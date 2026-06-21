La primera generación MIR de Urgencias aterriza en Canarias para garantizar el relevo generacional: "Lo estábamos deseando"

No es la primera vez que las urgencias de Canarias reciben a médicos en formación. Los residentes (también conocidos como MIR, por las siglas de médico interno residente) son una figura clave del organigrama de cualquier servicio de urgencias del Archipiélago que se precie, pero este año su llegada adquiere una nueva connotación. Por primera vez en la historia de la medicina española, una parte de los residentes que aterrizan en estas unidades seguirán trabajando en el servicio cuando acaben su periodo formativo. Una situación que, aunque pueda parecer evidente, dista mucho de la realidad que han vivido las unidades, que cada vez se sentían más asfixiadas por la falta de relevo generacional.

El punto de inflexión ha sido la creación de la nueva especialidad de médico de urgencias este año por parte del Ministerio de Sanidad, después de décadas de presión por parte de los urgenciólogos de España. De hecho, este hito para la sanidad española ha llegado 40 años después de la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y bajo la presión del colectivo que requiere, cada vez de forma más imperante, una renovación generacional.

"Era algo que estabamos deseando, cambia totalmente porque ahora podemos dedicarnos a formar a personas que se van a quedar aquí", explica Pilar González, médico adjunta del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, y una de las tutoras acreditadas en las Islas para impartir esta formación.

En su caso, su hospital formará, este año, a su primera residente de urgencias: Elizabeth Granados. Este año serán tres futuros urgenciólogos para toda Canarias, uno por cada hospital de referencia de Tenerife y Gran Canaria, a excepción del Hospital Universitario de Canarias (HUC), que no ha entrado dentro de la quiniela formativa.

"Para el año que viene nos gustaría acreditar a dos más", explica la tutora, que admite que los hospitales han tenido que hacer un arduo trabajo para poder conseguir la acreditación del Ministerio de Sanidad.

"Para nosotros lo ideal sería que hubiera al menos cuatro residentes que acabaran cada año", explica González, que afirma que es el número "ideal" para poder solventar la pérdida de personal por las jubilaciones. "Tenemos más de 60 médicos trabajando, y sabemos que unos 15 se van a jubilar en los próximos cinco años", revela.

Una formación "diferente"

La que está recibiendo Granados de mano de González "es una formación totalmente diferente" a la que se ha estado impartiendo hasta ahora en el servicio. "No tiene nada que ver ni con la de un médico internista ni con la de un médico de familia", destaca González, que recuerda que estas dos especialidades eran las únicas hasta el momento que contemplaban las rotaciones por las urgencias de Canarias. "Aunque comparten algunas rotaciones transversales (por centros de salud, neumología o cardiología), a partir del segundo año y, especialmente el tercero y cuarto, está muchísimo más orientada a todo el tema de urgencias", sentencia la médico.

De hecho, cualquier joven promesa de la medicina que deseara trabajar en las urgencias de un gran hospital, hasta ahora se veía obligado a formarse primero como médico de cabecera o internista. "Cuando acababas la especialidad tenías que seguir estudiando para poder alcanzar el lugar al que querías llegar", sentencia Elizabeth Granados.

De hecho, esto era un problema para los profesionales, pues la mayoría se formaba en urgencias pero no se quedaba allí. "Entendemos perfeectamente que cuando coges una especialidad es porque quieres ejercerla, pero muchos se iban y para nosotros era tener una espinita clavada en el corazón", revela González.

Por eso, para la urgencióloga residente de primer año, el poder acceder a esta plaza de residente de Urgencias en La Candelaria es un verdadero regalo. "Estoy super contenta de haber podido llegar hasta aquí por donde se debía acceder", insiste la joven que asegura que es "el camino idóneo para acabar con una buena formación de residente".

Granados estudió Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuando tuvo la oportunidad de empezar a rotar por distintos servicios se dio cuenta de que le "gustaba todo. "En casa me dijeron que tenía que elegir, y me puse a pensar en mi futuro; ahí me di cuenta de que lo que más me entusiasma son las urgencias", afirma.

El periplo de esta catalana por Canarias comenzó hace un par de años. "Primero fui a Gran Canaria con una Sicue, y acabé formándome en la Universidad de Las Palmas y haciendo en MIR en la isla", recalca. Cuando tuvo que seleccionar un hospital para su formación, no quiso dejar pasar la oportunidad de hacerlo en el Hospital de La Candelaria. "Me ha sorprendido para bien, el servicio está muy organizado", afirma la residente de primer año, que asegura que lo que más le sorpendió cuando llegó fue "el silencio".

Novedades en la formación

Entre las novedades de esta formación se encuentra que el residente podrá rotar por el Hospital del Sur a partir de su segundo año y también tendrá la posibilidad de rotar por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y sus ambulancia. Este último es una de las rotaciones más esperadas. "De ahí podrá sacar mucha información, porque podrá conocer cuándo derivar, cuándo hacer pruebas complementarias o dónde hacer una derivación para que el paciente pueda ser asistido en otro lugar", afirma la tutora.

Por otra parte, como el trabajo del médico de urgencias no se limita al ámbito hospitalario, la joven médico "también va a rotar por anestesia, por uvi y medicina extrahospitalaria".