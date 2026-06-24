Carmen Linares: «Con profesorado sobrecargado no hay salud en las aulas»

¿Considera que la sociedad canaria ha avanzado en la normalización de la salud mental?

«Hoy existe más conciencia y más personas piden ayuda, pero a veces confundimos visibilizar con disponer realmente de recursos. Normalizar significa que pedir ayuda sea fácil y accesible, y eso implica que existan profesionales preparados donde las personas los necesitan. En el ámbito educativo seguimos teniendo una asignatura pendiente: integrar perfiles especializados que permitan trabajar promoción del bienestar, prevención e intervención precoz».

El suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte no natural entre los jóvenes.

«El suicidio es un fenómeno complejo, multicausal y prevenible. No se previene con campañas aisladas ni con actuaciones puntuales. Se previene construyendo entornos protectores y detectando señales de riesgo de forma temprana. No podemos seguir trasladando la responsabilidad de la prevención al profesorado. Los docentes son observadores privilegiados y agentes fundamentales, pero no especialistas en evaluación del riesgo suicida. Los planes de prevención solo serán eficaces si se acompañan de recursos humanos especializados»

¿Considera que Canarias dispone de suficientes recursos para la prevención del suicidio infantil y juvenil?

«Creemos que no. Existen iniciativas y protocolos que son pasos positivos, pero siguen siendo insuficientes si no vienen acompañados de profesionales especializados que puedan llevarlos a la práctica. Prevenir el suicidio requiere competencias específicas: evaluación del riesgo, intervención psicológica, coordinación con familias y servicios, seguimiento y trabajo sobre factores protectores. Por eso defendemos la incorporación estructural del psicólogo educativo en los centros. Si queremos planes eficaces, tenemos que dejar de multiplicar tareas y empezar a multiplicar recursos».

Canarias registra cifras preocupantes en materia de acoso escolar. ¿Qué valoración hacen?

«El acoso escolar no es un conflicto entre iguales: es una situación de violencia que tiene consecuencias psicológicas importantes. Muchas veces la respuesta llega cuando el daño ya está hecho. Necesitamos modelos preventivos estables que trabajen convivencia, regulación emocional, habilidades sociales y detección precoz. Los programas funcionan cuando existen profesionales especializados que los sostienen y no cuando añadimos nuevas obligaciones al profesorado sin reforzar los equipos».

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¿Se está formando adecuadamente al profesorado para detectar problemas de salud mental y situaciones de riesgo?

«El profesorado está haciendo un esfuerzo enorme. Pero formar no equivale a especializar. Puede recibir herramientas para observar señales de alerta y activar circuitos de ayuda, pero no debemos convertirlo en responsable de procesos para los que no ha sido formado ni contratado.