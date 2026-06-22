Los médicos de Canarias rechazan la propuesta del SCS y piden a Clavijo que lidere la negociación

Los médicos de Canarias han rechazado la última propuesta del Servicio Canario de la Salud (SCS) para poner fin al conflicto sanitario que persiste en las Islas desde hace meses. Y han reclamado la intervención directa del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para que lidere la negociación y alcanzar, por fin, un acuerdo. Al menos así lo dio a conocer este lunes el secretario general del Sindicato Médico en Canarias (CESM), Levy Cabrera, durante un nuevo paro autonómico.

Y es que el colectivo médico lleva meses inmerso en una oleada de protestas para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. El origen del conflicto se remonta a 2023, cuando los facultativos alcanzaron un acuerdo para desconvocar la huelga de ese entonces, pero que, según denuncian, nunca llegó a materializarse. El pasado sábado, apenas dos días antes de la nueva jornada de paro convocada para este lunes, los facultativos recibieron un nuevo documento del SCS que pretendía desbloquear la negociación y cerrar el conflicto. Sin embargo, el sindicato ha calificado la oferta de "vergonzosa" e "inaceptable" al considerar que no da respuesta a ninguna de sus principales reivindicaciones.

Recelos desde el primer momento

Lo cierto es que los primeros pasos de esta propuesta ya despertaron recelos en el sindicato médico, al anunciarse primero en una rueda de prensa ante los medios de comunicación y llegar después a los profesionales afectados mediante un correo electrónico. Pero el contenido de la misma no ha hecho más que aumentar la decepción.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)