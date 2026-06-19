Nueva convocatoria de ayudas: Canarias destina siete millones a financiar programas de atención a la población vulnerable

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico destinará siete millones de euros a financiar proyectos en las áreas de inmigración e inclusión social. Según anunció este viernes la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, entre las novedades de la nueva convocatoria -que será publicada próximamenente en el Boletín Oficial de Canarias- se encuentran la ampliación del período de ejecución de los proyectos, que podrán ejecutarse hasta el 31 de octubre de 2027, y la posibilidad del abono anticipado del 100% de las ayudas por parte de la entidades, lo que se facilita la planificación a entidades sin recursos propios suficientes.

En este ejercicio, se repartirán 200.000 euros más que en la convocatoria de 2025. "Además, en la baremación se premiará a aquellos proyectos de continuidad acreditada y a los programas innovadores que atiendan necesidades no cubiertas por los recursos públicos existentes”, aclaró. Asimismo, recordó que todas las iniciativas deben incorporar un análisis de impacto de género y presentar datos desagregados por sexo, atendiendo a una perspectiva de género transversal.

A través de estas líneas de ayudas, añadió, se busca dotar de un colchón financiero a aquellas iniciativas y programas sociales que atienden a la población en situación de vulnerabilidad y exclusión social, con especial atención a las personas que no tienen un hogar. También tendrán que potenciar la convivencia en los barrios y municipios más pequeños. "El objetivo es que el apoyo a las entidades del tercer sector nos sirva para acercarnos más a las necesidades reales de la población de las Islas".

A esta convocatoria de subvenciones podrán concurrir las entidades privadas sin ánimo de lucro con fines sociales (asociaciones, fundaciones y similares) y las administraciones públicas (ayuntamientos, cabildos y sus organismos autónomos). Eso sí, las entidades privadas no solo deben estar inscritas con al menos un año de antigüedad en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales en Canarias, también deben operar de forma efectiva en el territorio canario.

Cuatro líneas de ayudas

La convocatoria de subvenciones contempla cuatro líneas de ayudas. En el área de inmigración, dotada de 1.250.000 euros, las subvenciones están dirigidas a financiar programas de atención a personas migrantes mayores de edad, solicitantes de protección internacional y refugiadas residentes en el Archipiélago. Las actuaciones subvencionables abarcan desde la acogida y atención humanitaria hasta la integración sociolaboral, incluyendo programas de igualdad de trato, convivencia intercultural, promoción de la salud y el empleo, atención específica a mujeres migrantes e itinerarios de aprendizaje del castellano y formación cívica.

Además, se contemplan otras tres líneas que tienen como fin combatir la exclusión social, con una financiación global que asciende a 5.750.000 euros. Entre estas líneas de actuación se incluyen la financiación de programas de atención a familias y personas en situación de vulnerabilidad, lucha contra la pobreza y exclusión, asesoramiento y orientación social, actividades de inclusión comunitaria y refuerzo de recursos alojativos de emergencia, con una dotación de 4.250.000 euros.También se contempla la financiación de programas destinados a la intervención integral con personas sin hogar (alojamiento, manutención, comedor social, servicios complementarios e itinerarios de reinserción sociolaboral), con una inversión de 1,2 millones de euros.

¿Cuándo solicitarla?

A estas dos partidas hay que sumar una tercer reservada exclusivamente a corporaciones locales para desarrollar planes integrales de intervención comunitaria en zonas desfavorecidas, con una dotación de 300.000 euros.

El plazo para presentar solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias. La presentación de solicitudes se realizará exclusivamente a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.