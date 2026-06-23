Canarias echa a perder un tercio del plasma que produce: "Al año perdemos 5,5 millones de euros"

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia de la Consejería de Sanidad ha desechado unas 3.500 bolsas de plasma por no poder mantener las condiciones de calidad exigidas en los procesos de gestión y almacenamiento de las mismas. Este dato, a su vez, se traduce en una pérdida de 1.050 litros de este componente, que se utiliza para fabricar medicamentos y se obtiene a través de dos vías: donaciones de sangre convencionales y aféresis, un procedimiento que lo separa directamente. El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino, tras hacer públicas estas cifras en el Pleno del Parlamento autonómico, afeó a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que haya perdido un 33% del plasma de un año, “lo que equivale a una pérdida anual de unos 5,5 millones de euros”.

Con las donaciones de los isleños –añadió– sólo se produce un 35% del plasma que se necesita en las Islas, por lo que el 65% restante es importado del exterior (Estados Unidos y Europa, eminentemente). “Gastamos 15 millones en procesar la sangre que se recoge aquí y a eso hay que sumarle casi 29 millones de euros adicionales para comprar lo que nos hace falta; hay que tener en cuenta que el número de donaciones ha ido cayendo año a año, por lo que el gasto será cada vez mayor”, subrayó.

El panorama es aún más desalentador si se tiene en cuenta que un porcentaje importante (un 33%) se desecha por no tener medios para mantenerlo. Según argumentó, al haber tirado un tercio del plasma que se recoge en un año, Sanidad ha tenido que gastar 5,5 millones de euros más para importar estos hemoderivados, que "podrían obtenerse de las colectas de sangre que se desarrollan por todo el Archipiélago si las infraestructuras funcionaran adecuadamente".

La oposición cifra en 5,5 millones de euros el coste del desperdicio de hemoderivados

Por su parte, Monzón reprochó al diputado haber utilizado cifras correspondientes a un momento concreto, cuando se habían retirado los hemocomponentes para su distribución a los hospitales. "A sabiendas de que estos datos cambian de forma continua en función de las entradas y salidas", agregó. Asimismo, lo acusó de desinformar a la población y de "utilizar la sangre como una herramienta para sacar rédito político".

Caída de las donaciones

Las colectas de sangre nunca han sido el punto fuerte del Archipiélago, pero en los últimos años los cambios constantes en este organismo han consolidado una tendencia a la baja que acentúa aún más esta problemática. En solo tres años, las donaciones han caído un 10,3%, pasando de 65.942 bolsas en 2022 a 59.106 en 2025 —últimos datos disponibles— , una cifra que sitúa a las Islas por debajo del umbral de las 60.000 donaciones de sangre.

Las donaciones de sangre en el Archipiélago caen un 10,3% en tres años

De esa, según el diputado, solo el 23% es transfundida. "Con el 77% restante producimos una media de 3.300 litros de plasma al año", apuntó. Y agregó que las Islas han experimentado una caída de un 4,65% en el volumen de plasma enviado para ser procesad. Mientras que en 2023 las bolsas de este componente se situaban en 11.535, en 2024 la cifra descendía hasta las 10.998.

"Desde que ustedes están en el poder, las reservas de sangre han ido en picado, permaneciendo en color rojo y naranja en términos del semáforo de estado", subrayó el diputado. Y también aprovechó su turno para increpar a la consejera las más de 180 intervenciones quirúrgicas que han tenido que ser reprogramadas por la falta de stock en los últimos dos años.

La consejera también intervino para actualizar los datos y anunció un aumento de las donaciones en los cinco primeros meses de 2026. En concreto, un 2,14%, alcanzando un total de 25.609 donaciones en unidades móviles y hospitales.

Un año y medio de polémicas

Desde que el extinto Instituto de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) se integrara en enero de 2025 en el Servicio Canario de la Salud (SCS) como Dirección General, el banco de sangre ha encadenado polémica tras polémica. Los trabajadores se movilizaron durante meses para denunciar la gestión, que calificaban de "nefasta". También advirtieron que tras el salto al sistema público habían perdido a una buena parte de la plantilla –más de 50 trabajadores– y que los que quedaban tenían que enfrentarse a intensas jornadas laborales cuyas horas extras, en algunos casos, ni siquiera habían sido abonadas. Esta situación llegó a provocar que se perdieran 1.300 bolsas de sangre en solo seis meses y que se suspendieran (reorganizaran, según la Administración) un número considerable de colectas.

Tres nombramientos en dos años

Los nombramientos también merecen un capítulo aparte. El banco de sangre ha cambiado de director hasta en tres ocasiones en apenas dos años. El enfermero Francisco Javier Rodríguez, actuar responsable, fue la persona elegida en octubre de 2025 para sustituir al hasta entonces director Iván Santiago Falcón, que dimitió tras apenas diez meses en el cargo y una gestión emborronada por la grave crisis laboral y social que atraviesa este organismo. Antes de él ocupó el puesto Gemma Torres, apartada de la primera línea de la política sanitaria después de que trascendiera que había mentido en su currículum.