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La Policía Canaria refuerza la seguridad en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Palma por las hogueras de San Juan

El dispositivo especial se desplegará en Arucas, Icod de los Vinos, Vallehermoso y Tazacorte para apoyar a ayuntamientos y servicios de emergencia durante la noche festiva

Hogueras de San Juan en Puerto de la Cruz

Hogueras de San Juan en Puerto de la Cruz / Arturo Jiménez

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La Policía Canaria reforzará su presencia durante la Noche de San Juan con un dispositivo especial desplegado en distintos puntos de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Palma. El objetivo es colaborar en las labores de prevención, seguridad ciudadana y apoyo a los servicios municipales y de emergencia durante una de las celebraciones más multitudinarias del calendario festivo en las Islas.

Los agentes estarán presentes en zonas donde se prevé una mayor concentración de personas. El operativo se desarrollará en Arucas, en Gran Canaria; Icod de los Vinos, en Tenerife; Vallehermoso, en La Gomera; y Tazacorte, en La Palma.

El despliegue se coordinará con los dispositivos organizados por los respectivos ayuntamientos y con los servicios de emergencia. La celebración de San Juan suele reunir hogueras, reuniones populares, pirotecnia y concentraciones en espacios abiertos, por lo que las administraciones insisten en la necesidad de extremar la prudencia.

Recomendaciones para las hogueras

Con motivo de esta celebración, la Policía Canaria recuerda la importancia de seguir las recomendaciones del 112 Canarias y de las autoridades municipales.

Entre las medidas básicas figura realizar hogueras únicamente en zonas autorizadas. También se pide respetar las limitaciones establecidas por cada ayuntamiento, ya que las condiciones pueden variar según el municipio, el entorno, la cercanía a vegetación, el viento o el riesgo de incendio.

Las administraciones recomiendan mantener siempre una distancia de seguridad respecto a viviendas, vehículos, vegetación, tendidos eléctricos y otros elementos que puedan verse afectados por el fuego.

Además, se debe evitar el uso de líquidos inflamables para encender o avivar las hogueras. Estos productos pueden provocar llamaradas repentinas, quemaduras o incendios fuera de control.

Pirotecnia y concentraciones ciudadanas

La celebración de San Juan también suele estar asociada al uso de material pirotécnico. La Policía Canaria pide utilizarlo con responsabilidad y siempre conforme a la normativa vigente.

La pirotecnia debe manipularse en espacios adecuados, lejos de vegetación seca, personas, animales, vehículos o elementos inflamables. También se recomienda prestar especial atención a menores y evitar cualquier uso imprudente que pueda provocar quemaduras o incendios.

En las zonas de mayor concentración de público, los agentes colaborarán con los dispositivos municipales para facilitar la seguridad ciudadana y atender posibles incidencias durante la noche.

Llamar al 112 ante cualquier emergencia

La Policía Canaria recuerda que, ante cualquier situación de emergencia, debe contactarse con el teléfono 112 Canarias.

El 112 recomienda avisar de inmediato si se observa una columna de humo, olor a quemado, llamas o cualquier situación que pueda suponer un riesgo. Al llamar, es importante facilitar información precisa sobre la ubicación, el color del humo, la existencia de viviendas cercanas, el tipo de vegetación afectada o si hay personas en peligro.

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