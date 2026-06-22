Tenerife vuelve a temblar y registra más de 200 microterremotos en el entorno de Las Cañadas del Teide
Los sismos, localizados principalmente durante el domingo y la madrugada del lunes, se asemejan a los vividos la semana pasada, aunque con más de energía en esta ocasión
La actividad sismo-volcánica en el subsuelo de Tenerife ha experimentado un repunte significativo durante las últimas horas. Las estaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) han detectado una serie de movimientos sísmicos que suma más de 200 eventos desde el pasado fin de semana.
Este episodio de terremotos se asemeja al registrado a mediados de la semana pasada en la misma zona, aunque los datos demuestran que este último pulso viene acompañado de algo más de energía. A pesar de ello, los expertos lanzan un mensaje de tranquilidad: al tratarse de microterremotos de muy baja intensidad, no son percibidos por la población y no incrementan el riesgo de una erupción volcánica a corto o medio plazo.
Concentración en Guía de Isora y Vilaflor
Los datos de control e instrumental de las redes de vigilancia confirman que la inmensa mayoría de los focos se concentran en el sector suroccidental de la caldera de Las Cañadas, dibujando un clúster muy denso de eventos justo en la vertiente oeste-suroeste del complejo volcánico Teide-Pico Viejo.
- Magnitudes: los sismos oscilan mayoritariamente en un rango muy leve entre los 0,6 mbLg y los 1,7 mbLg.
- Localización predominante: el epicentro se distribuye de forma masiva en las inmediaciones del Nordeste de Guía de Isora y el Noroeste de Vilaflor de Chasna, registrándose también eventos puntuales en áreas colindantes como Santiago del Teide, La Guancha o Granadilla de Abona.
- Profundidad: los hipocentros se sitúan de manera muy homogénea en la corteza terrestre, localizándose en su gran mayoría a una profundidad de entre 10 y 14 kilómetros.
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