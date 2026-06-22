Educación impulsa una nueva ley de atención a la diversidad y bienestar que mejora la inclusión en las aulas

El Gobierno de Canarias avanza en una transformación del sistema educativo centrada en la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado. El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, destacó en el Parlamento los avances de la legislatura, basados en el refuerzo de personal, el incremento de la inversión y la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado, actualmente en tramitación.

Según explicó, se trata de una norma concebida como la primera específica en España en esta materia, con el objetivo de modernizar el modelo de inclusión educativa y adaptarlo a las nuevas realidades de las aulas del archipiélago.

Una ley pionera para transformar la inclusión educativa

El nuevo marco legislativo ha sido elaborado, según el Ejecutivo, desde el consenso y con la participación de los distintos agentes de la comunidad educativa. Su objetivo es actualizar el sistema canario y reforzar la coordinación entre los diferentes actores implicados en la atención al alumnado, con una respuesta más ajustada a los retos actuales de inclusión.

Entre sus principales novedades destaca la evolución del modelo de aulas enclave hacia fórmulas más integradas, que permitan una mayor participación del alumnado en grupos ordinarios, manteniendo al mismo tiempo apoyos especializados según las necesidades individuales.

La futura normativa incorpora también medidas específicas para abordar las particularidades derivadas de la insularidad y la doble insularidad, con el fin de garantizar el acceso equitativo a los recursos educativos en todo el territorio.

En el ámbito del bienestar emocional, el Gobierno prevé incorporar 39 psicólogos a los centros educativos a partir del próximo curso. Esta medida, dotada con 2,2 millones de euros, reforzará la prevención, la detección temprana y el acompañamiento del alumnado, las familias y la comunidad educativa.

Poli Suárez, durante la comisión de Discapacidad / E. D.

El consejero defendió que la inclusión educativa requiere planificación estable y recursos suficientes, y destacó el incremento de medios en esta legislatura. Actualmente, Canarias cuenta con 1.902 profesionales de apoyo no docente, frente a los 940 de la legislatura anterior. Este grupo incluye auxiliares educativos, cuidadores, fisioterapeutas, técnicos de Infantil, personal especializado y profesionales sanitarios.

Además, la renovación del contrato de auxiliares educativos movilizará cerca de 80 millones de euros hasta 2029. La inversión anual pasará de 13 millones en 2023 a 26 millones en 2026, y a 26,6 millones anuales entre 2027 y 2029, lo que supone un incremento superior al 100%.

Más docentes especializados y aumento del alumnado atendido

A este refuerzo se suma la incorporación de más de 850 docentes especializados respecto a 2023, superando los 3.500 profesionales dedicados a la atención a la diversidad en el curso 2025/2026, con una inversión superior a 50 millones de euros. También se han incrementado un 34% los especialistas en Pedagogía Terapéutica, casi un 23% en Audición y Lenguaje y alrededor de un 30% en orientación educativa.

Gracias a este aumento de recursos, el sistema educativo canario atiende actualmente a más de 5.000 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, 2.100 más que en 2023, lo que supone un crecimiento del 72%. El Ejecutivo también ha ampliado los programas de atención especializada. El proyecto de inclusión para alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) ha pasado de 34 centros participantes en 2022/2023 a 52 en el curso actual.

Esta iniciativa impulsa la docencia compartida, el refuerzo de apoyos y estrategias para favorecer la participación del alumnado. El consejero cerró su intervención reafirmando que la atención a la diversidad seguirá siendo una prioridad del Ejecutivo canario, tanto mediante el refuerzo de recursos como a través del desarrollo del nuevo marco normativo que actualmente se tramita.