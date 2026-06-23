Sanidad se compromete a remitir una nueva propuesta para poner fin a la huelga de médicos en Canarias

Sanidad se compromete a remitir una nueva propuesta para poner fin a la huelga de facultativos en Canarias. Esta es una de las principales conclusiones que obtuvo este martes el sindicato UGT durante su primera jornada de huelga, después de mantener una reunión con el director del Servicio Canario de la Salud (SCS). La administración ya había enviado una primera oferta a los médicos el viernes pasado, con el objetivo de debatir las medidas en la mesa sectorial de Sanidad. Sin embargo, para los sindicatos estas soluciones resultaron insuficientes al no tratar cuestiones clave como, por ejemplo, los descansos post guardia.

En ese primer documento, Sanidad se comprometía a aumentar el número de profesionales en plantilla y a subir un 20% la retribución de la hora de guardia. Además, propuso reducir el límite máximo de pacientes por agenda diaria de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y en Pediatría y garantizar una recuperación adecuada tras las guardias. Ahora, según UGT, este nuevo documento incluirá también medidas que generen más libranzas por guardias realizadas y un sistema mixto de guardias por tramos.

Pese a reconocer la predisposición de Sanidad a negociar y valorarla positivamente, UGT ha decidio mantener el paro del próximo 23 de julio hasta que se alcance un acuerdo "adecuado que dé respuesta a las demandas del personal". Una decisión que también comparte el Sindicato Médico en Canarias (CESM).

¿Por qué hay distintas huelgas de médicos?

Cada organización se ha encargado de convocar sus propias concentraciones. En principio, los primeros en salir a la calle fueron los facultativos afiliados a CESM, en el contexto de huelga nacional contra el Estatuto Marco —y por formar parte del comité de huelga—. Y más tarde, esa misma huelga derivó en otra contra el SCS para obtener mejoras laborales.

A pesar de que ambos sindicatos comparten algunas reivindicaciones, UGT defiende que cualquier acuerdo sobre mejoras laborales debe pasar por la Mesa de Negociación del Ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS), donde el CESM no está, y ser ratificado por los sindicatos con representación legal en ese ámbito, como ellos.

Principales reivindicaciones de UGT

Durante el encuentro, el sindicato volvió a trasladar algunas de las principales reivindicaciones del colectivo entre las que destaca la creación de un Manual de Atención Continuada, es decir, una regulación única para las guardias en todos los ámbitos del SCS. Asimismo, solicitan la garantía de una aplicación homogénea de las libranzas y la mejora de los tiempos de descanso asociados a las guardias.

UGT también pide mejorar las condiciones de las guardias, con espacios de descanso dignos y una adecuada cobertura de dietas para los profesionales que realizan atención continuada. Y que las guardias localizadas que, en la práctica, funcionan como presenciales sean reconocidas y retribuidas como tales. En esta misma línea, solicita la implantación de límites razonables al número de guardias y la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente durante los primeros años de maternidad y paternidad.

Mejoras en el plano retributivo

En Atención Primaria, el sindicato exige una planificación homogénea de los recursos humanos y un reparto equitativo de las guardias en todas las Zonas Básicas de Salud. La organización también apuesta por reforzar las competencias del Grupo de Guardias como órgano de supervisión y control del cumplimiento de la normativa vigente.

En el plano retributivo, reclama la recuperación del 100% de la paga extraordinaria y de la paga adicional, así como el reconocimiento del periodo de formación sanitaria especializada dentro de la carrera profesional y la actualización de sus cuantías para equipararse a las mejor remuneradas del SNS. Por último, exige una revisión de las retribuciones de la atención continuada para que, además de los festivos, se reconozcan económicamente las jornadas nocturnas.