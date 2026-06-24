'Intacto', el thriller de Juan Carlos Fresnadillo, regresa a las salas 25 años después con restauración 8K

Intacto, el largometraje con el que el cineasta canario Juan Carlos Fresnadillo irrumpió en el cine español en 2001, vuelve a la gran pantalla. Lo hace 25 años después de su estreno y de la mano de un proyecto que busca algo más que una conmemoración. La iniciativa, bautizada como Intacto 25, pretende restaurar, preservar y devolver a las salas una de las obras de culto del thriller psicológico europeo reciente.

El cineasta tinerfeño se ha aliado con el productor Enrique Cerezo, titular de los derechos de explotación de la película y uno de los grandes nombres de la industria audiovisual española, para recuperar la obra que consolidó su salto al largometraje. El objetivo es que Intacto regrese al circuito cinematográfico internacional con una calidad técnica inédita y pueda ser redescubierta por nuevas generaciones de espectadores.

¿Cómo van a restaurar esta película?

La restauración será integral. El proyecto contempla la recuperación de imagen y sonido a partir de los mejores materiales originales disponibles y la creación de un nuevo máster en resolución 8K y sonido inmersivo Dolby Atmos, todo ello bajo la supervisión artística del propio Fresnadillo. No se trata solo de limpiar una película o de actualizarla técnicamente, sino de volver a mirar sus sombras, sus texturas y su tensión narrativa con las herramientas del presente.

“Intacto representa la consolidación de mi voz como cineasta. Veinticinco años después, siento que ha llegado el momento de devolverle a esta obra parte de todo lo que me ha dado”, afirma el director. Fresnadillo resume así el sentido de una operación que mezcla memoria personal, recuperación patrimonial y celebración cinematográfica: “Nuestro objetivo es que la película vuelva a encontrarse con el público en las mejores condiciones posibles”.

De hecho, sus planes incluyen la incorporación, quizás, una nueva secuencia, e, incluso, algún que otro cambio en el montaje. "Quiero que sea como la versión que en aquel momento no pude hacer por razones presupuestarias. Ahora que tengo la oportunidad y los recursos, podré hacerla tal y como fue concebida originalmente".

El regreso de Intacto tiene también un valor simbólico dentro de la trayectoria de Fresnadillo. Antes de convertirse en uno de los directores españoles con mayor proyección internacional, el cineasta ya había llamado la atención con Esposados, cortometraje estrenado en 1996 que obtuvo más de cuarenta premios internacionales y lo convirtió en el primer cineasta español nominado al Óscar en su categoría.

Un detalle de la mítica escena de 'Intacto'. / El Día

Aquel corto fue el aviso. Intacto fue la confirmación. Estrenada en 2001, la película se convirtió en una rareza poderosa dentro del cine español de la época: un thriller sobre el azar, la supervivencia, el destino y la posibilidad de que la suerte pudiera tocarse, robarse o heredarse. Su propuesta visual y narrativa la hizo destacar de inmediato y la consolidó como una de las películas de culto más influyentes del suspense europeo contemporáneo.

Una cinta y un director laureados

La película logró ocho nominaciones a los Premios Goya y obtuvo dos galardones, entre ellos el de Mejor Director Novel. A partir de ahí, Fresnadillo desarrolló una carrera internacional que lo llevó a dirigir 28 Weeks Later y, más recientemente, Damsel, convertida en la película más vista de Netflix en 2024.

Años después, no solo mantiene su vigencia sino que se ha convertido en una cinta de culto a nive internacional. "Y es curioso porque me pasa vaya donde vaya. Estuve en Australia hace poco y me enteré de que la película tiene un club de fans y todo. De hecho, han hecho una edición especial de Intacto para Australia y Nueva Zelanda con una serie de de complementos, como una baraja. Hay todo un fenómeno de de veneración de la película en Australia y también en Japón", destacó el director.

La restauración cuenta con el respaldo de Enrique Cerezo y Video Mercury Films, compañía responsable de uno de los mayores procesos de conservación del patrimonio cinematográfico en España. Para Cerezo, la recuperación de la película responde a una obligación de la industria con su propia memoria. “La conservación constituye una responsabilidad fundamental para cualquier industria audiovisual madura; las películas forman parte de nuestra memoria colectiva y tenemos la obligación de garantizar que puedan seguir siendo estudiadas y disfrutadas”, señala.

El productor subraya además el lugar especial que ocupa Intacto dentro del cine español reciente. La película, sostiene, “representa el nacimiento de una de las trayectorias internacionales más importantes surgidas de nuestro cine”.

El proyecto mira también hacia Canarias. Mucho antes de que el Archipiélago se consolidara como escenario habitual de grandes rodajes internacionales, Fresnadillo ya había demostrado con Intacto que desde las Islas podían nacer historias capaces de dialogar con la industria global. La iniciativa reivindica así no solo una película, sino también un origen: el de un creador canario que abrió camino desde una mirada propia.

En ese sentido, Intacto 25 encaja con una idea cada vez más repetida por el sector audiovisual canario: las Islas no son únicamente un plató natural privilegiado, sino también un territorio capaz de generar talento, proyectos y autores con proyección internacional. La restauración de la película se plantea, por tanto, como una forma de recordar de dónde salió una de las carreras más singulares del cine español contemporáneo.

El cartel de la película. / El Dia

Reestreno, actividades y un documental

La celebración no se limitará a la restauración. El proyecto prevé el reestreno de Intacto en salas seleccionadas de toda España con presencia del equipo artístico, la exposición itinerante El azar en imágenes, proyecciones especiales de la versión remasterizada de Esposados (que también está de celebración porque cumple 30 años), ciclos de conferencias y, de cara a 2027, el lanzamiento del documental Intacto: 25 años después.

También está prevista una edición especial en Blu-ray y un libro conmemorativo. Todo ello forma parte de una celebración amplia alrededor de una obra que cambió el destino de su director y que ahora aspira a encontrar nuevos espectadores sin perder el magnetismo que la convirtió en una película distinta.