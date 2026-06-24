La Fiscalía solicita trece años de cárcel para 'El Mediador' y ocho para el exdiputado 'Tito Berni' por la trama de corrupción en Canarias

La Fiscalía ha dado un paso definitivo para sentar en el banquillo de los acusados a los implicados en el Caso Mediador, una de las presuntas tramas de corrupción más mediáticas de los últimos años en Canarias. En su escrito de acusación formal dirigido al Juzgado de Instrucción nº 4 de Santa Cruz de Tenerife (Procedimiento Abreviado nº 136/2022), el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra Marco Antonio Navarro Tacoronte, 'El Mediador'; Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni'; Taishet Fuentes Gutiérrez y Francisco Espinosa Navas, entre otros.

El documento relata la existencia de un presunto grupo criminal perfectamente organizado que estuvo especialmente activo entre mediados de 2020 y mediados de 2021. Su modus operandi consistía en captar a empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de energías renovables en Canarias a los que ofrecían tratos de favor, la adjudicación de contratos públicos o la rebaja y anulación de expedientes sancionadores. A cambio, la trama exigía cuantiosas contraprestaciones económicas, regalos y la financiación de fiestas y servicios de prostitución en hoteles.

Las penas solicitadas para el núcleo de la trama

La Fiscalía tipifica los hechos bajo los delitos de cohecho continuado, prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, falsedad en documento mercantil, estafa y tráfico de influencias, solicitando penas de especial gravedad para los líderes del entramado:

Marco Antonio Navarro Tacoronte ('El Mediador'): Se enfrenta a la mayor petición de condena. La Fiscalía solicita para él un total de 13 años de prisión desglosados por los delitos de cohecho (6 años), estafa (3 años), grupo criminal (2 años), falsedad documental (1 año) y tráfico de influencias (1 año). Sería el encargado de captar a las víctimas y canalizar los pagos a través de cuentas puente para borrar el rastro del dinero.

Se enfrenta a la mayor petición de condena. La Fiscalía solicita para él un total de desglosados por los delitos de cohecho (6 años), estafa (3 años), grupo criminal (2 años), falsedad documental (1 año) y tráfico de influencias (1 año). Sería el encargado de captar a las víctimas y canalizar los pagos a través de cuentas puente para borrar el rastro del dinero. Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Exdiputado nacional): El Ministerio Público solicita 8 años de cárcel (6 por cohecho y 2 por grupo criminal), además de 12 años de inhabilitación absoluta. El político habría utilizado el Congreso de los Diputados como "puesta en escena" para dar fiabilidad a la red y exigía un "peaje" inicial de 5.000 euros camuflado como donaciones a la Asociación Deportiva Vega Tetir, que él mismo presidía.

El Ministerio Público solicita (6 por cohecho y 2 por grupo criminal), además de 12 años de inhabilitación absoluta. El político habría utilizado el Congreso de los Diputados como "puesta en escena" para dar fiabilidad a la red y exigía un "peaje" inicial de 5.000 euros camuflado como donaciones a la Asociación Deportiva Vega Tetir, que él mismo presidía. Taishet Fuentes Gutiérrez (Exdirector General de Ganadería): Sobrino del diputado, se enfrenta también a 8 años de prisión por cohecho y grupo criminal, a los que se suman otros 3 años de cárcel por un delito de estafa . Según la Fiscalía, aprovechaba su cargo público en el Gobierno de Canarias para identificar a ganaderos con problemas y presionarlos internamente.

Sobrino del diputado, se enfrenta también a por cohecho y grupo criminal, a los que se suman otros . Según la Fiscalía, aprovechaba su cargo público en el Gobierno de Canarias para identificar a ganaderos con problemas y presionarlos internamente. Francisco Espinosa Navas (General de la Guardia Civil): Investigado por utilizar su posición al frente del proyecto Gars Sahel en la Fundación FIIAPP para ofrecer proyectos comerciales falsos en África a cambio de comisiones y estancias hoteleras de lujo.

Los cuatro casos clave del fraude institucional

El escrito del fiscal pormenoriza cómo, presuntamente, operaba la red corrupta a través de cuatro grandes subtramas empresariales:

El 'Caso Biogranja': El empresario Alberto Montesdeoca afrontaba una propuesta de sanción de 99.000 euros y la devolución de 74.000 euros en ayudas lácteas. Tras, presuntamente, pagar a la asociación de fútbol de la trama y realizar transferencias al 'Mediador', altos cargos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, como el viceconsejero Álvaro de la Barcena Argany, habrían paralizado conscientemente el expediente hasta dejarlo prescribir. El blanqueo del soborno se habría camuflado con una factura falsa de "asesoramiento industrial". El 'Caso Mec Suministra': Los ganaderos Esteban Banús e Inmaculada Roca pagaron, presuntamente, la mordida de 5.000 euros para evitar una penalización que les restaba el 5% de sus ayudas. Según apunta la Fiscalía, el viceconsejero habría dictado una resolución a su favor que les permitió percibir indebidamente 104.314,74 euros. El sector de los drones: El empresario José Suárez Estévez habría financiado viajes y servicios de prostitución en Madrid y Las Palmas a cambio de la promesa de que la trama amañaría concursos públicos de la administración eliminando la libre competencia. Placas solares forzadas: El Director General de Ganadería facilitó, presuntamente, datos confidenciales de granjas de Fuerteventura al empresario fotovoltaico Antonio Bautista El propio político acompañaba, según apunta la Fiscalía, al comercial a las fincas para presionar a los ganaderos a comprar las placas solares a cambio de arreglar sus problemas administrativos. En una ocasión, un ganadero habría entregado un sobre con 6.000 euros en efectivo en un hotel.

Penas a los empresarios y una reducción por colaboración

Para los empresarios corruptores que, presuntamente, accedieron a pagar los sobornos, la Fiscalía solicita de forma generalizada 3 años y 6 meses de prisión por cohecho, además de multas y la prohibición de obtener subvenciones públicas durante 6 años.

La única nota discordante en la dureza de las penas se aplica sobre el acusado Miguel Ángel Robayna García. El Ministerio Público le reconoce una atenuante analógica muy cualificada de colaboración con la justicia, debido a que entregó voluntariamente sus dispositivos informáticos y mensajes de texto que resultaron cruciales para desmantelar la estructura de la trama. Como consecuencia, su petición de condena se reduce notablemente a 5 meses de prisión por falsedad y otros 5 meses por cohecho.