El Bizum llega a las tiendas de Canarias al golpito

Lo que empezó como una forma rápida de enviar dinero entre amigos está a punto de dar un nuevo salto. Bizum, que ya forma parte de la rutina diaria de miles de canarios, comienza a abrirse camino en el comercio físico y permitirá pagar en supermercados, farmacias, restaurantes o tiendas de ropa directamente desde el móvil. Sin embargo, en el Archipiélago la implantación avanza todavía con paso corto. Al golpito. La herramienta ya está disponible en algunos terminales, pero aún no forma parte de los hábitos de compra ni de los consumidores ni de buena parte de los negocios de las Islas.

La sensación de los comerciantes canarios es que el despliegue acaba de arrancar. Hay expectación, pero todavía pocas operaciones. Las entidades financieras continúan incorporando la funcionalidad de manera gradual y el sector cree que será después del verano cuando empiece a apreciarse un cambio real en la calle. «Han empezado, pero a un ritmo muy lento», resume el presidente de la Federación de Comercio de Las Palmas (Fedeco), Raju Daswani, quien considera que la nueva fórmula de pago tiene recorrido suficiente para convertirse en una de las protagonistas de los próximos años.

Herramienta de día a día

No es una predicción descabellada. Bizum supera ya los 30 millones de usuarios en España, en un país con algo más de 49 millones de habitantes. El sistema ha conseguido consolidarse como una herramienta del día a día incluso antes de desembarcar plenamente en el comercio presencial. Pero la implantación dependerá de las entidades financieras, que son las que deciden cuándo y cómo activan el servicio, qué sectores priorizan y qué comercios incorporan primero la opción de cobro. Por eso la fotografía actual en Canarias es todavía desigual.

El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, asegura que los sondeos realizados entre los asociados muestran una realidad todavía incipiente. «No nos consta que se esté utilizando ya», explica. Algunos bancos ya han incluido en sus terminales de pago la opción del Bizum, pero no se lo han comunicado a sus clientes. «La tecnología ya funciona y está disponible, pero todavía no está mentalizado ni el cliente ni el comerciante», reconoce Moujir.

La falta de conocimiento aparece como uno de los principales frenos. Aunque la noticia ha tenido repercusión mediática, los representantes del sector sostienen que la información todavía no ha llegado de forma clara a los negocios. «Ni las propias entidades financieras lo han estado planteando todavía», apunta Moujir.

Por el momento tampoco existe una demanda significativa por parte de los comerciantes, ni por parte de los consumidores. El servicio existe, pero aún no forma parte de las conversaciones habituales en los comercios canarios. Aun así, el sector no duda de que la situación cambiará en los próximos meses. La previsión es que la adopción sea progresiva conforme los bancos completen la integración y los consumidores se familiaricen con el nuevo sistema.

Potencial de la herramienta

El presidente de Fedeco tiene una visión especialmente optimista sobre el potencial de la herramienta. Daswani considera que Bizum tiene capacidad para modificar de forma profunda el ecosistema de pagos actual. «Creemos que claramente se va a posicionar como el método de pago número uno», afirma. Por el momento, según los datos de Fedeco, es el efectivo el que continúa liderando las transacciones. «Una parte importante de la población sigue utilizando dinero físico de manera habitual, especialmente los mayores», apunta Daswani.

La tendencia demográfica moverá la balanza en favor de las soluciones digitales. Son los más jóvenes, según el presidente de Fedeco, los que han convertido a Bizum en una herramienta cotidiana para intercambiar dinero.

Con Bizum el pago podrá realizarse directamente desde la aplicación móvil del banco o mediante Bizum Pay, una nueva cartera digital disponible para Android y iPhone. El funcionamiento será muy similar al de otras plataformas de pago móvil ya extendidas entre los consumidores. Acercar el móvil al terminal y listo.

Pero el elemento que despierta especial interés entre los comerciantes es el de la ausencia de comisiones. Aunque todavía no se conocen oficialmente las condiciones definitivas para todos los negocios, existe la expectativa de que las tarifas sean más competitivas que las asociadas a las tarjetas tradicionales. Los comercios canarios confían en que Bizum ofrezca costes atractivos para diferenciarse de los sistemas convencionales. Y más allá de las posibles tarifas, los comerciantes observan otra ventaja práctica. Mientras que los cobros con tarjeta suelen liquidarse tras el cierre de la jornada, Bizum permite visualizar el ingreso prácticamente al instante.

El grado de implantación también varía entre administraciones. En Gran Canaria, Valora Gestión Tributaria lleva utilizando Bizum desde abril de 2022 para el pago de impuestos y tasas, una herramienta que ya mueve cientos de miles de euros cada año. En Tenerife, en cambio, su presencia es todavía limitada y, por el momento, apenas se utiliza en algunos servicios concretos, mientras la administración estudia su futura incorporación a más trámites.