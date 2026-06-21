Clavijo apuntala el «firme» respaldo a los 2.500 canarios en Uruguay

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se comprometió durante el último día de su gira por Uruguay a «mantener firme» el respaldo a los 2.500 canarios y descendientes directos de isleños que residen en el país de la Banda Oriental.

En su visita mantuvo dos encuentros con la «importante y activa» comunidad canaria en el país, a la que garantizó el respaldo del Gobierno autonómico porque «son una parte fundamental de Canarias». Para el presidente, los encuentros en Montevideo con la comunidad canaria se encuentran entre los más relevantes de las cuatro jornadas de su viaje oficial a Uruguay. «La agenda ha estado cargada de actos institucionales, pero desde luego encontrarte con los que durante 300 años han mantenido viva la llama de la identidad canaria en este país es muy emocionante». Clavijo reconoció haberse quedado sorprendido con tanta gente joven que participó en los dos actos.

«Asombra que sigan manteniendo ese apego a la tierra, esa curiosidad por conocer incluso a familiares y acercarse a las Islas aprovechando las nuevas tecnologías», dijo tras subrayar que a 8.000 kilómetros de Canarias «están atentos a todo lo que ocurre en el Archipiélago». La semilla que plantaron esos 96 primeros emigrantes isleños hace 300 años sigue viva en todo Uruguay gracias a una comunidad con sangre canaria que «continúa defendiendo sus orígenes». En el acto celebrado en la Intendencia de Montevideo, con la asistencia de más de un centenar de personas, intervinieron también dos representantes de la comunidad canaria en Uruguay: un emigrante de primera generación y una joven descendiente de isleños que emigraron a este país desde el siglo XVIII. Tanto Manuel Acuña como Valentina Moalli aseguraron sentirse canarios, aunque lanzaron un reconocimiento a todo lo que Uruguay les ha dado, pero también a la sangre canaria que corre por sus venas.

En su visita de cuatro días a Uruguay, Clavijo también conoció de primera mano el trabajo que desarrolla la Sociedad Islas Canarias de Montevideo, que, fundada en 1928, es una de las instituciones canarias más emblemáticas de América. Durante décadas ha desarrollado actividades culturales, educativas y sociales destinadas a mantener viva la identidad canaria mediante talleres, música, danza, patrimonio histórico y encuentros comunitarios.

La organización dirigida por Inmaculada Cedrés recibió al presidente con un emotivo acto que se abrió con una breve obra teatral sobre el arrorró, canto de cuna legado cultural de Canarias y de la memoria afectiva de generaciones de uruguayos. Su interpretación se enmarca en el Proyecto Arrorró Uruguay. Se trata de una iniciativa financiada por el Gobierno que busca reconocer especialmente a las mujeres que formaron parte de las familias fundadoras de Montevideo, mujeres cuya presencia resultó esencial en la construcción de la nueva sociedad pero que permanecieron durante siglos en gran medida invisibilizadas.

La cita en la Sociedad Islas Canarias de Montevideo acogió asimismo la presentación de un sello de Correos Uruguayo en conmemoración de la fundación de la capital hace 300 años por emigrantes canarios.

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En la actualidad, los datos del censo español en Uruguay sitúan en 2.500 los canarios y descendientes directos de isleños que residen en este país sudamericano. El Gobierno de Canarias presta desde hace años apoyo a esta comunidad mediante varias ayudas de carácter sociosanitario, como la financiación de un consultorio médico con un especialista y de un centro de día, que tuvo que cerrar en 2023 debido al recorte de la subvención aplicado por el Ejecutivo autonómico en la anterior legislatura. Además de los 44.000 euros destinados a ese consultorio en esta legislatura, el Gobierno da apoyo a la comunidad canaria en Uruguay en situación de desprotección financiando, por ejemplo, tratamientos médicos de alto coste, intervenciones quirúrgicas o productos de primera necesidad.