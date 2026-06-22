Canarias rechaza el fin de la contingencia migratoria anunciado por el Estado

Canarias enciende las alarmas tras el anuncio del Estado de suprimir la contingencia migratoria. El Gobierno de Canarias rechazó esta mañana la decisión del Gobierno central al considerar que la situación que atraviesa el Archipiélago sigue lejos de estar normalizada. El Ejecutivo autonómico entiende que la eliminación de ese mecanismo llega cuando las islas mantienen una presión asistencial que continúa muy por encima de su capacidad ordinaria, según trasladó esta mañana la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, en calidad de portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo autonómico sostiene que la decisión anunciada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, no responde a la realidad actual de Canarias, donde permanecen acogidos 2.700 niños, niñas y jóvenes migrantes no acompañados. Esa cifra supera ampliamente la capacidad ordinaria fijada para el archipiélago, establecida en 737 plazas, lo que supone más del triple de los recursos previstos.

20 niños en 10 días

Barreto señaló además que el número de menores continúa creciendo. "En los últimos 10 días han llegado 20 niños", apuntó. A juicio del Gobierno canario, retirar este mecanismo de contingencia no sería "ni responsable ni solidario" con las islas mientras existan comunidades autónomas que todavía no han alcanzado sus niveles de capacidad ordinaria.

La consejera defendió la necesidad de mantener un sistema que garantice una distribución "justa y equilibrada" de los menores entre todas las comunidades autónomas. Insistió además en que el problema migratorio mantiene un carácter estructural y requiere respuestas permanentes, planificación y coordinación entre administraciones.

Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Barreto afirmó que Canarias ha mantenido durante estos años una posición basada en la "responsabilidad", la "lealtad institucional" y la "humanidad" en la atención a los menores migrantes. En ese sentido reclamó la misma implicación del resto de administraciones.

Decisión formal

La consejera señaló, además, que las declaraciones realizadas por la ministra todavía no se han materializado en una decisión formal y avanzó que la Consejería de Bienestar Social ya analiza cuál será la respuesta que dará el Ejecutivo canario una vez se concrete esa medida. Aun así, el Gobierno ya trasladó públicamente su desacuerdo con la posible eliminación del mecanismo.

La portavoz también vinculó esta preocupación con la carta remitida por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al lehendakari vasco Imanol Pradales, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos gobiernos trasladan su inquietud por la falta de diálogo y de participación de las comunidades autónomas en la aplicación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.