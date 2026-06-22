Huelga de médicos en Canarias: qué piden los facultativos y por qué sigue sin haber acuerdo

El Sindicato Médico de Canarias (CESM) lleva desde mitad de febrero en huelga, primero, contra el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, y, segundo, contra el Servicio Canario de la Salud (SCS) por el incumplimiento de los acuerdos de huelga de 2023. En los últimos días, la administración autonómica ha propuesto una oferta a los facultativos para acabar con las movilizaciones que ya han costado más de 150 millones de euros a la sanidad del Archipiélago.

Sin embargo, parece que para el sindicato la propuesta ha sido insuficiente, pues esta misma mañana anunciaron públicamente su rechazo y la continuidad de los paros a lo largo del año. Algo que Sanidad no termina de comprender, ya que a su juicio ese documento aún está pendiente de ser debatido en la mesa sectorial. Por su parte, los facultativos de las Islas no consideran que el SCS se esté tomando en serio las concentraciones y, fruto de este malestar, han exigido la intervención del presidente del Gobierno de Canarias, para que lidere personalmente las negociaciones y se pueda poner fin a la huelga. Estas son algunas claves para entender mejor el conflicto.

¿Por qué es la huelga?

Los médicos han llevado a cabo dos huelgas paralelas en los últimos meses. Al principio, las movilizaciones respondían únicamente a una disconformidad del sindicato médico con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco —la ley estatal que regula las reglas básicas de las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud—. Sin embargo, a partir de abril, CESM convocó también un paro autonómico por el incumplimiento por parte del SCS de los acuerdos de huelga de 2023. Es decir, unas medidas a las que se había comprometido la administración con los médicos y que según el sindicato nunca llegaron a materializarse.

¿Cuánto tiempo llevan en huelga?

Los paros autonómicos de CESM contra el SCS por los incumplimientos de huelga de 2023 comenzaron en abril de este año, acumulando ya un total de cuatro jornadas —30 de abril, 4 de mayo, 25 de mayo y 22 de junio—. Pero la sensación de que llevan siglos de conflicto no es fruto de la imaginación. Los médicos llevan convocando concentración Canarias, en el marco de huelga nacional contra el Estatuto Marco, desde el 16 de febrero de 2026. Es decir, cada mes han salido a la calle durante una semana para exigir al Ministerio de Sanidad una norma propia para su colectivo profesional. La última movilización tuvo lugar la semana pasada. No obstante, contemplan fijar nuevas fechas a partir de septiembre, tanto para el asunto autonómico como el nacional, hasta que la administración cumpla sus exigencias.

¿Qué piden los médicos?

En el contexto de la huelga nacional, los médicos solicitan una norma propia y específica para abordar las particularidades de la profesión médica. Algo que depende del Ministerio de Sanidad y no de las autonomías. Sin embargo, en el plano autonómico, entre sus principales reivindicaciones, los médicos exigen al SCS la mejora de retribución de la hora de guardia y la equiparación de la carrera profesional —un complemento salarial reconocido a nivel nacional por años de experiencia, formación y desempeño— a la media de las tres comunidades autónomas con mejor retribución para todas las categorías del SCS. Además de la implantación de un sistema de traslados abierto y permanente, que permitiría a los médicos cambiar de destino dentro del SCS sin necesidad de esperar a nuevas ofertas públicas de empleo.

Por otro lado, piden acabar con las guardias de 24 horas. Aunque son conscientes de la dificultad de esta petición y solicitan, mientras permanezcan, medidas concretas para los descansos post-guardia como descansar 48 horas después de este tipo de jornadas. También quieren la regularización de los médicos que realizan guardias localizadas, es decir, profesionales en situación de disponibilidad permanente, bajar el límite de pacientes a los especialistas y reformas en las infraestructuras del SCS.

¿Qué les ha propuesto el SCS para acabar con el paro autonómico?

El SCS les ha propuesto el aumento de profesionales, la mejora de un 20% en la retribución de la hora de guardia, la reducción del límite máximo de pacientes por agenda diaria de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y de los pediatras, y la garantía de una recuperación adecuada tras las guardias.

¿Por qué lo han rechazado?

El sindicato ha calificado la oferta del SCS de "vergonzosa" e "inaceptable" porque apenas responde a sus principales demandas. Por un lado, apuntan que el precio al que proponen pagar horas de guardia no se equipara a la media de las tres comunidades autónomas con mejor retribución, como le habían informado en un principio.

Por otro lado, denuncian que señalan superficialmente temas como la equiparación de la carrera profesional a las tres mejores regiones, sin mencionar acciones concretas ni tiempos. Asimismo, según los facultativos, el documento tampoco menciona la mejora de infraestructuras, los descansos post-guardias y la regularización de los médicos que realizan guardias localizadas. Y el límite de pacientes solo se aplicaría a los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y en Pediatría.

¿Qué dice Sanidad?

Sanidad no comprende el cierre en banda de los médicos. Según señalan, su propuesta de mejora dice claramente que es un a oferta a negociar en la mesa sectorial de Sanidad, con lo que no se entiende que lo rechacen sin más. Por otro lado, advierten de que estas medidas, tal y como especifica el documento enviado, serán objeto de negociación y corresponden con aquellas condiciones laborales que dependen únicamente del SCS.

Respecto al asunto del Estatuto Marco, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha instado a la ministra a solucionar el conflicto en los tres últimos consejos interterritoriales celebrados.

¿Por qué exigen que intervenga Clavijo en el conflicto?

El sindicato considera que, tras recibir esta propuesta "insuficiente", el presidente del Gobierno Canarias, Fernando Clavijo, debe asumir personalmente la responsabilidad política. Según cuentan, durante la huelga médica de 2023, Clavijo manifestó que siempre recibiría a los representantes de los médicos para escuchar sus reivindicaciones y buscar soluciones. Y apara ellos, ese momento ha llegado ahora.

¿Cómo ha afectado este conflicto a la ciudadanía?

La huelga en Canarias ha provocado más de 57.000 consultas aplazadas, casi 1.500 intervenciones quirúrgicas suspendidas, miles de pruebas diagnósticas retrasadas y pérdidas valoradas en más de 150 millones de euros perdidos.