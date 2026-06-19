Los dos niños que permanecían ingresados por el brote de hepatitis A en Gran Canaria reciben el alta

Los dos menores que permanecían ingresados por el brote de hepatitis A detectado en una escuela infantil de Gran Canaria ya han recibido el alta hospitalaria. Así lo confirmó este viernes la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, en el marco de la celebración del I Encuentro Regional de Apoyo y Acompañamiento a los Pacientes con Cáncer de Pulmón. “Se están siguiendo todos los protocolos de control epidemiológico de la patología y controlando también a los contactos estrechos. Todos los niños presentan un buen estado de salud”, garantizó la titular de la sanidad canaria.

Hay que recordar que el foco ha afectado, hasta el momento, a seis pequeños. Según precisó Álvaro Torres, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), el primer cuadro se detectó hace dos semanas en un alumno del centro y dio lugar a los otros cinco contagios. Ahora bien, todavía se desconoce el origen del caso inicial. "Sabemos que de este salieron los otros cinco, pero no sabemos cómo se contagió del virus el primer niño”, indicó.

Infección hepática

La hepatitis A es una infección hepática viral que se transmite, sobre todo, por vía fecal-oral, una circunstancia que favorece su propagación en edades tempranas al no mantener una correcta higiene de manos. Tal y como detalló el experto, en la infancia, la patología suele presentar un cuadro leve, con síntomas como diarrea, malestar, pérdida de apetito, ictericia y falta de energía. “Los dos pequeños que estuvieron hospitalizados, solo precisaron dos días de ingreso”, anotó.

Esta enfermedad es poco frecuente en el Archipiélago gracias al control sanitario de las aguas de abastecimiento, el tratamiento de las aguas residuales y las medidas de higiene alimentaria. No obstante, según los datos que maneja la Consejería de Sanidad, los contagios se han incrementado con el paso de los años. De hecho, en 2025 se reportaron 69 cuadros; un total de 59 en 2024; y 17 en 2023. Solo en lo que va de año, ya se han notificado 32, incluidos los seis del actual brote. “Algunos de estos diagnósticos corresponden a casos importados desde países con mayores tasas de circulación del virus. Sin embargo, estos episodios no han originado focos en las Islas”, aclaró.

Vacunación

En cuanto a la vacunación, Torres recordó que la profilaxis no forma parte del calendario vacunal español. ¿Por qué? Básicamente, porque la prevención de la enfermedad se basa en el control sanitario de las aguas, la higiene alimentaria y las medidas de salud ambiental. «Disponemos de dos vacunas diferentes que pueden administrarse a partir del año de vida, pero el protocolo actual establece su uso en los contactos estrechos cuando se detecta un brote y en determinados grupos con mayor riesgo de exposición», señaló. Además, destacó que Canarias es la única comunidad autónoma que ofrece esta vacuna a los menores que viajan a países o zonas con alta endemicidad de la infección.

Dentro de las medidas de control adoptadas en este brote, Salud Pública ha vacunado a más de 60 alumnos de la escuela infantil, además de cuidadores, familiares y otros contactos considerados de riesgo. En total, la cifra de personas inmunizadas ronda las 80. Por ahora, no se han detectado nuevos contagios entre los contactos bajo vigilancia. Las autoridades sanitarias han indicado a estas personas que acudan a recibir valoración médica si presentan síntomas compatibles con la afección y que informen a los sanitarios de su condición de contacto de un caso de hepatitis A.