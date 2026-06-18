La ULL debuta en el prestigioso ranking mundial QS mientras que la ULPGC queda fuera

La consultora británica QS ha publicado este jueves la edición 2027 de su prestigioso QS World University Rankings, una clasificación que selecciona a las 1.500 mejores universidades del mundo. España refuerza su presencia con un total de 48 universidades incluidas, diez más que en la edición anterior, lo que la convierte en uno de los países europeos con mayor representación en el listado. Entre las nuevas incorporaciones destaca la Universidad de La Laguna (ULL), que debuta en la clasificación mundial situándose en la franja 1401+, entrando por primera vez entre las universidades evaluadas a nivel global, concretamente en el puesto 1464.

Por el contrario, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) no figura en la clasificación, pese a contar con presencia en otros reconocimientos internacionales similares. La entrada de ULL supone un importante reconocimiento a la proyección internacional de la institución tinerfeña, que se suma por primera vez a un ranking considerado uno de los más influyentes del ámbito universitario.

Entre los distintos indicadores analizados por QS, este centro académico obtiene sus mejores resultados en el parámetro de Red Internacional de Investigación, que mide la capacidad de las instituciones para diversificar su red científica internacional mediante la colaboración con otras universidades e instituciones educativas superiores. En este apartado, la universidad alcanza una puntuación de 67,8 sobre 100 y se sitúa en el puesto 618 a nivel mundial, lo que refleja especialmente su fortaleza en cooperación investigadora internacional dentro del conjunto de indicadores evaluados por el ranking.

Por otro lado, en otras clasificaciones recientes de QS, la Universidad de La Laguna se sitúa en el rango 501–550 en Física y Astronomía dentro del QS World University Rankings by Subject, un ámbito en el que destaca especialmente por el impacto de su producción científica y el alcance de sus publicaciones. Esta clasificación analiza aspectos como la reputación académica, la valoración de los empleadores, la producción científica, la internacionalización y la sostenibilidad de las universidades.

Desde la ULL valoran positivamente su incorporación por primera vez al ranking y subrayan que la clave del posicionamiento del centro reside, sobre todo, en la investigación y la internacionalización. "Estamos muy satisfechos", señala el vicerrector de Investigación y Transferencia, Antonio Aparicio, quien asegura que este reconocimiento puede contribuir a dar a la institución una mayor visibilización tanto dentro como fuera de Canarias y atraer a más estudiantes.

"Estamos en el camino"

En cambio la ULPGC señalaron que su ausencia en el QS World University Rankings 2027 contrasta con los resultados obtenidos en otras clasificaciones internacionales de referencia. Según explicaron, rankings como el de Shanghái sitúan a la institución entre las mejores universidades del mundo, por lo que consideran que deberían encontrarse muy cerca de entrar en esas 1.500 primeras posiciones. Asimismo, defendieron que la metodología de QS incorpora un importante componente basado en encuestas de reputación y no resulta tan objetiva como otros métodos. "Estamos mejorando nuestra posición, tenemos margen de mejora, pero estamos en el camino", afirmó el vicerrector de Investigación y Transferencia, Sebastián López.

Noticias relacionadas

En la clasificación nacional, la Universidad Complutense de Madrid vuelve a situarse como la institución española mejor posicionada en el QS World University Rankings 2027. Tras ella aparecen otras universidades de referencia del sistema universitario español, como la Universidad de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Navarra, que mantienen una destacada presencia en el panorama académico internacional y se consolidan entre los centros españoles con mayor reconocimiento global.