiasmo de su colaboración con Nueva Línea. El artista peruano ha unido su voz a la formación canaria para dar una nueva vida a Cómo le hago, una de las canciones más populares de su repertorio en Latinoamérica. La versión, bautizada por el propio cantante como Cómo le hago (Versión Canarias), nace de una conexión personal y musical con la familia Marrero, con el maestro José y con las integrantes de la orquesta. Para Oliva, el resultado no solo actualiza el tema, sino que lo acerca a un sonido isleño que considera natural por los vínculos históricos y emocionales entre Canarias y América Latina.

Cómo le hago es una de sus canciones más conocidas. ¿Qué le hizo pensar que podía tener una nueva vida gracias a Nueva Línea?

El tema de las colaboraciones siempre está entre la coincidencia, la suerte y el momento. En este caso, lo que pasó fue que nos conocimos, empezamos a conversar y nos caímos bien. Ese es el primer paso. Hubo química con las chicas, con la familia Marrero y con el maestro José. De pronto les dije que sería lindo hacer algo juntos. No sabíamos si escribir una canción nueva o qué hacer. Yo tenía Cómo le hago, que es una canción que en Latinoamérica tiene alrededor de 70 millones de reproducciones y escuchas, y pensé que podía funcionar. Canarias ha sido históricamente una de las puertas más importantes de entrada a España para quienes venimos de América. Si esta canción ha tenido un impacto importante en Latinoamérica, pensé que podía tener una oportunidad también desde ahí. Uno no tiene una bola mágica y no sabe qué va a pasar, pero creí que podía haber más posibilidades

¿También pesó el momento que vive Nueva Línea?

Claro. Si a eso le sumas el impacto y la relevancia que está teniendo Nueva Línea con sus canciones propias, con El besito, con los covers que han hecho en TikTok y con lo que acaba de pasar con Quevedo, pensé que podía ser una apuesta interesante. Podía pasar algo o no pasar nada, pero afortunadamente creo que dimos en el clavo.

Ha llamado a esta nueva lectura Cómo le hago (Versión Canarias). ¿Por qué quiso que el nombre de las Islas estuviera también en la canción?

Porque me parece que esta versión representa el sonido canario, y eso era lo que yo buscaba. No quería hacer una versión que se pareciera a lo que ya conocemos. Quería dejarle absoluta libertad al maestro José, a Sarita y a todas las chicas para que le metieran esa magia que finalmente le está gustando tanto a la gente. Creo que quedó una versión muy linda. En apenas un par de días ya teníamos miles de TikToks y está empezando a pasar algo con la canción.

Hablaba de esa conexión natural entre Canarias y América Latina. ¿La sintió también musicalmente durante la grabación?

Totalmente. Una colaboración, si no tiene química humana real, es más difícil que funcione. Puede haber casos en los que juntas a dos superartistas y, aunque se caigan mal, funciona igual, probablemente. Pero lo óptimo y lo ideal es que haya una química bonita y un compromiso. Eso es lo que ha habido aquí. Estoy muy agradecido a la familia Marrero y a todas las chicas de Nueva Línea por haber elegido esta canción y esta colaboración como su siguiente sencillo después del tremendo éxito que han tenido con Quevedo. Para mí es un regalo, un gran momento y una gran oportunidad.

Se le nota muy contento con esta colaboración. ¿El siguiente paso no sería venir a cantarla en directo a Canarias con ellas?

Me encantaría. Ya estuvimos en Aluche, en Madrid, cantándola frente a unas 30.000 personas. Subimos algunos vídeos a redes y fue un éxito. Justo ayer hablé con José y me contó que ellas ya la están cantando en sus conciertos. Están en un momento muy importante, tocan muchísimo, casi de lunes a lunes, y me siento muy contento y muy orgulloso de su éxito. Según me cuentan, la gente está abrazando la canción como esperábamos. Por supuesto, lo siguiente que quiero es empezar a subirme al escenario con ellas para cantarla, porque finalmente lo que más me gusta hacer es cantar en directo. Creo que es lo que mejor sé hacer. Cocino muy mal, pero cantar en directo sí se me da.

Tiene una carrera muy consolidada en Perú, pero también está abriéndose camino en España. ¿Cuáles son sus próximos pasos?

Esto no es algo reciente. Llevo casi tres años picando mucha piedra, tocando muchas puertas, y poquito a poquito las cosas se han ido dando. Hace tres meses decidí mudarme con toda mi familia a Madrid. Ahora me toca estar parte del tiempo en España y, cuando hay trabajo en Perú, tomar un vuelo. De hecho, este fin de semana tengo que ir a Perú porque tengo dos conciertos allí. Esa es mi vida hoy: ser papá, compartir con mi familia, ser cantante y moverme mucho. Es lo que me ha tocado y estoy muy feliz por eso.

Debe ser duro vivir entre tantos kilómetros, lejos de casa y manteniendo también su trabajo en Perú.

Es duro, es un reto. Pero creo que la vida es un reto en general. Yo no le meto mucho drama. Despertarte todos los días ya es un reto en todos los sentidos. Coexistir con tantos seres humanos tan diferentes también es un reto. Hay que agradecer que haya oportunidades. Sería un problema si no existiera la posibilidad de volar, si no existiera la oportunidad de hacer estas colaboraciones. Mientras haya oportunidades, yo soy feliz. Esa es mi filosofía y por eso creo que soy un tipo feliz, o al menos intento serlo.

¿Le gustaría seguir colaborando con otros artistas canarios? Ha nombrado a Quevedo y se nota que admira lo que está haciendo.

Me parece espectacular lo que está haciendo Quevedo. Sobre todo admiro que haya agarrado su bandera y su tierra y las haya enaltecido. Creo que eso es lo que nos toca a todos como artistas, sea cual sea el género o el estilo. También tengo una gran amiga canaria, Nia, a la que quiero muchísimo. Es una crack. Hay tremendos artistas canarios. Yo estaría feliz de compartir, aprender y colaborar, porque en una colaboración uno se nutre de la cultura y del estilo del otro. Al final, de eso se trata: de seguir aprendiendo.

Después de 20 años de carrera, ¿siente que todavía sigue aprendiendo?

Totalmente. Empecé muy pequeño y llevo muchos años subiéndome a escenarios, pero considero que todos los días sigo aprendiendo. Además, siento que me falta mucho. Eso es lo bonito: seguir aprendiendo y mirar al futuro con ganas de renovarse.