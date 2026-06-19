El PSOE lleva a Pleno el deterioro de los servicios públicos en Canarias y la gestión de las urgencias en los hospitales de las islas
Los socialistas preguntarán por la política de las becas universitarias y el empobrecimiento de la ciudadanía canaria ante el problema del acceso a la vivienda
El Grupo Parlamentario Socialista lleva al Pleno del Parlamento de Canarias de este martes 23 y miércoles 24, distintas iniciativas, entre las que se encuentran los motivos por los que Canarias está batiendo récord turísticos pero con peores salarios y servicios públicos para la ciudadanía de las islas, así como la “pésima gestión” por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) en las urgencias de los hospitales del Archipiélago y el empobrecimiento de la población ante el problema del acceso a la vivienda.
El Grupo Socialista preguntará a Presidencia del Gobierno por los motivos de qué está fallando para que Canarias, a pesar a registrar cifras récord de actividad turística, crecimiento económico y financiación pública, continúe situándose entre las comunidades con salarios más bajos y un deterioro cada vez más evidente de sus servicios públicos, y al vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos si considera importante que Canarias cumpla con sus mandatos legales.
Además, el Grupo Socialista preguntará a la Consejería de Sanidad por su valoración respecto a la ya permanente situación, derivada de las pésimas decisiones adoptadas durante su gestión, a la que están sometidas las urgencias en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), las cuales, lejos de mejorar, sufren un incremento continuado de episodios de colapso, con cientos de pacientes en espera, muchos de ellos amontonados en los pasillos
También se presenta otra pregunta a la Consejería de Bienestar Social por la negociación con los cabildos insulares para la aprobación del protocolo para la atención de las situaciones de urgencia sociosanitarias.
Otra pregunta estará dirigida a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por los criterios que se están aplicando para acelerar las licitaciones de vivienda protegida, así como por las acciones que tienen previstas para la rehabilitación de la Playa de San Marcos en Icod de Los Vinos (Tenerife).
Además, se preguntará a la Consejería de Hacienda por su valoración de las iniciativas que plantean volver a penalizar fiscalmente el autoconsumo energético.
Por su parte, el Grupo Socialista presenta una interpelación para la consejera de Sanidad sobre los propósitos y objetivos del actual modelo de gestión del servicio público de donación de sangre en Canarias, y otra interpelación a la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura por los objetivos y propósitos del modelo de política de becas universitarias del Gobierno de Canarias.
Además, se presenta otra interpelación dirigida a la consejera de Turismo y Empleo sobre las acciones llevadas a cabo para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en Canarias, y a la consejera de Bienestar Social por los objetivos y propósitos de la acción del Gobierno para desarrollar la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, con relación al complemento de educación, y, en especial, el de vivienda, a tenor de los indicadores sociales que evidencian que la vivienda es la principal causa de empobrecimiento de la población en Canarias.
Asimismo, se presenta una Proposición No de Ley (PNL) para la puesta en marcha de acciones que supongan la superación del conflicto institucional respecto a la Zona de Aceleración de Renovables de Lanzarote. También se presenta otra PNL para el fomento, promoción y protección de la bola canaria.
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