Una persona muere por calor cada tres días en Canarias

Canarias registró en 2025 un total de 130 fallecimientos atribuibles al calor, según los datos del sistema MoMo expuestos por la Dirección General de Salud Pública. La cifra equivale a una muerte cada menos de tres días -en concreto 2,8- y supera el máximo anterior, situado en 115 decesos estimados en 2023.

Con este dato sobre la mesa, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, presentó ayer la campaña de prevención de riesgos para la salud diseñada para este verano, junto al nuevo Plan Autonómico de Vigilancia y Prevención Frente al Calor. El documento se adapta a la realidad geográfica del Archipiélago, a sus particularidades climáticas y a la distribución de su población.

El director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), José Díaz-Flores, desveló en la última jornada las principales líneas de actuación, acompañado por el jefe del Servicio de Promoción de la Salud, Juan Manuel Méndez, y la jefa del Servicio de Epidemiología y Prevención, Elena López.

La campaña difundirá durante todo el verano mensajes de prevención ante los principales riesgos para la salud asociados a la temporada estival. Al mismo tiempo, el nuevo plan autonómico refuerza la vigilancia y la respuesta sanitaria frente a los episodios de altas temperaturas, en un contexto en el que el cambio climático está intensificando los eventos de calor extremo y sus consecuencias sobre la salud pública.

A juicio de Sanidad, Canarias requiere una estrategia específica, coordinada y basada en datos epidemiológicos locales por su singularidad climática, demográfica y turística. El Archipiélago cuenta con una población expuesta estimada en 2,5 millones de personas, entre residentes y población flotante diaria. A ello se suma la llegada de más de 15 millones de turistas al año, muchos procedentes de climas más fríos y con una proporción significativa de personas mayores de 65 años.

El envejecimiento de la población es otro factor clave. En algunos municipios de las Islas, las personas mayores de 65 años representan ya el 33% de la población, un grupo especialmente vulnerable ante los episodios de altas temperaturas.

Además de los 130 fallecimientos atribuibles al calor el año pasado, Salud Pública recordó que en 2023 fueron atendidas 246 personas en Urgencias por problemas relacionados con el calor y se registraron 57 hospitalizaciones urgentes por esta causa.

El Plan Autonómico de Vigilancia y Prevención Frente al Calor es el instrumento de planificación, prevención y coordinación sanitaria de la Dirección General de Salud Pública para reducir el impacto de las altas temperaturas sobre la morbilidad y la mortalidad.

La propuesta se articula en torno a cuatro funciones esenciales. La primera consiste en calcular diariamente, con carácter predictivo, el nivel de riesgo para la salud en cada zona de MeteoSalud del Archipiélago. La segunda es alertar a los organismos implicados y a la ciudadanía mediante un sistema de avisos categorizado.

La tercera función es coordinar la respuesta de las administraciones y entidades que intervienen en la protección de la población vulnerable, mientras que la cuarta consiste en evaluar el impacto del calor sobre la morbimortalidad para mejorar el plan de forma continua.

Una de las principales novedades del plan canario es la ampliación a 16 zonas de MeteoSalud, pues, hasta ahora, los niveles de aviso y riesgo se calculaban para 13 zonas, el mismo número que contempla el Plan Nacional de 2026.

La adaptación autonómica incorpora una mayor precisión territorial, sobre todo en las dos islas capitalinas, por su orografía y por la concentración de población en los principales núcleos urbanos. Así, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde funcionarán como unidades operativas independientes dentro del sistema de vigilancia.

Otra singularidad del plan es la creación de un comité técnico intersectorial, en el que participarán distintas administraciones y áreas implicadas en la fase operativa. Entre ellas, figuran Asuntos Sociales, Educación, Actividad Física, Trabajo, Transición Ecológica, Aemet y Emergencias. Este comité celebrará reuniones antes y después de la temporada estival, así como cuando se active un aviso de nivel 3. Canarias mantendrá, además, la vigilancia epidemiológica durante todo el año. El Plan Nacional, en cambio, se activa con carácter general entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, aunque con cierta flexibilidad.

Junto al nuevo plan frente al calor, Sanidad presentó la campaña En Canarias, el verano es pura felicidad, que se difundirá a través de un vídeo, una cuña de audio y distintas piezas digitales para medios de comunicación y redes sociales.

Recomendaciones

La campaña recuerda las principales recomendaciones para evitar riesgos durante el verano: mantener una hidratación frecuente, protegerse frente a la radiación solar, seguir una alimentación saludable y sostenible, y prevenir accidentes en playas y piscinas.

El vídeo muestra a una familia realizando actividades propias del verano mientras incorpora estas medidas básicas de prevención. La pieza audiovisual puede verse en YouTube a través del enlace difundido por la Consejería. Todas las recomendaciones estarán disponibles también en el portal canariasaludable.org, que incluye un acceso directo específico para este verano. En este espacio se pueden consultar y descargar 36 piezas informativas en distintos formatos, como infografías, carteles A3, contenidos para pantallas y materiales adaptados para su difusión en dispositivos móviles.

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Durante el período estival, las redes sociales de Canarias Saludable -Facebook, X, TikTok, YouTube, Bluesky e Instagram-, así como los canales de mensajería instantánea Telegram y WhatsApp, difundirán los contenidos de la campaña con el objetivo de llegar al conjunto de la población de las Islas.