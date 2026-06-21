¿Qué tiempo hará este verano en Canarias? La Aemet adelanta su previsión para los próximos tres meses

A las 9:24 de la mañana de este domingo dará comienzo de manera oficial el verano en Canarias. El que será el día más largo del año –en lo que se refiere a las horas de Sol–, dará el pistoletazo de salida a tres meses (desde ahora hasta mediados de septiembre) que ya auguran un aumento de las temperaturas y, aunque suene insólito, más lluvia de lo habitual.

Eso es, al menos, lo que prevén los modelos climáticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los meses de junio, julio y agosto. "Hay una alta probabilidad de que tengamos un verano cálido y húmedo", sentencia David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias, quien insiste en que esta característica ocasionará que el periodo estival "contraste" con la primavera que ha disfrutado el Archipiélago.

De una primavera fría a un verano de bochorno

No en vano, "vamos a pasar de una primavera que ha sido ligeramente fría y extremadamente húmeda a un verano de temperaturas más altas", insiste Suárez. No obstante, lo que más ha llamado la atención de la previsión es que "los modelos dan una estación húmeda", tal y como afirma Suárez. No obstante, como recuerda el delegado autonómico, esto puede ocurrir desde que "llueva un poco", pues los veranos son, habitualmente, periodos muy secos.

Pero, de llover más de lo normal, las preciptaciones no se distribuirán por igual en todas las islas. Según estos análisis de la Aemet, las cumbres de Tenerife y La Palma en su conjunto serán las zonas más proclives a recibir precipitaciones.

En menor medida también podrían hacerlo El Hierro, La Gomera y la cumbre de Gran Canaria. Lanzarote y Fuerteventura quedarían fuera de esta probabilidad. "La señal que nos dan los modelos puede estar relacionada con que se produzca más actividad de las ondas del este, lo que contribuiría a que llueva algo más de lo habitual", insiste el científico.

Temperaturas medias de 20 a 21 grados

Las temperaturas medias, por su parte, se situarán entre los 20 y 21 grados, dependiendo de la isla. Unos valores que podrán oscilar dependiendo de otros factores meteorológicos, como pueden ser las lluvias, la panza de burro o, incluso, la posible llegada de episodios de calima que, durante esta época, "son mucho más intensos". Y es que, como recuerda Suárez, en verano, las masas de aire sahariano son capaces de posarse encima del alisio, lo que les permite incluso "cruzar el Atlántico".

Aunque la Tierra está llegando a su posición estival, en las últimas semanas, Canarias ya había activado su modo verano gracias al fuerte anticiclón que se ha instalado en las Azores. Una estructura que no solo permite que el aire fresco llegue a las Islas sino que también actúa como barrera. Y para muestra, un botón. "Ha impedido que nos afecte la ola de calor que esta semana ha afectado a la Península", concluye Suárez.

14 días de luz solar

Con el solsticio, el Sol alcanzará su máxima altura, con lo que este 21 de junio su luz se encenderá poco después de las 7 de la mañana y no se apagará hasta pasadas las 21:00 horas. Estos días de 14 horas de luz solar se mantendrán hasta bien entrado julio. De hecho, no será hasta finales de ese mes que el Sol empice a desaparecer un poco antes, sobre las 20:50 horas.

Esta permanencia del Sol tiene mucho que ver con el término Solsticio. La palabra viene latín solstitium, que significa "Sol quieto", debido a que durante varios días parece que su altura en el firmamento no varía. Esto ocurre porque la inclinación de la Tierra de 23.5 grado respecto a su plano orbital. En estas fechas, el eje terrestre alcanza su máxima inclinación hacia el Sol, provocando que el hemisferio norte reciba luz directa.