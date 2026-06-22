Los Premios CajaCanarias 2025 reconocen la diversidad literaria y el talento isleño con sus tres obras premiadas

La Fundación CajaCanarias presenta las tres obras literarias galardonadas en los Premios CajaCanarias 2025. Moderado por la periodista del periódico EL DÍA-La Opinión de Tenerife, Almudena Cruz, el acto contó con la presencia de los autores premiados, cuyas creaciones se podrán a la venta en la Librería Virtual de la Fundación CajaCanarias a partir de este martes día 23. En los tres casos, los galardonados destacan la importancia de estos reconocimientos para poder editar y publicar sus libros, una tarea muy complicada en la actual industria literaria canaria.

Víctor Ruiz se hizo con el Premio de Novela Benito Pérez Armas de CajaCanarias gracias a su manuscrito Nudo. Es docente de Secundaria en Tenerife pero reconoce que "la escritura siempre estuvo presente, desde mi infancia, porque, desde que tengo uso de conciencia, siempre he estado entre papeles". Licenciado en Matemáticas, su trayectoria profesional se ha desarrollado en las aulas, aunque nunca ha abandonado la literatura. Durante su etapa universitaria formó parte del grupo literario que impulsó el pliego Paradiso, junto a autores como Rafael-José Díaz o Francisco León. Sin embargo, circunstancias personales lo alejaron de la escritura durante años.

La pandemia

El punto de inflexión llegó con la pandemia, cuando decidió retomar el oficio con disciplina. Tras publicar poesía y relatos, Ruiz se enfrentó por primera vez a la novela con Nudo, un texto que él mismo define como poco convencional: "Tiende a ser una no novela porque el argumento no está por encima del lenguaje".

De este modo, lejos de las estructuras clásicas, Nudo propone una experiencia de lectura abierta ya que el lector tiene también el papel de creador y es él quien da una interpretación u otra sobre lo que está leyendo. En ese sentido, Ruiz plantea un relato donde "hay alguien supuestamente vivo que guía a un supuesto extraviado hacia un supuesto destino", en un terreno narrativo deliberadamente ambiguo. Sobre su decisión de presentarse al certamen, afirma que "es muy difícil publicar y no pertenezco a los grupos favorecidos por los medios editoriales", por lo que este premio supone un impulso tras años en los márgenes.

La poesía

Por su parte, el grancanario Román de Jesús del Pino González fue reconocido con el Premio de Poesía Pedro García Cabrera de CajaCanarias por su obra Como el miedo de un molusco sin concha, un poemario marcado por la reflexión sobre la fragilidad humana. Alejado durante décadas del ámbito literario, su trayectoria ha estado vinculada al sector comercial y empresarial. Pese a ello, su relación con la escritura se remonta a la juventud puesto que con 26 años publicó su primer libro, pero la poesía ha sido siempre su único territorio expresivo.

«Esta obra tiende a ser una no novela porque el argumento no está por encima del lenguaje» Víctor Ruiz — Premio de Novela Benito Pérez Armas

El libro premiado toma su título de un verso de Federico García Lorca y condensa una mirada existencial nacida en un contexto personal complejo. "Aborda la fragilidad de la existencia", explica el autor, quien añade que buscó "un tono iniciático que guía al lector hacia una transformación espiritual o de autoconocimiento". Un periodo de enfermedad durante el proceso de escritura marcó el enfoque de estos 42 poemas que fue desarrollando a lo largo de un año aproximadamente y con los que recorre asuntos universales como la muerte, el duelo, el paso del tiempo o la pérdida.

Trabajo de orfebrería

Del Pino subraya el rigor del proceso creativo. "Esto es un trabajo de orfebrería", ya que cada palabra, señala, resulta decisiva en un género donde la precisión es clave: "Un poema es como un zumo concentrado y una palabra puede emborronarlo todo". Aunque reconoce el valor de la inspiración, insiste en la constancia como base del oficio.

«Estos poemas guían al lector hacia una transformación espiritual o el autoconocimiento» Román de Jesús del Pino — Premio de Poesía Pedro García Cabrera

Por último, María Laura Dueñas González, historiadora y docente, fue reconocida con el Premio de Relato Corto Isaac de Vega de CajaCanarias por su obra Metaloides. Se trata de un conjunto de nueve relatos atravesados por la transformación social y territorial. La autora compagina la enseñanza con la escritura, una tarea exigente puesto que, afirma, "la docencia quita mucho tiempo y consolidarlo con las obligaciones familiares es complicado".

Un formato perfecto

Así, durante mucho tiempo escribió sin publicar, hasta que hace cuatro años decidió dar el paso y compartir aquello que antes solo leía ella. Su inclinación por el relato breve responde tanto a una elección estética como práctica, puesto que "adentrarse en una novela requiere una regularidad muy disciplinada y sabía que me iba a frustrar", afirma. El origen de Metaloides se sitúa en una etapa de intensa lectura del género y afirma que "me pareció fascinante el formato". De este modo, este conjunto se articula en torno a un eje común, los procesos de cambio, "a veces violentos o grotescos, del mundo rural al moderno". A partir de notas y observaciones, fue "tejiendo" un conjunto con identidad propia.

«Son relatos caleidoscópicos que hablan de nuestro territorio y de lo que pasa, aunque sea desde la ficción» María Laura Dueñas — Premio de Relato Corto Isaac de Vega

El libro, escrito durante más de un año "a ratitos, durante las noches y las madrugadas", refleja inquietudes compartidas como la identidad, el lenguaje, la adaptación y la pérdida de la ruralidad. Aunque reconoce que piensa en el lector cuando escribe, también prioriza la autenticidad porque le gusta hacer sobre lo que le preocupa y no sobre aquello que responde a una cuestión de mercado. Tras su victoria en el certamen de la Fundación CajaCanarias, Dueñas continúa desarrollando nuevos proyectos, entre ellos otra colección de relatos, poesía y una novela que ya está en marcha. Mientras tanto, invita a los lectores a acercarse a su obra: "Son relatos caleidoscópicos que hablan de nuestro territorio, de lo que está pasando en él, aunque sea desde la ficción".