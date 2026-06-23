Las víctimas de violencias y los menores migrantes, prioridad del nuevo fiscal de Canarias
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha presidido el acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria
Efe
La protección de las víctimas de violencia machista y contra la infancia y la "prioridad absoluta" para los menores migrantes que llegan a las costas canarias en una situación de "extrema vulnerabilidad", son algunos de los retos del nuevo fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover.
En el discurso que ha pronunciado este martes tras tomar posesión de su cargo, Serrano-Jover ha agradecido a la fiscal general del Estado, Teresa Peramoto -que ha presidido el acto-, haber confiado en su proyecto y ha manifestado que espera desempeñar su nueva responsabilidad "la mitad de bien" que lo han hecho sus predecesores.
"Siguiendo la inmejorable herencia" que han dejado, el nuevo fiscal superior ha recalcado que impulsará las acciones necesaria parara dar a conocer la Fiscalía porque "necesita ser conocida, cercana y valorada por la sociedad canaria".
Para ello, ha dicho que promoverá convenios con la universidad, dará continuidad a los que mantiene con la Consejería de Educación y propiciará la participación de los fiscales en foros para que la ciudadanía comprenda su relevancia constitucional.
- La princesa Leonor celebra el fin de curso militar en Canarias
- Los exámenes de julio de la Universidad de La Laguna, en peligro: los alumnos de la ULL convocan protestas y recogen firmas
- Tenerife vuelve a temblar y registra más de 200 microterremotos en el entorno de Las Cañadas del Teide
- La primera generación MIR de Urgencias aterriza en Canarias para garantizar el relevo generacional: 'Lo estábamos deseando
- Elsa Moreno (27 años, poeta): «Me atrae poder acercarme a la sensibilidad tan particular que confieren los territorios insulares»
- El Teide se despereza: el IGN registra más de medio centenar de terremotos bajo Tenerife en 24 horas
- ¿Cómo es estudiar en una escuela rural?: fin de curso y futuro incierto para los 121 colegios unitarios de Canarias
- Sara Alma (31 años, cantante): «Ser canaria es más que un cliché; somos mestizos»