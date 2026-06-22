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Control de velocidad en tramos de obras: la DGT intensifica la vigilancia hasta el 28 de junio

La Guardia Civil y policías autonómicas colaboran en la vigilancia de la señalización provisional y los límites de velocidad en las carreteras interurbanas

Los controles comenzarán hoy día 22 hasta el 28 de junio de 2026.

Los controles comenzarán hoy día 22 hasta el 28 de junio de 2026. / LP/DLP

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Briseida Viera

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa desde este lunes y hasta el domingo 28 de junio una campaña especial de control y vigilancia en zonas de obras situadas en vías interurbanas.

El operativo se centra en el cumplimiento de la señalización provisional, con especial atención a los límites de velocidad en tramos abiertos al tráfico.

La campaña contará con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías autonómicas que se sumen al dispositivo. Siempre que resulte posible, los controles se anunciarán mediante paneles de señalización variable y pantallas alfanuméricas de los vehículos de la Guardia Civil situados en las inmediaciones.

El riesgo para los trabajadores de conservación en las carreteras

La DGT vincula esta campaña a la presencia frecuente de trabajos de conservación en las carreteras y al riesgo que supone el incumplimiento de la señalización extraordinaria por parte de algunos conductores.

Tráfico señala en particular los excesos de velocidad, los cambios de carril inadecuados y las distracciones como factores de peligro en estos entornos.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, subraya que “ninguna persona debería perder la vida en el desempeño de su puesto de trabajo”.

También afirma que esta campaña “contribuirá a reducir los riesgos inherentes al factor humano, excesos de velocidad en dichos tramos, cambios de carril inadecuados y distracciones”.

Anselmo Pestana: "El factor más influyente en este tipo de accidentes es la velocidad”

Pestana recuerda que no existen “variables unívocas” en las fuentes estadísticas de siniestralidad vial y laboral sobre este tipo de accidentes, aunque sí cita estudios técnicos y académicos que sitúan los atropellos como uno de los principales riesgos en las obras de mantenimiento.

Según esos análisis, buena parte de los siniestros se produce por vehículos ajenos a la obra, especialmente durante las tareas de señalización.

El delegado añade que “el factor más influyente en este tipo de accidentes es la velocidad”. La campaña incide, por tanto, en la protección de los operarios que trabajan en carreteras abiertas al tráfico y que asumen un riesgo adicional por el propio emplazamiento de su actividad.

1.785 personas fallecidas en 2024

En 2024, las vías de circulación del país registraron 1.785 personas fallecidas. Por tipo de siniestro, las salidas de vía representaron el 35% de las muertes, mientras que los atropellos a peatones supusieron el 17% del total.

La nota también recoge un estudio sobre la Red de Carreteras del Estado (RCE) entre 2007 y 2013. En ese periodo, el 45% de los accidentes laborales mortales registrados en la red correspondió a accidentes laborales de tráfico, y el 92% de ellos se identificó como atropello a trabajadores que realizaban actividades en carretera.

Recomendaciones a los conductores

Tráfico pide respetar de forma estricta la señalización extraordinaria en zonas de obras. Esta señalización se distingue por el color amarillo en las marcas horizontales y en el fondo de las señales verticales, y suele advertir de alteraciones del firme, desvíos, desdoblamiento de carriles, presencia de maquinaria u operarios en la calzada.

Noticias relacionadas y más

La DGT recomienda extremar la atención, reducir la velocidad por obligación y prudencia, y aumentar las distancias de seguridad tanto con el vehículo precedente como de forma lateral. El objetivo es evitar alcances, maniobras bruscas y pasos demasiado próximos a otros vehículos, maquinaria o trabajadores que operan en la vía.

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