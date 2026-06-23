Las víctimas de violencias y los menores migrantes, prioridad del nuevo fiscal de Canarias

La protección de las víctimas de violencia machista y contra la infancia y la "prioridad absoluta" para los menores migrantes que llegan a las costas canarias en una situación de "extrema vulnerabilidad", son algunos de los retos del nuevo fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover.

En el discurso que ha pronunciado este martes tras tomar posesión de su cargo, Serrano-Jover ha agradecido a la fiscal general del Estado, Teresa Peramoto -que ha presidido el acto-, haber confiado en su proyecto y ha manifestado que espera desempeñar su nueva responsabilidad "la mitad de bien" que lo han hecho sus predecesores.

"Siguiendo la inmejorable herencia" que han dejado, el nuevo fiscal superior ha recalcado que impulsará las acciones necesaria parara dar a conocer la Fiscalía porque "necesita ser conocida, cercana y valorada por la sociedad canaria".

Para ello, ha dicho que promoverá convenios con la universidad, dará continuidad a los que mantiene con la Consejería de Educación y propiciará la participación de los fiscales en foros para que la ciudadanía comprenda su relevancia constitucional.