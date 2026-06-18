Jóvenes comprometidos con la salud: 366 donaciones de sangre en centros educativos de Canarias

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) registró 366 donaciones de sangre durante las campañas desarrolladas en mayo en distintos centros educativos de Canarias.

La actividad reunió 456 ofrecimientos de posibles donantes y permitió obtener 1.098 hemocomponentes destinados a cubrir necesidades asistenciales en los hospitales públicos del Archipiélago.

La iniciativa se integra en el programa de promoción de la donación entre el alumnado de las Islas. Su desarrollo conecta la educación sanitaria con la participación social y sitúa a los centros educativos como espacios de sensibilización sobre la importancia de donar sangre.

Metodología de Aprendizaje y Servicio: el alumnado con la realidad sanitaria

El proyecto se basa en la metodología de Aprendizaje y Servicio, un enfoque que combina formación y acción comunitaria. En este caso, el alumnado entra en contacto con la realidad sanitaria de la donación de sangre y con su impacto en la atención hospitalaria.

La campaña también persigue consolidar hábitos de concienciación desde edades tempranas. La donación no solo responde a una necesidad sanitaria inmediata, sino que requiere una base social estable para mantener las reservas de sangre y sus derivados.

Centros participantes en Canarias

En Gran Canaria, participaron el Colegio Santa Bárbara, en Las Palmas de Gran Canaria; el CEIP Carlos Socas Muñoz, en Ingenio; el CEIP 20 de Enero, en Agüimes; y el CEPA La Herradura, en Telde.

En Tenerife, las jornadas se desarrollaron en el Colegio Británico S21 y el CPEIPS Nuryana, ambos situados en San Cristóbal de La Laguna, además del IES Los Cardones, en Granadilla de Abona.

En Lanzarote, la actividad llegó al CEIP Rafael Cedrés, en Tías. La distribución de las campañas refleja la extensión territorial del programa y su implantación en centros de distintas etapas y municipios.

366 donaciones, 1098 hemocomponentes para el Servicio Canario de Salud

Las 366 donaciones contabilizadas permitieron obtener 1098 hemocomponentes, una cifra relevante para el funcionamiento ordinario de los hospitales del Servicio Canario de la Salud. Cada donación se procesa para separar componentes sanguíneos que se usan en distintos tratamientos y situaciones clínicas.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia expresó en el texto su agradecimiento a “la implicación de los equipos directivos, el profesorado y las comunidades educativas participantes”, una colaboración que considera “fundamental para el éxito de estas jornadas solidarias”.