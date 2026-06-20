José Domingo Martín Espino, presidente y Fundador de ICSE: «Una educación tecnológica y humana»

¿Por qué hablar hoy de humanismo en plena era digital?

Porque estamos viviendo una paradoja. Nunca hemos tenido tanta tecnología, y sin embargo, nunca ha sido tan necesario reforzar lo humano. La Inteligencia Artificial puede hacer muchas cosas, pero no puede sustituir la conciencia, la ética o la empatía. El futuro que preparamos, más que con una formación, lo lograremos con una transformación que integre: FP + IA + Humanismo.

¿La tecnología supone una amenaza para el empleo?

No. La tecnología transforma el empleo. Lo que sí es una amenaza, es no adaptarse. Y adapetarse no es solo aprender herramientas digitales, sino desarrollar habilidades humanas que las máquinas no pueden replicar. La inteligencia artificial no nos obliga a saber más, sino a ser mejores. La IA es una herramienta extraordinaria. El problema no es la tecnología. El problema será utilizarla sin ética, sin criterios, sin humanidad.

Entonces, ¿qué perfil profesional será el más demandado?

El profesional completo. Alguien que combine conocimientos técnicos con habilidades humanas: comunicación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo y ética. El gran desafío educativo no es solo tecnológico, debe ser profundamente humano. Estamos viviendo un momento histórico: la IA está transformando la forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos pero es el humanismo el que de da sentido.

¿Está preparado el sistema educativo actual para este cambio?

Está aún en proceso: no tiene otra alternativa, la digitalización y más aún la IA supone un cambio de paradigma educativo. Pero todavía existe una excesiva orientación hacia la transmisión de contenidos. El reto ahora es formar personas, no solo titulados. Durante años hemos preparado a los alumnos para adquirir conocimientos. Pero esto debe cambiar profundamente: el conocimiento y es escaso ya está al alcance de todos a golpe de un clic.

¿Qué propone ICSE ante este escenario?

Hemos desarrollado un modelo que integra formación profesional, inteligencia artificial y humanismo. Incorporamos un módulo específico de Humanismo Profesional en todos nuestros programas. La tecnología es imprescindible, la inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria, pero ninguna de ellas puede sustituir lo esencial: la capacidad humana de pensar, sentir, decidir y de actuar en consecuencia. Nuestro modelo, integrando FP+ IA + Humanismo, consiste en formar profesionales preparados para trabajar, pero también personas preparadas, para vivir, decidir y transformar su entorno.

¿En qué consiste ese módulo?

Consiste en integrar tecnología y humanismo. Trabajamos el desarrollo personal, la ética, las habilidades humanas y el uso responsable de la tecnología. Queremos que nuestros alumnos no solo sepan hacer su trabajo, sino que comprendan el impacto de lo que hacen. Queremos construir un modelo de profesionales que dominen herramientas digitales, pero también que sean personas con criterio, con valores, con capacidad de trabajar en equipo, de comunicar, de liderar y de adaptarse.

Decálogo humanista. / ED

¿Cuál es el mensaje principal que quieren transmitir?

Muy claro: el futuro no será solo de los más preparados técnicamente, sino de los más humanos. Mi experiencia me ha demostrado que el éxito profesional no depende solo de lo que uno sabe, sino de cómo es como persona. El aprendizaje profundo surge cuando la persona participa activamente.

¿Qué valor aporta esto a las empresas?

Las empresas necesitan profesionales que sepan adaptarse, trabajar en equipo, comunicar y tomar decisiones responsables. Eso no lo da solo la formación técnica, ya que la educación debe incorporar, de forma estructural, el desarrollo de habilidades humanas, la ética profesional y el pensamiento ético. Las empresas siguen solicitando profesionales con conocimientos técnicos, pero cada vez más habilidades, como la comunicación, la adaptación, el trabajo en equipo o la responsabilidad.

¿Estamos ante un cambio de modelo y paradigma educativo?

Sin duda. Estamos pasando de un modelo basado en contenidos a un modelo basado en competencias humanas y profesionales. No se trata de añadir contenidos, sino de transformar el enfoque. No se trata de un cambio de modelo sino modelo que prepare para el cambio. Educar es sembrar hoy ideas, valores y conocimientos cuyos frutos tal vez recogerán otros mañana.

Para terminar, ¿cómo resumiría esta visión?

La inteligencia artificial marcará el futuro. Pero el futuro seguirá siendo humano. La tecnología transforma el mundo. El humanismo le da sentido y es aquí donde la educación tiene mayor responsabilidad. El profesional más valioso no será quien tenga más datos, sino quien sepa relacionarse, comprender o liderar.

¿La FP puede liderar este cambio?

Sin duda. La formación profesional está más conectada con la realidad empresarial y social que marca y esto le permite adaptarse con más rapidez. Por ello, elegir FP es una decisión acertada, que va ganando peso y que no se enfrenta a la universidad. El futuro pasa por integrar FP + Universidad.