Canarias prepara una estrategia oncológica hasta 2032 para priorizar cribados y la atención infantil

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha iniciado la elaboración de la Estrategia Oncológica de Canarias 2026-2032, un documento que fijará las prioridades del Archipiélago para reforzar la atención al cáncer durante los próximos años.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, anunció este martes en el pleno del Parlamento de Canarias el inicio de los trabajos, en respuesta a una pregunta del diputado del grupo Nacionalista Canario José Alberto Díaz-Estébanez sobre las medidas previstas para afrontar los retos de la atención oncológica.

El futuro documento tomará como referencia la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, pero se adaptará a las características demográficas, epidemiológicas y organizativas de Canarias.

Diagnóstico de situación y participación profesional

La estrategia partirá de un análisis de la situación oncológica en las Islas. A partir de ese diagnóstico se definirán las líneas de actuación, los objetivos, los indicadores, el calendario, los recursos necesarios y el modelo de seguimiento.

Sanidad prevé contar con profesionales de distintas disciplinas, entre ellas medicina, enfermería, farmacia hospitalaria y psicología clínica.

También participarán asociaciones de pacientes, cuya aportación se considera clave para incorporar la experiencia de las personas afectadas y sus familias.

Cribados y cáncer infantil

Durante el debate parlamentario, Díaz-Estébanez pidió que la futura estrategia dé prioridad a los programas de cribado poblacional, especialmente los de cáncer de mama, cáncer colorrectal y cáncer de cérvix.

Estos programas permiten detectar lesiones o tumores en fases iniciales, cuando las opciones de tratamiento suelen ser mayores.

El diputado también reclamó atención específica para la red canaria de cáncer infantil y adolescente, un ámbito que requiere coordinación entre hospitales, profesionales sanitarios, familias y asociaciones.

Terapias avanzadas en el Hospital Doctor Negrín

La consejera repasó varias actuaciones en marcha para reforzar la medicina nuclear y las terapias avanzadas en Canarias.

Entre ellas figura la construcción del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que albergará una unidad de protonterapia y un nuevo ciclotrón.

La inversión prevista asciende a 29 millones de euros y los trámites para impulsar esta infraestructura ya se han iniciado.

La protonterapia es una modalidad de radioterapia que permite concentrar con mayor precisión la dosis de radiación sobre determinados tumores, especialmente en casos seleccionados y en localizaciones próximas a órganos sensibles.

Ciclotrón del HUC y galio-68

Monzón recordó que las obras del ciclotrón del Hospital Universitario de Canarias (HUC) concluirán en 2027.

Este equipamiento permitirá producir en el Archipiélago radiofármacos utilizados en pruebas PET, fundamentales para el diagnóstico y seguimiento de diferentes tipos de cáncer.

La consejera también informó de la incorporación de un generador de galio-68, que mejora el estudio del cáncer de próstata y de los tumores neuroendocrinos.

Seguimiento de la estrategia

La Estrategia Oncológica de Canarias 2026-2032 incluirá mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los objetivos y adaptar las medidas a la evolución de las necesidades sanitarias.

El documento establecerá un marco de trabajo común para ordenar las actuaciones relacionadas con prevención, diagnóstico, tratamientos, cuidados paliativos y acompañamiento a pacientes.