Antonio Resines destaca el "asombroso" auge de la industria audiovisual en Canarias

"La industria audiovisual en Canarias es, hoy en día, asombrosa". Así lo declaró el actor Antonio Resines en Tenerife, a donde acude este fin de semana para recibir el Premio de Honor de la primera edición de los Premios Anillos de Oro, dedicados en exclusiva a las series, y que celebran su gala de entrega en el Recinto Ferial de la capital chicharrera este sábado 20 de junio. Un día antes de esta cita, el intérprete protagonizó un encuentro con los medios de comunicación y charló con la guionista, actriz y directora tinerfeña Marta González Vega sobre su carrera, la industria y sus próximos proyectos. Resines, quien adelantó que tiene preparado un gran discurso cuando recoja el reconocimiento a su carrera, reflexionó sobre su trayectoria y puso en valor el impacto de la ficción televisiva en la vida cotidiana del público. "La culpa de que me quieran tanto quizás la tengan las series", reconoció de forma sencilla al inicio del encuentro, en el que afirmó que "entro en las casas de las familias a través de las series y por eso las personas consideran que comparto tiempo de verdad con ellas".

Con una trayectoria de más de 40 años y presencia en más de 30 series y unas 150 películas, Antonio Resines recibirá el Premio de Honor en los Anillos de Oro como reconocimiento a su contribución a la televisión española. Su carrera está avalada por numerosos galardones, como el Goya al Mejor actor por La buena estrella, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, varios Fotogramas de Plata o un Premio Ondas. Así, el que también fuera presidente de la Academia de presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, es una de las figuras más representativas del medio en España y una de las más laureadas, también.

Dilatada carrera

Precisamente, durante su encuentro con la prensa, Antonio Resines subrayó la capacidad del medio televisivo para generar vínculos emocionales duraderos con la audiencia, una experiencia que él ha vivido en sus propias carnes como protagonista de la histórica serie Los Serrano, que 20 años después continúa siendo vista por las nuevas generaciones y triunfa en países como Turquía o Croacia. Al mismo tiempo, defendió la consolidación de unos galardones específicos para el sector como son estos Premios Anillos de Oro. "Desde hace mucho tiempo se planteaba la necesidad de unos galardones para las series", reflexionó el actor quien, como cántabro, afirmó que "me encantaría que Cantabria tuviera una gala así pero nos ha tocado venir a Tenerife y estoy encantado porque la Champions de la industria va a estar en la gala".

Durante la conversación con Marta González de Vega, el actor repasó algunos hitos de su carrera y destacó el valor colectivo del trabajo audiovisual. "Gracias a las series lo pasas bien, sonríes, disfrutas. Haces vida con todo un equipo", explicó e incidió en la dimensión humana de los rodajes y en el aprendizaje continuo que implica cada producción. De este modo, recordó grabaciones como la de su primer largometraje Ópera prima, de Fernando Trueba, a la que llegó, explica, "con una ilusión tremenda" y una actitud positiva que ha tratado de mantener a lo largo de toda su carrera.

El compañero ideal

Y parece que lo ha logrado. Así lo afirmó la propia Marta González Vega, quien estrenará junto al actor, el próximo 10 de julio, Haciendo amigos, escrita por la tinerfeña y protagonizada por Resines y Quim Gutiérrez, y que se rodó parcialmente en Fuerteventura. El intérprete continúa así con una dilatada carrera que parece que no tiene fin. Afirmó que nunca ha pensado en pasarse a la dirección o a la escritura de guiones: "No es que me asuste echar horas, sino porque son trabajos que exigen un gran nivel de concentración. Además, no creo que tenga nada que contar como para ponerme ahora a escribir".

«La IA se tiene que regular pero no nos pueden pedir a los actores que la alimentemos»

El encuentro también contó con la presencia del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; y la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, quien indicó que "ahora mismo el sector audiovisual está rondando hasta 15 producciones al mismo tiempo en la ciudad". Este dato llamó mucho la atención de Resines, quien afirmó que "los datos que se repiten en toda Canarias son increíbles". Además, el presidente de los Premios Anillos de Oro, Joán Álvarez, indicó que, tras 15 años visitando las Islas como profesor de guion, "he visto el espectacular despegue de la industria en Canarias, que se ha convertido en capital española, e incluso europea, del audiovisual".

Fin de semana de premios

Este encuentro con Antonio Resines sirvió como antesala de un fin de semana en el que Tenerife se convierte en epicentro del audiovisual español. La gala de entrega de esta primera edición de los Premios Anillos de Oro se celebrará en el Recinto Ferial este sábado y reunirá a más de 150 profesionales del sector en una alfombra roja abierta al público. Durante la cita, presentada por Elena S. Sánchez y Santi Millán, con la participación del humorista Abián Díaz, se entregarán 23 galardones que reconocen la excelencia en la producción de series en España. Entre los asistentes confirmados figuran intérpretes, creadores y profesionales de distintas áreas, reflejo del dinamismo de una industria en expansión.