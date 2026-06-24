Medio siglo al servicio de la ingeniería industrial en Canarias

Medio siglo de trayectoria, 1.200 colegiados en activo y un papel decisivo en el desarrollo industrial de las islas. Así se presenta el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife ante una efeméride que marcará un antes y un después en su historia reciente. Mañana viernes, 26 de junio, el Auditorio de Tenerife acoge un acto conmemorativo con el que pondrá en valor cinco décadas de compromiso profesional y social.

La fecha no es casual. En 1976 se publicó el Real Decreto que transformó en colegios profesionales lo que hasta entonces eran simples delegaciones, en el caso tinerfeño dependiente de Las Palmas. Aquel paso supuso el nacimiento de una institución con entidad propia, capaz de representar los intereses de un colectivo relevante para el tejido productivo provincial.

El decano del Colegio, Antonio Miguel Rodríguez, explica el sentido de la celebración: «Hemos organizado un acto conmemorativo en el que pretendemos homenajear a los compañeros que hace 50 años apoyaron con su firma la necesidad de contar con un Colegio en nuestra provincia», señala. El acto reunirá a más de cien personas llegadas desde distintos puntos del territorio nacional, coincidiendo con la Asamblea General anual de la Mutualidad de Ingenieros Técnicos Industriales. Participará también Edurne Pasabán, ingeniera técnica industrial y primera mujer en coronar los catorce ochomiles, cuya presencia añade una dimensión simbólica de superación al homenaje.

«En definitiva, queremos transmitir un mensaje de agradecimiento, de unidad, de servicio a la sociedad y de fortaleza de un colectivo necesario para el funcionamiento eficiente y seguro de la misma», resume Rodríguez, quien insiste en que la ingeniería técnica industrial constituye un pilar estratégico en numerosos sectores productivos, donde seguridad, eficiencia y productividad son las señas de identidad de estos profesionales, cuya alta demanda confirma su relevancia.

El Colegio agrupa a profesionales que desempeñan su actividad en múltiples ámbitos: ejercicio libre, redactando proyectos, periciales y certificaciones, o dirigiendo obras, integración en empresas industriales con responsabilidades en mantenimiento, producción, logística o seguridad, además de docencia y función pública.

«Debo decir que actualmente gozamos de una situación de prácticamente pleno empleo, y de hecho muchas veces las empresas no tienen fácil encontrar profesionales para cubrir esa alta demanda», apunta el decano, quien vincula esta realidad al respaldo que el Colegio presta a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de La Laguna, responsable de formar a la mayoría de los graduados que cada año se incorporan al mercado laboral provincial en esta rama», subraya.

La formación continua se erige, en palabras de Rodríguez, como una exigencia ineludible de la profesión. «Es directamente imposible mantenerse en nuestra profesión sin un programa continuo de formación. Los continuos cambios normativos y el propio avance tecnológico nos obligan a un proceso constante de reciclaje y aprendizaje», afirma. El Colegio está finalizando este mes un programa formativo nacional en competencias digitales, respaldado por instituciones públicas, al que se suma la oferta permanente de cursos en seguridad industrial a través de la plataforma online del Consejo General, además de iniciativas presenciales nacidas de las inquietudes de los colegiados.

El compromiso del Colegio con la sociedad no se limita al ámbito formativo. Rodríguez subraya la voluntad de aportar el conocimiento de sus colegiados en mesas y grupos de trabajo impulsados por las administraciones públicas, así como de estrechar la colaboración con asociaciones empresariales e industriales para acercar formación de calidad a empresas y técnicos, y de seguir participando en el diseño de los programas formativos de los futuros graduados como referente en posgrado.

El decano cierra con un reconocimiento a quienes hicieron posible la historia que ahora se conmemora. «Los ingenieros técnicos industriales fueron clave en el desarrollo de nuestras islas durante la segunda mitad del siglo pasado, antes incluso si nos referimos a nuestros antecesores los peritos industriales. Nuestros compañeros merecen nuestro mayor reconocimiento, y así queremos que quede plasmado en el acto del próximo viernes 26 de junio. Queremos ofrecerles nuestra gratitud por su compromiso con la profesión y con el Colegio, y que sigan siendo ejemplo para los más jóvenes», concluye.

Medio siglo después de aquel Real Decreto que dio carta de naturaleza institucional a la profesión en la provincia, el Colegio afronta el futuro con la mirada puesta en la innovación, la formación y el servicio a una sociedad que cada día depende más de la seguridad y la eficiencia que estos profesionales garantizan.