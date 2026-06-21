Teodoro Sosa, líder de Primero Canarias: «Somos una alternativa limpia y con experiencia de gobierno»

El pasado domingo reunieron a cerca de 2.000 personas en Vecindario, en el primer gran acto de militantes y simpatizantes de Primero Canarias, y además lo hicieron en Santa Lucía, uno de los grandes bastiones históricos de Nueva Canarias. ¿Es una declaración de guerra política?

En política no hay casualidades. Y, efectivamente, a nadie se le esconde que nosotros elegíamos Santa Lucía por los valores históricos de raíces identitarias, y también era una manera de arropar a una persona como Francisco García, alcalde de Santa Lucía, que no lo ha pasado nada bien este último año. Ha habido una campaña de acoso y derribo por todos los medios.

¿Por parte de quien? ¿Carmelo Ramírez?

Sí. Carmelo Ramírez [exalcalde de Santa Lucía de Tirajana y uno de los dirigentes históricos de NC y del Cabildo grancanario] ha sido uno de los responsables directos para laminar todo lo que pudiera a Primero Canarias. Yo lo he visto saltar y brincar en la moción de censura de Valsequillo. Es una realidad. Hemos pasado de ser compañeros durante 25 años, trabajando codo con codo, a ser prácticamente unos desconocidos.

¿No hay solución con Nueva Canarias?

Las relaciones personales en estos momentos están alejadas totalmente, pero siempre defenderé la unidad del nacionalismo. Los excompañeros de Nueva Canarias han sido invitados permanentemente a las mesas de unidad nacionalista de Primero Canarias, pero las respuestas siempre han sido ofensivas a través de los medios de comunicación. El tiempo pondrá las cosas en su sitio.

Ellos sostienen que ustedes se han derechizado, y que son la marca blanca de CC en Gran Canaria...

Quienes conocen nuestra trayectoria política saben perfectamente que eso es una mentira. ¿Hemos cambiado tanto en estos años para que ahora seamos el diablo con cuernos? Eso es una estrategia de desesperación cuando no tienes otros argumentos, cuando quieres vender que es mejor ir con partidos del Estado, como Podemos o Sumar, que les ha dado una y mil veces errores estratégicos, y el último ejemplo fue el tremendo batacazo en las europeas. No han escarmentado. Lo hacen por sobrevivir, porque saben que si no, no pasan los topes electorales . Y sinceramente creo que tampoco los van a pasar así, ni con agua bendita. Mire para nosotros el pasado es pasado y está pisado. Es una etapa cerrada. Les deseamos lo mejor en lo personal, pero electoralmente evidentemente no.

Teodoro Sosa durante la entrevista. / José Pérez Curbelo

¿Por qué empieza ya la campaña en vallas y marquesinas a un año de las elecciones?

Porque está claro que nosotros no tenemos la marca del PP, PSOE, Vox o Coalición Canaria. Cuando uno construye algo desde cero tiene que trabajarlo más. La diferencia es que nosotros no tenemos una gran marca detrás, pero sí tenemos gente. Tenemos alcaldes, concejales, líderes locales y militancia. Y cuando tocamos el pito aparecen 2.000 personas en el corazón del nacionalismo grancanario. ¡Que se atreva alguien hoy a hacer un acto así en Gran Canaria! ¡Ningún partido! Ni PSOE, ni PP, ni nadie. Nosotros tenemos algo que no tienen otros: militancia y compromiso social.

¿Cómo va la implantación de Primero Canarias? ¿Llegarán a toda Gran Canaria?

Estamos ya caminando en 20 municipios y vamos a llegar a los 21 de Gran Canaria. Nos quedan algunos acuerdos por cerrar, algunas asambleas, pero sí, vamos a llegar a los 21 municipios de Gran Canaria.

¿Y qué pasa con Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán?

Cada uno tiene su electorado, sus devotos... Nosotros estamos construyendo algo municipalista, progresista y nacionalista, y si alguien que podía pedirnos estar con nosotros anuncia a los quince días que se va con un partido del Estado de derecha [PP] y poco municipalista... Yo ahí no entro, lo que digo es que a mí no me gustan las saltapericas. Nunca en la vida me han gustado.

Por cierto, Alberto Rodríguez (lider de Drago en Tenerife ) es como el más deseado. NC lo llama para sus alianzas electorales de la izquierda pero lo hemos visto estos días en Roque Aguayro, partido fundador de Primero Canarias, en Agüímes dando una charla... ¡Sorpresa!

[Risas]. Fue invitado a un acto concreto, pero nuestra intención es invitar a Drago Canarias a la mesa de unidad del nacionalismo en Tenerife. No sobra nadie en la construcción nacional canaria; hay que dejar a un lado las vendetas personales y los mensajes ombliguistas. Estamos dándole ilusión a gente que ve frescura y que otra forma de hacer política hace falta en esta tierra.

¿Cómo va la alianza con CC al Congreso?

Probablemente podamos llegar a acuerdos, pero nosotros cuando nos sentamos en una mesa llevamos propuestas. Llevamos un decálogo. Lo primero es respeto absoluto a Canarias, respeto al Estatuto de Autonomía, respeto al cumplimiento de las transferencias pendientes, convenios bilaterales, como el de costas, aeropuertos, puertos, además respeto absoluto al REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias)... Todavía tenemos que estar explicando en Madrid quiénes somos y qué significa Canarias Y además hay una prioridad absoluta.

¿Cuál?

La viviendas. Si hace 25 años salíamos a las carreteras a cortarlas y se logró un convenio de carreteras, ¿por qué ahora no hay un convenio de vivienda pública? Si tuviéramos cuatro diputados como los vascos o los catalanes, la primera medida que yo pondría sobre la mesa es ese convenio de vivienda y que pongan millones todos los años. Mire que yo defiendo el tren en Gran Canaria, pero si usted me pregunta entre vivienda y tren, elijo vivienda.

Habla ya como ‘candidatable’ al Congreso...

No, no, no... Además voy a ser claro. Yo siempre he dicho que donde mis compañeros digan. Porque respeto los órganos internos, pero le voy a decir una cosa: yo sabría subir el termómetro en los debates. Sabría subirlo en el Congreso, o donde sea, porque tengo pilas para eso. Y lo haría además sin subordinación, porque quien me conoce sabe perfectamente que no me subordino a nadie. Pero vuelvo a decir lo mismo: donde mis compañeros me digan. Eso sí, como dice el dicho del campo: «con una hija no se tiene dos yernos» y no se puede estar en misa y repicando. Y yo tengo mi preferencia personal, claro que la tengo...

¿El Cabildo de Gran Canaria?

Voy a ser prudente, porque creo que no toca en estos momentos.

Está más que claro... Con tanto ruido de corrupción a nivel nacional, ¿cómo cree que afectará a las islas?

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Hay una desafección ciudadana por esa intoxicación permanente de a ver quién destruye más al adversario, y, mientras tanto, ¿dónde quedan los problemas de la gente? ¿Dónde queda la vivienda? ¿Dónde queda la dependencia? ¿Dónde queda la sanidad? ¿Dónde quedan las carreteras o el transporte? Yo creo que la ciudadanía está cansada de ese «y tú más». Cansada. Primero Canarias es una fuerza renovada y limpia; el electorado progresista que no perdona la corrupción puede ver en nosotros una alternativa de confianza y con experiencia de gobierno acreditada.