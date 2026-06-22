Los MIR de Urgencias del HUC critican la falta de especialistas para supervisar su formación: "No tenemos a quién pedir ayuda"

Los médicos residentes de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) han estallado. Tras varios años en la sombra, el fallecimiento de un MIR de anestesiología el pasado 21 de mayo de 2026 –por causas ajenas al hospital y al servicio– ha terminado por mostrar otra cara de la crisis de Urgencias que asola al centro hospitalario: la falta de profesionales con especialidad reconocida para supervisar su formación. Una situación que, como explican los jóvenes médicos, les obliga a "tratar a pacientes complejos e inestables sin tener a quién pedir ayuda".

"Es inquietante, preocupante e indignante", afirma Jesús Arzúa, presidente de la Asociación MIR España, que afirma que en los últimos días han recibido a través de redes sociales un aluvión de testimonios tanto de jóvenes médicos como de médicos adjuntos en el servicio. Sus pesquisas comenzaron tras recibir muchos mensajes de distintas personas hablando de las malas condiciones laborales que se viven en algunos servicios del hospital, especialmente en el área de urgencias. "De pronto vimos que nos llegaban muchas quejas de ese mismo hospital así que decidimos indagar más", explica Arzúa.

Lo que encontró la Asociación, de acuerdo con esos testimonios –que parten tanto de residentes como de adjuntos– a los que ha tenido acceso El Día, fue una queja recurrente de falta de "supervisión" por parte de especialistas, situaciones de desamparo mientras estos jóvenes tratan a pacientes inestables y el aumento de las "negligencias" y "errores" en la atención a pacientes en el servicio por este motivo. Uno de esos testimonios, remitido por una médico adjunta, explica que, de una plantilla de aproximadamente 56 médicos, "solo 15 tenemos especialidad vía MIR". De estos, –prosigue el testimonio– "solo 8 o 10 somos tutores colaboradores reconocidos por la unidad docente".

Contratos exprés a través de la homologación de titulación

El resto son médicos con la titulación homologada en su país de origen lo que, aunque permite contratarlos, no es sinónimo de que puedan tutorizar a los residentes. El Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife se ha pronunciado también sobre esta circunstancia recordando que "la legislación vigente deja meridianamente claro y sin excepciones que la docencia debe ser impartida por un médico especialista, aunque no especifica la especialidad".

Consultado por este periódico, el hospital ha reconocido que muchos médicos recién contratados lo están a través de esta vía que, por otra parte, es totalmente legal. En concreto, este proceso de contratación realiza mediante un procedimiento regulado en el Real Decreto 459/2010 de 16 abril, que desarrolla el artículo 18 de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, lo que permite que profesionales que se han formado en el extranjero puedan trabajar en España.

Esta vía ha permitido contratar a más personal para garantizar la continuidad del servicio, que se había quedado bajo mínimos. De ahí que el HUC defienda el régimen de contratación de sus trabajadores: "los médicos que trabajan en Urgencias están habilitados para ello".

Pero el Colegio de Médicos lo corrobora: la legislación vigente permite que, siempre de manera temporal, "se pueda contratar a médicos no especialistas para trabajos clínicos". Sin embargo, aquí también hay una condición: estos profesionales "nunca deberían impartir docencia".

Un protocolo de supervisión

La gerencia del centro niega que la formación a los nuevos especialistas haya perdido calidad. En este sentido, el centro recuerda que la actividad de los residentes en Urgencias se desarrolla mediante itinerarios formativos definidos y adaptados a las distintas especialidades, con distribución progresiva de responsabilidades y actividad asistencial en cuatro áreas diferenciadas del servicio.

Asimismo, insisten existe un protocolo de supervisión vigente aprobado por la Comisión de Docencia y una revisión de la planificación de los circuitos formativos de febrero de 2025 y actualizado en junio de 2026.

Los residentes, sin embargo, no parecen estar de acuerdo con la Administración. "En las guardias de Atención Primaria de los centros de salud y en los Servicios Normal de Urgencias (SNU), si no hay médicos especialista tutor, nos tenemos que ir y no podemos realizar la jornada porque no hay supervisión adecuada", revela otro testimonio de un residente de medicina de familia.

Una dotación asistencial estable

"Siempre se nos dijo que íbamos a estar siempre supervisados por un especialista, pero eso no es cierto", revela otro joven médico que comenzó el año pasado el MIR en las urgencias del HUC. Este mismo afectado afirma que esto es un problema que se añade a la "desorganización del servicio". "No hay infraestructura suficiente, ni camas y tenemos pacientes apilados en los pasillos", insiste.

Sobre esto, el hospital ha defendido su gestión, afirmando que el tiempo de espera de los pacientes se ha reducido en el último año y que ya no se viven situaciones de saturación como la de años previos.

El hospital defiende que dispone de una dotación asistencial estable y adaptada a las necesidades de cada franja horaria, con más de 15 médicos en el turno de mañana, 10 en el de tarde y 7 durante la noche, sin contar los residentes. Es su respuesta a otras de las quejas de los residentes, quienes también han denunciado que hay algunos horarios, especialmente los de tarde y noche, en los que los adjuntos con especialidad suelen escasear y se encuentran solos.

El disparador del conflicto médico: el nuevo modelo de organización

Y es que muchos de los profesionales veteranos han solicitado la reducción de jornada como respuesta –y cierta protesta– a un "modelo organizativo" que, aseguran, les obligaría a hacer más de 280 horas mensuales. "En las guardias presenciales nocturnas de forma habitual quedamos tres adjuntos con especialidad para cubrir todo el mes, es inviable", sentencia el testimonio de una de las adjuntas.

El nuevo modelo organizativo implantado por la Dirección Médica es uno de los grandes desafíos a los que se ha enfrentado la organización interna de Urgencias. Y es que gran parte de los profesionales se ha marchado, mientras otros tantos han pedido la baja o han reducido su jornada por causas familiares o por edad. De hecho, uno de los testimonios, de un residente recién egresado, afirma que este año varios residentes de cuarto año trataron de ofrecer una propuesta a la dirección médica del HUC para su contratación. "Nosotros manifestamos de forma reiterada que, aun conociendo las carencias del hospital nos queríamos quedar, pero no con esos horarios abusivos", indica otro testimonio.

La respuesta que encontraron la califican de "sorprendente". "El director médico afirma que el plan funciona y que no necesita que los que trabajen ahí tengan especialidad, solo quiere a gente que trabaje", reseña este mismo testimonio. Sobre esto último, el hospital asegura que el 85% de los médicos internos residentes que han finalizado su periodo de formación este año han optado por incorporarse a la plantilla del hospital, continuando así su desarrollo profesional en la institución.