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La princesa Leonor recorre el casco histórico de Vegueta y la Catedral de Santa Ana

La heredera al trono aprovechó el buen tiempo para hacer un tour guiado por los puntos más emblemáticos de uno de los barrios con más historia de Las Palmas de Gran Canaria

La princesa Leonor, en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria

La princesa Leonor, en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria

Daniel Valle

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Daniel Valle

Las Palmas de Gran Canaria

La princesa Leonor continúa con su viaje por Gran Canaria. Durante la mañana de este jueves, la heredera al trono de España realizó un tour guiado por los puntos más emblemáticos del casco histórico de Vegueta, incluida la parada obligatoria de la Catedral de Santa Ana. Ahí, junto a sus más de veinte compañeros, escuchó de primera mano la historia de uno de los barrios que más tiene que contar de Las Palmas de Gran Canaria.

El recorrido comenzó por la calle Espíritu Santo, hasta llegar a su emblemática plaza, donde la encargada del grupo explicó las particularidades del lugar, tanto a nivel arquitectónico como histórico. Desde ahí, continuó su recorrido hacia la plaza de Santa Ana. Frente a la catedral, aprendió todo lo que hay que saber de la historia de la zona: el por qué de los perros, todos los datos importantes de una de las edificaciones religiosas más antiguas del Archipiélago y sobre el Palacio Episcopal, sobre el que también fue mencionado el reciente paso del papa León XIV. Tras unos minutos, bajaron por la calle Obispo Codina hasta Mesa de León, donde les esperaba la guagua que les trasladó al siguiente punto de su itinerario.

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La princesa Leonor visita el casco histórico de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria

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La princesa Leonor visita el casco histórico de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

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