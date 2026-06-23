Mapas impulsa la conexión entre continentes con seis espectáculos de danza y un encuentro de dramaturgia

El Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, Mapas, regresa entre el 30 de junio y el 24 de julio a Auditorio de Tenerife con lo mejor de la danza internacional. Esta nueva cita refuerza su posicionamiento como plataforma estratégica para la internacionalización de la cultura y el intercambio entre continentes. Tras varias etapas de este proyecto, la cita consolida ahora su relevancia en el panorama escénico y celebrará su nueva entrega en las próximas semanas con el objetivo de ampliar su alcance y fortalecer su papel como espacio de conexión entre Europa, África y América Latina.

La programación combinará espectáculos abiertos al público con una agenda profesional que incluirá encuentros sectoriales, rondas de negocio y actividades formativas. La finalidad de esta iniciativa es generar oportunidades reales de circulación para artistas y compañías, así como de fomentar la creación de redes de colaboración sostenidas en el tiempo.

Seis compañías

Serán seis las grandes compañías que representen sus espectáculos de gran formato en Tenerife en las próximas semanas. Dos de las compañías llegan, por ejemplo, desde Canadá y en todos los casos transitan entre diferentes estilos. Mapas comenzará con Bogotá, de la compañía canadiense Andrea Peña & Artists (30 de junio y 1 de julio). Estrenada en la Bienal de Venecia, se sumerge en los matices políticos, históricos y culturales de la herencia colombiana de Bogotá, ciudad natal de la coreógrafa.

Por su parte, Mover montañas, de Alberto Velasco, es una propuesta de pequeño formato que ha recibido diferentes reconocimientos. Velasco, considerado uno de los mejores creadores de España, actuará en la plaza del Auditorio para recuperar, de este modo, el espíritu que tuvo Mapas en sus primeras ediciones, cuando las propuestas salían a la calle.

Variedad de estilos

Hamlet, Prince of Denmark de las compañías Ex Machina y Côté Danse con Guillaume Côté subirá al escenario el sábado 4 y el domingo 5 de julio. Dirigida por Robert Lepage, uno de los grandes coreógrafos de neoclásico, los espectadores tinerfeños tendrán así la oportunidad de disfrutar de los más variados géneros de danza. Esta será, además, la única representación de esta pieza en España.

La Quijá se podrá ver el día 7 de julio de la mano de la coreógrafa y bailarina extremeña Paloma Muñoz. Se trata de una de las piezas más potentes que se ha generado este año en España. El punto de partida de esta propuesta es la imagen de un paisaje devastado, áspero y seco junto a la necesidad de volver a los orígenes y al cuerpo como motor de la creación con la intención de buscar la poesía en el movimiento.

Plato fuerte

La compañía sueca GöteborgsOperans Danskompani ofrecerá dos espectáculos: Hammer y el programa doble ima y Wild Poetry. Hammer, del premiado coreógrafo sueco Alexander Ekman, se representa el sábado 11 y el domingo 12 con 30 bailarines en escena para realizar una crítica contemporánea sobre el egocentrismo, el uso de las redes sociales y la imagen que proyecta el ser humano sobre los demás. Por su parte, el programa doble se verá en un único pase el 14 de julio.

Cierra esta edición de Mapas el 24 de julio Bodies of Water, una coreografía del español Iván Pérez con la compañía alemana Dance Theatre Heidelberg (DTH). Con una decena de bailarines internacionales, Bodies of Water se estrenó en enero y esta será la última función que ofrezcan, ya que después la compañía se disolverá.

Encuentro de dramaturgia

De manera paralela, los días 30 de junio y 1 de julio se desarrollará además, el Encuentro Internacional de Dramaturgia de Tenerife. El objetivo de la cita es resaltar el uso que se hace de las obras y el respeto de las autorías; los modelos de exhibición; el valor y la difusión de la dramaturgia realizada en Canarias, y la convivencia de las nuevas tendencias en las dramaturgias con los aspectos fundamentales del teatro. Durante esas dos jornadas en el Auditorio de Tenerife participarán, entre otros, Alberto Conejero, Irma Correa, Leandro González, Jose Luis Rivero, Mario Vega o Luis O’Malley. Asimismo, se ha programado el seminario La autoficción: el desvanecimiento del yo para estudiar la autoficción escénica y sus diversas formas de ejecución.

Dos compañías de Canadá aterrizan con espectáculos que solo se podrán ver en la Isla

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó durante la presentación de esta nueva edición la importancia del mercado y afirmó que "Mapas es una herramienta fundamental para situar a Tenerife en el mapa internacional de las artes escénicas, ya que genera oportunidades reales para nuestros creadores y fortalece el tejido cultural". Incidió, además, en la necesidad de seguir apostando por proyectos que trasciendan lo local y favorezcan el diálogo entre territorios puesto que, afirmó, "no se trata únicamente de programar espectáculos, sino de propiciar un espacio de encuentro en el que se generen alianzas, se compartan experiencias y se impulse la innovación artística desde la diversidad".

Vínculos estables

Por su parte, el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, puso el foco en la dimensión profesional del mercado y en su impacto a medio y largo plazo. "Mapas no es únicamente un escaparate, es un entorno de trabajo donde se construyen relaciones duraderas entre programadores, compañías y distribuidores", explicó y añadió que esa capacidad de generar vínculos estables es uno de los principales valores del proyecto que, además, ha sufrido una importante evolución a lo largo de los años.

El encuentro de teatro resaltará el uso que se hace de las obras y el respeto de las autorías

Rivero incidió que, desde sus primeras ediciones, Mapas ha experimentado diferentes cambios hasta la actualidad, puesto que "ha ido creciendo en calidad, en número de participantes y en proyección internacional, convirtiéndose en una referencia para quienes buscan conectar el Atlántico desde la creación contemporánea", afirmó. En este sentido, recalcó la importancia de seguir incorporando nuevas voces y de garantizar una programación diversa y representativa en cada nueva edición.