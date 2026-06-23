PLENO DEL PARLAMENTO
El PP canario lleva la condena a Ábalos al Parlamento para cargar contra el PSOE
Manuel Domínguez y Jennifer Curbelo aprovechan los debates del pleno para introducir referencias al caso y cuestionar al Gobierno de Pedro Sánchez
La actualidad política nacional se cuela en el Parlamento canario. Una vez más. El Partido Popular aprovechó varias intervenciones durante el pleno de esta mañana para lanzar críticas contra el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso Mascarillas. La primera referencia llegó en el inicio de la sesión plenaria. El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, aprovechó una pregunta formulada por la diputada socialista Nira Fierro sobre el cumplimiento de los mandatos legales para colar el asunto en el debate.
La parlamentaria socialista centró su intervención en la ejecución presupuestaria en Educación y en el cumplimiento del objetivo de inversión del 5%, pero Domínguez desvió parte de su respuesta hacia la situación política nacional. "Tiene puntería preguntar un día después sobre cumplir mandatos legales", afirmó el dirigente popular antes de mencionar directamente la histórica sentencia contra el exministro socialista José Luis Ábalos.
Reproches
A partir de ahí, el vicepresidente utilizó el caso para dirigir reproches al PSOE canario. Domínguez aseguró, incluso, que esperaba que "alguno" de los diputados socialistas optara por apartarse temporalmente de la actividad política mientras se aclaraba la situación.
La referencia no quedó ahí. Horas después, durante el debate sobre la actualización de los costes tipo del transporte de mercancías, el PP volvió a aprovechar el turno para introducir mensajes contra el Gobierno central. La diputada popular Jennifer Curbelo cuestionó la capacidad del Ejecutivo central para cumplir futuros compromisos económicos con el Archipiélago. "El Gobierno estatal está centrado en sobrevivir y no en resolver los problemas de los ciudadanos", apuntó la popular tras insistir en la necesidad de convocar elecciones.
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