La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el ‘mediador’ y ocho para el ‘Tito Berni’

La Fiscalía da un salto decisivo en el llamado caso Mediador y pone cifras a una de las tramas de corrupción más sonadas de los últimos años en Canarias. El Ministerio Público solicita 13 años de cárcel para Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el mediador; 11 años para Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias; ocho para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni; y dos años para el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, al considerar que formaron parte de una trama corrupta que utilizó cargos públicos, contactos e influencias para captar empresarios y obtener beneficios ilícitos.

El escrito de acusación, fechado el 17 de junio en Santa Cruz de Tenerife y dirigido al Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña (procedimiento abreviado 136/2022), solicita la apertura de juicio oral y formula acusación contra 16 de las 23 personas procesadas en la pieza principal del caso.

Según el documento, el núcleo de la presunta trama habría operado entre mediados de 2020 y mediados de 2021. La Fiscalía sostiene que Navarro Tacoronte, Taishet Fuentes y Juan Bernardo Fuentes habrían diseñado un «plan criminal» orientado a obtener beneficios económicos ilícitos mediante la captación de empresarios, principalmente de sectores como la agricultura, la ganadería y las energías renovables. La mecánica era sencilla. A cambio de regalos, comisiones y distintas dádivas, se ofrecía a empresarios la posibilidad de acceder a contratos públicos, subvenciones, contactos relevantes o negocios privados.

Captador y nexo de unión

El buen funcionamiento de la red dependía, según la acusación, de la utilización del peso institucional y de la imagen pública de algunos de los investigados. Navarro Tacoronte aparece como el captador y nexo de unión entre las distintas piezas. Era quien localizaba empresarios dispuestos a entrar en el circuito, realizaba contactos y canalizaba pagos. También se le atribuye el supuesto uso de facturas ficticias para dotar de apariencia legal a determinadas operaciones económicas.

Sin embargo, el escrito sostiene que el papel del resto de implicados era imprescindible para generar confianza entre los empresarios. En el caso de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, entonces diputado socialista en el Congreso y exdirector general de Ganadería, la Fiscalía considera que su posición institucional aportaba credibilidad a las propuestas. El documento describe visitas organizadas en el Congreso de los Diputados para empresarios captados por la trama. Según el fiscal, esos encuentros buscaban proyectar una imagen de seriedad que ayudara a reforzar las expectativas de negocio que se les trasladaban.

La puesta en escena servía para trasladar la impresión de que detrás de aquellas ofertas existía una capacidad real de influencia. La acusación también atribuye a Tito Berni una presunta participación en la recepción o solicitud de dádivas y hace referencia al envío de números de cuentas bancarias personales y vinculadas a la Asociación Deportiva Tetir.

Facilitar reuniones

También Taishet Fuentes utilizó, según la Fiscalía, su cargo de director general de Ganadería del Gobierno canario para recabar información y contactos que sirvieron para identificar empresarios, facilitar reuniones y acceder a expedientes administrativos. El fiscal sostiene que esa posición permitía ofrecer una supuesta vía privilegiada para resolver trámites o impulsar determinados intereses.

La investigación también sitúa en la estructura al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Aunque la petición de pena es considerablemente menor, dos años de prisión, el escrito lo incorpora a la presunta dinámica de intermediación.

Según la acusación, Navarro Tacoronte habría recurrido a él para atraer empresarios interesados en proyectos relacionados con energías renovables y otras oportunidades vinculadas a África, especialmente dentro del entorno del proyecto Gars Sahel desarrollado en la FIIAPP. La Fiscalía sostiene que la presencia de Espinosa añadía un elemento más de prestigio y credibilidad a las operaciones que se planteaban.

Los investigadores han encontrado –en las conversaciones extraídas de los teléfonos móviles intervenidos a Navarro Tacoronte– mensajes, fotografías, movimientos económicos y referencias a encuentros celebrados en restaurantes y locales de ocio donde presuntamente se cerraban acuerdos y se realizaban peticiones de favores. El escrito menciona pagos de comidas, hoteles, viajes y servicios de prostitución como parte de las dádivas que, según la acusación, recibían algunos de los implicados.

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La investigación ya ha tenido consecuencias judiciales parciales. Una de las piezas separadas derivó anteriormente en una sentencia con penas inferiores a un año por un delito continuado de cohecho para el propio Mediador, el exgeneral de la Guardia Civil y un empresario del sector eólico. Ahora la pieza principal entra en una nueva fase.