El Gobierno ya sopesa desactivar los traslados de menores migrantes desde Canarias
La mejora en la acogida de abre la puerta al fin de la contingencia migratoria que permite las derivaciones
El Gobierno considera que la situación de los centros de acogida de menores migrantes de Canarias ha mejorado de forma significativa en el último año, por lo que ya sopesa desactivar la situación de 'contingencia migratoria' en las islas que habilita los traslados a otras comunidades autónomas.
"Se ha descongestionado de manera significativa. De hecho, en breve vamos a convocar a Canarias para valorar cuál es el mejor momento, el más oportuno, para decretar el fin de la contingencia migratoria en las islas", ha dicho la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la Radio Canaria, la cadena autonómica.
Rego se encuentra estos días en Lanzarote, donde ha hecho balance del año de aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería que obliga a todas las comunidades autónomas a compartir el esfuerzo de acogida con la regiones que reciben el grueso de las llegadas.
Desde agosto de 2025, están formalmente en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla, lo que faculta al Estado para trasladar a recursos de otras comunidades a los menores que ya están en sus centros y a los que van llegan en nuevas pateras y cayucos. Todo ello, hasta el número de menores acogidos descienda por debajo de un listón de referencia, que se ha fijado en el triple de la capacidad ordinaria de cada territorio.
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