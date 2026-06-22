Canarias y Euskadi elevan a Bruselas sus quejas por la aplicación del Pacto de Migración en España

Canarias y Euskadi han trasladado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su malestar por la forma en la que el Gobierno de España está aplicando el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Los presidentes Fernando Clavijo e Imanol Pradales han remitido una carta en la que expresan su "profunda preocupación" por la ausencia de un proceso previo, real y efectivo de diálogo, coordinación y planificación con las comunidades autónomas.

El nuevo marco europeo está en vigor desde el pasado 12 de junio y obliga a los Estados miembros a aplicar un conjunto de reglas comunes sobre gestión migratoria, asilo, control fronterizo, solidaridad entre territorios y protección de derechos. Sin embargo, Canarias y Euskadi consideran que las administraciones autonómicas deben participar de forma efectiva en la aplicación, el seguimiento y la evaluación de estas medidas.

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, Clavijo y Pradales sostienen que no buscan trasladar a Bruselas una controversia interna española, sino advertir de una carencia de gobernanza multinivel que, a su juicio, puede afectar a la calidad democrática, a la eficacia operativa y a la protección de los derechos fundamentales.

Queja por falta de coordinación con el Estado

El eje de la reclamación es la falta de participación autonómica en la planificación del nuevo sistema. Canarias y Euskadi defienden que la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo no puede diseñarse únicamente desde la Administración General del Estado, ya que muchas de sus consecuencias recaen sobre comunidades autónomas, cabildos, diputaciones, ayuntamientos y servicios públicos territoriales.

En el caso de Canarias, la gestión migratoria tiene un impacto directo por su condición de frontera sur europea en el Atlántico. El Archipiélago recibe desde hace años llegadas por vía marítima y mantiene una presión sostenida sobre sus recursos de acogida, especialmente en lo relativo a menores migrantes no acompañados.

Euskadi, por su parte, ha defendido en distintos foros la necesidad de incorporar la perspectiva territorial y social en las políticas de acogida, integración y atención a personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

Qué piden Clavijo y Pradales

Los presidentes de Canarias y Euskadi reclaman que las comunidades autónomas tengan un papel reconocido en la puesta en marcha del Pacto. En su carta a Von der Leyen, plantean que la coordinación institucional debe ser previa, efectiva y estable, no limitada a comunicaciones puntuales o decisiones ya adoptadas.

La preocupación de ambos gobiernos se centra en que una aplicación sin participación territorial pueda generar desajustes en la atención, en la distribución de recursos y en la protección de las personas migrantes o solicitantes de asilo.

También advierten de que el Pacto no solo afecta a los controles fronterizos o a los procedimientos administrativos de asilo. Sus consecuencias alcanzan ámbitos como los servicios sociales, la atención a menores, la sanidad, la educación, la vivienda, la inserción sociolaboral y la convivencia en los territorios de acogida.

Canarias reclama atención a los territorios frontera

El Gobierno de Canarias ya había defendido, junto al Ejecutivo vasco, que el Pacto debe tener en cuenta la realidad de los territorios frontera y de las comunidades que asumen mayores responsabilidades en la acogida. Ambos ejecutivos han reclamado una participación más clara en las decisiones que afectan a la planificación migratoria.

El Archipiélago insiste en que su posición geográfica y su papel como punto de entrada a la Unión Europea exigen medidas específicas, recursos adecuados y coordinación real con el Estado y las instituciones comunitarias.

En la misiva remitida a Von der Leyen, Clavijo y Pradales advierten de que la ausencia de gobernanza multinivel puede traducirse en problemas operativos, falta de previsión y dificultades para garantizar derechos en la aplicación práctica del nuevo sistema.

Aplicación, seguimiento y evaluación

Canarias y Euskadi piden participar no solo en la fase inicial, sino también en el seguimiento y evaluación del Pacto. Para ambos ejecutivos, esa presencia permitiría detectar problemas, corregir disfunciones y adaptar la respuesta pública a la realidad de cada territorio.

La reclamación llega pocos días después de la entrada en vigor del nuevo marco europeo y sitúa el debate en la relación entre Estado, comunidades autónomas y Unión Europea.

La Comisión Europea presentó en enero de 2026 la primera estrategia europea de gestión del asilo y la migración para el periodo 2026-2031, construida sobre las estrategias nacionales de los Estados miembros.