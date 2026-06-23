Teresa Peramato, Fiscal General del Estado, destaca la necesidad de fortalecer el "vínculo imprescindible" entre la Justicia y la sociedad durante el nombramiendo del nuevo fiscal superior de Canarias

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha destacado la necesidad de fortalecer el "vínculo imprescindible" entre la Justicia y la sociedad a la que sirve, puesto que la legitimidad del Derecho "descansa no sólo en su aplicación, sino en la confianza que genera en la ciudadanía".

Así lo ha puesto este martes de manifiesto la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante su discurso en el acto de toma de posesión del nuevo fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, que ha tenido lugar en el antiguo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

En este sentido, la máxima responsable del ministerio fiscal ha puesto en valor la necesidad de mantener un equilibrio entre el rigor jurídico y la cercanía institucional. Peramato ha expresado su emoción por regresar al Palacio de Justicia, donde hace más de 36 años juró su cargo como fiscal al inicio de su carrera profesional antes de trasladarse a su primer destino en Tenerife.

Por otro lado, ha recordado la trayectoria de Serrano-Jover, quien se incorporó a la carrera fiscal en el año 2003 en la Fiscalía de Santa Cruz de La Palma y ha desarrollado todo su recorrido profesional en Canarias. Desde entonces, ha asumido responsabilidades en áreas como Violencia sobre la Mujer, Extranjería, Civil, Social, Medio Ambiente y Urbanismo, además de combatir la corrupción y la criminalidad organizada.

La fiscal general ha alabado el perfil profesional "humanista y completo" del nuevo fiscal superior de Canarias, así como su capacidad de escucha y de cercanía, "que favorecen el trabajo en equipo sin restar un ápice de rigor a las responsabilidades asumidas". Durante el discurso, también ha citado al escritor grancanario Benito Pérez Galdós y su obra 'Marianela' para resaltar la importancia de mirar más allá de lo inmediato e identificar las situaciones de vulnerabilidad.

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Finalmente, la ceremonia ha servido además para trasladar un reconocimiento a la predecesora en el cargo, María Farnés Martínez Frigola, por su labor al frente de esta institución. Al respecto, la anterior fiscal superior de Canarias continuará ahora su trayectoria profesional como fiscal de sala jefa de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.