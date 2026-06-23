La Noche de San Juan: la festividad que aúna religión y rituales paganos

La Noche de San Juan es una de las más místicas del año. Aunque pueda parecer que es una festividad completamente religiosa, la verdad es que aúna religiosidad con ritos paganos. Esto ha hecho que la realización de las hogueras se celebre en diferentes partes del mundo con motivo del solsticio de verano, sin dejar de lado al santo que le da nombre.

Una noche mágica en las que la religión y los ritos paganos se unen alrededor de una hoguera para atraer lo bueno, dejar atrás lo malo y, si es posible, incluso darse un baño purificador en el mar.

Pero, ¿qué sabemos exactamente de la Noche de San Juan?

¿Cuándo es la Noche de San Juan?

La Noche de San Juan se celebra cada 23 de junio y, aunque lleve este nombre, realmente se celebra en la víspera del Día de San Juan, que se conmemora el 24 de junio.

La fecha deriva de una festividad cristiana por el nacimiento de San Juan Bautista, una fecha singular al ser el único santo del que se celebra su nacimiento. Pero, en este caso, su importancia deriva de que fue quien anunció la llegada del Mesías.

Además, también se trata de una fecha señalada en el calendario, puesto que se produce justo seis meses antes de la natividad de Jesús.

Todo ello nos deja clara la vertiente cristiana de la festividad, pero, ¿y la pagana?

Solsticio de verano

La Noche de San Juan coincide, prácticamente, con el solsticio de verano, que tiene lugar el 21 del mismo mes. Un evento astronómico que nos indica el inicio de la época estival, en la que los días son más largos y las noches más cortas.

Para conmemorar el solsticio, ya antes de la época cristiana, en muchas civilizaciones existía la tradición de encender hogueras o fuegos como símbolo de purificación y renovación.

Hogueras de San Juan en Puerto de la Cruz / Arturo Jiménez

Precisamente, la realización de las hogueras, en torno a las que se reunían familias y amigos, fue pasando de generación a generación, convirtiéndose en todo un símbolo en Canarias y España, pero también en otros países de Europa y Latinoamérica.

Y es así como la celebración de un símbolo de la religión como es San Juan se unió a los rituales paganos para celebrar la llegada del verano.

Rituales

Como ya hemos comentado, la Noche de San Juan es la más mística y mágica del año, y esta designación, posiblemente, deriva de los rituales paganos que se realizan durante esa noche para dejar atrás lo malo y atraer lo bueno. Estos son algunos de los rituales más comunes en la actualidad para atraer la buena suerte: