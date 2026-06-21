Canarias comienza un verano caluroso bajo la sombra de El Niño y la amenaza del fuego

Canarias comienza hoy el verano con un ascenso de temperaturas y una previsión a tres meses vista que auguran más calor y lluvia de lo normal. Lo hace este año bajo la sombra de un antiguo conocido: El Niño. No en vano, este fenómeno, que forma parte de la variabilidad climática natural del océano Pacífico, se podría intensificar a partir de julio, lo que derivaría en un mayor calentamiento de todo el globo, algo a lo que Canarias podría no estar ajena.

Más que una certeza, es una posibilidad, pues pese a su potencial impacto planetario, a día de hoy es muy difícil prever cómo influirá, y ni siquiera si lo hará, El Niño en el Archipiélago canario.

Lo que sí implica el regreso de El Niño es su capacidad, junto al cambio climático, de añadir incertumbre a la hora de pronosticar cómo se comportarán los termómetros este verano en las Islas.

Un verano que, por otra parte, comienza ya bajo la amenaza del fuego. No en vano, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por altas temperaturas entre el domingo 21 de junio y al menos hasta el miércoles 24 de junio y pide precaución ante el peligro de incendios forestales, ante el esperado aumento de temperaturas en el Archipiélago.

¿Qué es el Niño?

El Niño y La Niña son las dos fases opuestas del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur, conocido como ENOS o ENSO. Es un modo natural de variabilidad climática que se desarrolla en el Pacífico tropical, pero que puede influir en la atmósfera global. En condiciones normales, los vientos alisios soplan de este a oeste a lo largo del ecuador. Estos vientos empujan las aguas cálidas superficiales hacia el Pacífico occidental, cerca de Indonesia y Australia, mientras que en el Pacífico oriental, frente a Sudamérica, ascienden aguas más frías y profundas. Ese ascenso de aguas frías, llamado afloramiento, mantiene relativamente fría la superficie del Pacífico oriental.

Durante El Niño, la fase cálida, los alisios se debilitan. Al debilitarse ese "empuje" hacia el oeste, las aguas cálidas se desplazan hacia el centro y el este del Pacífico ecuatorial. Como consecuencia, disminuye el afloramiento de aguas frías frente a Sudamérica y aumenta la temperatura superficial del mar en la región de El Niño.

La ciencia ha detectado que esta subida de temperaturas marinas produce efectos directos o "teleconexiones" con algunos rincones del mundo –provocando sequías en unas y lluvias monzónicas en otras–. Sin embargo, en Canarias nunca se ha llegado a constatar un impacto claro del fenómeno, si bien la mayoría de expertos coincide en que en los años en los que aparece El Niño suele hacer bastante más calor.

Un 80% de posibilidades de que se forme El Niño

Este año, el planeta espera que El Niño vuelva a hacer acto de presencia entre julio y agosto. Así lo afirman los boletines internacionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que estima una probabilidad del 80% de que El Niño se forme en estos meses de verano y probabilidades cercanas o superiores al 90% de que se mantenga durante los meses siguientes. Esto, no obstante, también supne que "con un 20% de probabilidades puede que se apague y se quede en estado neutro", indica Borja Aguiar, oceanógrafo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y experto en ENSO.

Las predicciones de la OMM también apuntan hacia un Niño más intenso, pues hay modelos predictivos que muestran que las temperaturas en la zona podrían rebasar los dos grados de más. "Los niños más severos han estado por encima de los 2 grados, como fue el del 1982, el del 1997, el 1998 y el de 2016", explica Aguiar.

La última vez que El Niño asomó el morro fue entre 2023 y 2024. "Ahí se quedó justo a las puertas de los 2 grados", resume Aguiar. Sin embargo, su efecto combinado con el del cambio climático fue lo suficientemente intenso como par dar lugar a los años más cálidos desde que se tienen registros en el planeta. Canarias no estuvo al margen. 2023 fue el año más cálido desde que se tienen registros y en el que se originó uno de los incendios más voraces de la historia del Archipiélago. Sin embargo, a día de hoy, esta relación tiene más de fortuita–o de la irrupción de otras fuerzas climáticas– que de causal.

"Podemos hablar de que en otros eventos de Niño se ha producido más o menos lluvia o que han habido más o menos eventos de calima, pero no vemos una recurrencia en todos los casos que nos permita establecer una conexión directa", insiste el investigador de la ULPGC. En todo caso, como insiste, "Canarias sí se puede ver afectada" por esta situación climática, aunque el efecto no lo sabremos "hasta que El Niño no esté en estado de desarrollo". Es decir, hasta que no acabe de formarse en julio o agosto.

Además, como insiste, cualquier predicción se complica por el efecto del cambio climático. "Es un elemento que entra en juego dentro de la variabilidad natural de la atmósfera, y tiene efecto en la dinámica atmosférica, complicando mucho la predicción".