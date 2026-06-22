'La verbena de la Paloma' aterriza en el Auditorio de Tenerife con una mirada contemporánea para cerrar la temporada de Ópera

La verbena de la Paloma llega este jueves 25 de junio, viernes 26 y sábado 27, a Auditorio de Tenerife. Se trata de uno de los títulos más representativos del conocido como género chico dentro de la zarzuela pero que, en esta ocasión, actualiza su estética, aunque sin alterar el núcleo de la obra, gracias a esta producción de Teatro de la Zarzuela. Estas representaciones suponen el cierre de la presente temporada de Ópera de Tenerife, que de este modo mantiene su apuesta por incluir al menos un recital de este título dentro de su programación anual.

Esta propuesta, cuya dirección musical está a cargo de Víctor Pablo Pérez, mientras que la dirección de escena y coreografía recae en Nuria Castejón, plantea una revisión visual que sitúa la acción en una época distinta a la original, puesto que el libreto original está ambientado en el Madrid de finales del siglo XIX. El barítono César San Martín –quien estuvo nominado en la última edición de los Premios Talía a Mejor intérprete masculino de lírica por su papel en El Vizconde–, quien interpreta a Julián, expresa que «la historia sigue siendo la misma, pero cambia el vestuario y escenografía». Esta actualización busca eliminar lecturas desfasadas pero no modifica el desarrollo dramático ni la esencia musical de La verbena de la Paloma.

Pieza fundamental

Compuesta por Tomás Bretón sobre el libreto de Ricardo de la Vega, esta obra está considerada una de las piezas fundamentales del género chico. El propio San Martín subraya su relevancia dentro del repertorio, que considera «el culmen de la zarzuela». Aunque fue estrenada a finales del siglo XIX, el intérprete sostiene que mantiene su vigencia gracias a una estructura ágil, basada en escenas breves, diálogos continuos y números musicales que son reconocidos por el gran público.

La versión que se presenta en Tenerife incorpora, además, un prólogo añadido que amplía la duración habitual de la obra. En este caso, la introducción contextualiza el momento histórico de la obra ya que el sainete Adiós, Apolo muestra un ensayo de La verbena de la Paloma llevado a cabo por la compañía del Teatro Apolo –donde se estrenó–, por lo que amplía la mirada sobre los entresijos del teatro, reivindica algunos aspectos sociales y homenajea a este espacio escénico antes de su destrucción.

Giro actual

Otro de los aspectos destacados de esta producción es la reinterpretación de los personajes desde una perspectiva actual. Por ejemplo, el rol de Don Hilarión, tradicionalmente asociado a una figura envejecida y acomodada, se reformula en clave contemporánea, mientras que el propio Julián adquiere nuevos matices en su construcción dramática. César San Martín ofrece, de este modo, una lectura distinta del protagonista masculino: «Como en ningún momento se dice de manera explícita que Julián tenga celos, yo lo he reinterpretado más como una humillación». Y esa aproximación desplaza el conflicto hacia una dimensión emocional más compleja, alejada de los clichés habituales.

«Se han ajustado expresiones que hoy resultarían machistas para obtener una obra redonda y chispeante» César San Martín — Barítono

Por otro lado, la dirección escénica a cargo de Nuria Castejón introduce también ajustes en el texto para evitar expresiones que hoy resultarían problemáticas, como algunos gestos machistas. No obstante, San Martín afirma que se trata de una «producción muy redonda y muy chispeante», que mantiene el ritmo y la ligereza de la original, pero adaptada a la sensibilidad contemporánea.

El mantón de Manila

El papel de Julián, uno de los más reconocibles de la zarzuela, incluye además uno de los momentos más célebres del repertorio, la conocida habanera ¿Dónde vas con mantón de Manila? Para el barítono, esta escena tiene una dimensión personal vinculada a su memoria. «Cuando llega ese momento vuelvo a la terraza de casa de mis abuelos», afirma el cantante sin poder reprimir la emoción, puesto que este era un tema que sonaba de fondo en la casa familiar cuando era pequeño. Ese componente emocional se traslada ahora a la interpretación y refuerza de este modo la conexión con el público a través de una experiencia compartida.

César San Martín. / María Pisaca

Esta producción que aterriza en el Auditorio de Tenerife apuesta por una escena dinámica, con diálogos constantes que exigen precisión en la interpretación. «Hay que estar muy atento todo el tiempo» reconoce San Martín, quien añade que precisamente ese ritmo contribuye a mantener la tensión dramática y favorece la implicación del espectador.

Género en expansión

Las funciones previstas en el Auditorio de Tenerife se integran en una estrategia más amplia de difusión del género. César San Martín afirma que el interés por la zarzuela atraviesa un momento de expansión, tanto dentro como fuera de España, puesto que hay una presencia creciente de estos títulos en los escenarios internacionales. Sin embargo, lejos de considerarlo un género en recuperación, San Martín plantea otra perspectiva: «No se trata de recuperar, sino de que la gente sepa que está ahí».

«Acudir a ver una zarzuela debería ser como abrir un regalo el día de Navidad sin tener ni idea de lo que hay dentro» César San Martín — Barítono

El artista insiste en el valor de la experiencia escénica para quienes no están familiarizados con este tipo de espectáculos porque «ir a ver una zarzuela debe ser como abrir un regalo sin saber lo que hay dentro». Así resume él la intención con la que una propuesta como La verbena de la Paloma se sube al escenario de la Sala Sinfónica de Auditorio: generar sorpresa y ofrecer una experiencia completa en la que conviven música, interpretación y dramaturgia en una de las obras más representativas del repertorio lírico español. En este caso, la combinación entre tradición y revisión contemporánea configura un montaje que mantiene la esencia del original al tiempo que introduce nuevas lecturas.