La educación que transforma vidas más allá de la edad

La educación de personas adultas se ha convertido en una herramienta esencial para construir una sociedad más inclusiva, preparada y cohesionada. En un contexto laboral cada vez más exigente y cambiante, la formación debe entenderse como un proceso continuo que acompaña a las personas durante toda su vida.

Obtener una titulación, actualizar conocimientos, mejorar las competencias digitales o acceder a nuevas oportunidades profesionales son hoy necesidades reales para miles de ciudadanos. En este escenario, el CEPA Güímar se ha consolidado como un referente en el sureste de Tenerife, ofreciendo una segunda oportunidad educativa a quienes desean seguir creciendo personal y profesionalmente.

Bajo la dirección de Emma Alonso Pérez, el centro desarrolla una labor que trasciende las aulas. Su ámbito de actuación abarca cinco municipios de la comarca: Arico, Fasnia, Güímar, Arafo y Candelaria. Una realidad territorial amplia y diversa que obliga a adaptar constantemente la oferta educativa a las necesidades específicas de cada entorno.

“Somos un centro comarcal, no municipal, y eso supone trabajar con realidades muy diferentes. Atendemos a alumnado de perfiles muy diversos, desde jóvenes de 18 años hasta personas de edades avanzadas que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar”, explica la directora.

Graduados en Educación Secundaria Obligatoria / El Día

Para responder a esta diversidad, el CEPA Güímar dispone de aulas repartidas por los distintos municipios y horarios flexibles de mañana y tarde noche, facilitando así la conciliación con la vida laboral y familiar. La cercanía y el trato personalizado constituyen además una de sus principales señas de identidad.

La oferta formativa es amplia y está diseñada para responder tanto a las necesidades educativas básicas como a las demandas del mercado laboral. El centro imparte Educación Primaria para Personas Adultas, Educación Secundaria para Personas Adultas conducente a titulación oficial, cursos preparatorios para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, así como los ciclos formativos de grado superior de Educación Infantil e Integración Social.

A ello se suman cursos de Capacitación Digital financiados por el Fondo Social Europeo, programas Aula Mentor del Ministerio de Educación, pruebas de Competencias Clave en coordinación con el Servicio Canario de Empleo y formación para la prueba de conocimientos socioculturales necesaria para la obtención de la nacionalidad española.

Mercado laboral

La directora destaca que la formación permanente es hoy más importante que nunca. “La actualización continua del mercado laboral exige seguir formándose. Muchas personas necesitan obtener la ESO para mantener su empleo o promocionar dentro de su empresa. También vemos cada vez más alumnado que accede a ciclos superiores para mejorar sus perspectivas profesionales”.

Entre los perfiles del alumnado destacan jóvenes que no lograron titular en la ESO durante su etapa escolar y encuentran ahora una nueva oportunidad para retomar sus estudios. También personas trabajadoras de entre 45 y 60 años que deben actualizar antiguas titulaciones como la EGB para cumplir con los requisitos actuales de sus puestos de trabajo.

Técnico Superior en Educación Infantil / El Día

Especialmente emotivo resulta el caso de muchas mujeres mayores de 55 años que no pudieron estudiar en su juventud debido a las circunstancias sociales y familiares de la época. Hoy encuentran en el CEPA Güímar la posibilidad de cumplir un sueño pendiente.

El impacto social del centro va mucho más allá de la obtención de títulos. La educación contribuye a combatir la soledad, fomenta la participación activa en la comunidad y fortalece las redes de apoyo entre personas que comparten experiencias similares. Este aspecto resulta especialmente relevante en el alumnado de mayor edad, para quienes el aprendizaje se convierte también en un espacio de encuentro y bienestar.

El CEPA Güímar participa además en la Red Canaria InnovAS a través de proyectos vinculados a la comunicación lingüística, STEAM y salud, así como en las redes de Formación Profesional relacionadas con emprendimiento, orientación profesional e innovación. También forma parte de una agrupación nacional de centros educativos junto a instituciones de Béjar y Leganés, favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

La elevada implicación del alumnado se refleja en unos índices de abandono muy reducidos. Una vez adquirido el compromiso con la formación, la permanencia suele estar garantizada, salvo situaciones excepcionales relacionadas con la conciliación laboral o familiar.

El CEPA Güímar es un espacio de oportunidades, inclusión y crecimiento personal que demuestra cada día que nunca es tarde para aprender, avanzar y abrir nuevas puertas al futuro.