Fernando Clavijo defiende la inspección a 78 gasolineras: El precio del combustible sube en 48 horas, pero tarda trece días en bajar

El presidente Fernando Clavijo explicó este miércoles en el Pleno del Parlamento de Canarias la puesta en marcha de una inspección aleatoria a 78 gasolineras del Archipiélago, pertenecientes a las cuatro principales operadoras que concentran casi el 80% del mercado. Esta medida surge tras detectarse un comportamiento anómalo en la fijación de precios, especialmente tras el inicio del conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Suben como los cohetes y bajan como la pluma

Clavijo denunció una notable disparidad en la rapidez con la que las petroleras ajustan sus tarifas. El impacto de las crisis internacionales se traslada al bolsillo de los ciudadanos de forma casi instantánea, en un margen de tan solo 48 a 72 horas. Las bajadas, sin embargo, son como las plumas. Cuando la situación de conflicto se relaja o el precio del crudo desciende, el alivio en el surtidor se demora entre 10 y 13 días, contestó Clavijo en respuesta en el pleno del Parlamento al diputado de AHI, Raúl Acosta,

Clavijo subrayó que "es razonable que el impacto sea a las 48-72 horas para subir, pero cuando se multiplica casi por 10 el tiempo de diferencia para bajarlo, evidentemente es que algo está funcionando mal". El objetivo de la inspección es determinar si este retraso se debe al funcionamiento normal del mercado o a una lentitud deliberada para trasladar los beneficios de las bajadas a los consumidores.

Defender los derechos de la ciudadanía

La inspección que el Ejecutivo canario realizará a 78 gasolineras para detectar posibles irregularidades en la subida de los precios del combustible no pretenderá "prejuzgar" sino "estar al servicio de la ciudadanía, proteger sus derechos", remarcó el presidente.

Régimen de monopolio y baja competencia

El análisis del Gobierno señala que Canarias tiene un índice de competencia muy inferior al resto de España. En las islas no capitalinas, la situación es crítica, operando en la práctica bajo un régimen de monopolio que perjudica directamente a los residentes de islas como El Hierro.

Ante esta falta de competencia, el Gobierno defendió la utilidad de la bonificación al combustible ya implantada en las islas verdes como una medida directa de protección.

Un golpe directo a la economía y a las clases medias

El encarecimiento artificial de la gasolina no solo afecta al tráfico rodado, sino que genera un efecto cadena en toda la estructura económica de las islas: impacta de forma directa en la movilidad aérea y marítima interinsular: eleva los costes operativos del sector primario, la industria y la hostelería. Además, alimenta la inflación, a la que el presidente definió como el "mayor enemigo de las clases medias".

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El Gobierno de Canarias se ha comprometido a comparecer nuevamente en el Parlamento una vez se obtengan los resultados de las 78 inspecciones para informar a la "soberanía popular" y actuar con firmeza ante cualquier práctica prohibida detectada