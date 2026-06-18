Coalición Canaria tacha de "mentira" la propuesta del Gobierno de negociar los presupuestos y exige una cuestión de confianza o elecciones

Coalición Canaria considera que los anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez sobre una futura negociación de los Presupuestos del Estado para 2027 son «un show» destinado a desviar la atención de los casos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo y reclama al presidente de España que se someta a una «cuestión de confianza o convoque elecciones» si no puede acreditar una mayoría parlamentaria para gobernar con la aprobación de las cuentas generales. Una tesis a la que abiertamente se sumó este jueves el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que también insistió en que la disyuntiva de Sánchez debería de ser 'o presupuestos o elecciones'.

La formación nacionalista endurece así su discurso en un escenario político nacional que se encuentra sumido en una «parálisis insostenible», sentencia David Toledo, secretario de Organización de CC. Mientras el Gobierno central amaga con iniciar la negociación de unos nuevos Presupuestos, desde las filas nacionalistas se advierte que el proceso es más un ejercicio de distracción mediática que una voluntad real de gestión.

Los Presupuestos, una "mentira"

«La realidad es que todo es mentira», asegura el dirigente nacionalista, y argumenta que el Gobierno de Sánchez solo está enredando de nuevo con la negociación presupuestaria (paralizada desde hace cuatro años) para «esconder los casos judiciales, como los de Koldo, Ábalos o Zapatero».

El dirigente nacionalista subraya que las cuentas que están actualmente en vigor fueron aprobadas por 350 diputados que ni siquiera pertenecen a la legislatura actual, lo cual califica como un hecho «muy grave» en la historia de la democracia. Denuncia que el Gobierno ha seguido la misma estrategia en 2024, 2025 y 2026: anuncia los presupuestos y publica la orden de tramitación (un trámite rutinario), pero luego ni siquiera los lleva al Congreso para ser debatidos.

Una maquinaria para difuminar la corrupción

Por ello, sostiene que de cara a 2027 el Ejecutivo ha activado la «misma maquinaria» y el mismo «show» mediático para generar un relato que sirva para esconder los casos judiciales en lugar de gobernar realmente. El tenso clima político en el Congreso quedó reflejado este jueves con la aprobación de una moción impulsada por el Partido Popular que da por acreditado el «bloqueo político» de la legislatura y reclama a Pedro Sánchez que asuma responsabilidades políticas por los casos de presunta corrupción que afectan a cargos socialistas y a su entorno.

La iniciativa del PP salió adelante con 177 ‘síes’ de los populares, Vox, Junts (uno de sus diputados no votó) y UPN y seis abstenciones que corresponden a PNV y Coalición Canaria, que volvieron a marcar distancias con el Ejecutivo socialista.

El PSOE y el PP, corresponsables del bloqueo político

Para Coalición Canaria, tanto el PSOE como el PP son corresponsables de la actual situación de bloqueo político. «Lo que vemos es que unos y otros se dedican a hablar, hablar y hablar», afirma Toledo, que reprocha a los dos grandes partidos el «ruido» y la «crispación» permanente mientras evitan utilizar los mecanismos constitucionales que tienen a su disposición para resolver la situación, como son la moción de censura, por parte de la oposición, y la cuestión de confianza o convocatoria de elecciones, por el lado del Gobierno.

Cuestión de confianza o adelanto electoral

«Nosotros llevamos más de un año diciendo exactamente lo mismo», sostiene Toledo. La posición de Coalición Canaria pasa por exigir al presidente del Gobierno que aclare si dispone o no de una mayoría suficiente para continuar gobernando o si no: «Cuestión de confianza o elecciones», resume.

Coalición Canaria defiende esta tesis desde hace más de un año, pero en los últimos días ha encontrado un aliado en otro de los socios parlamentarios del Gobierno.

El PNV se suma a las tesis de CC

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, reclamó este miércoles a Pedro Sánchez que presente los presupuestos y los someta a votación. En caso de no conseguir los apoyos suficientes para aprobarlos, defendió que debería convocar elecciones, una posición que CC celebra por coincidir con la que viene defendiendo desde hace tiempo, enfatiza Toledo.

No hay negociación con el Gobierno

El secretario de Organización remarca que el Gobierno aún no ha llamado a CC para negociar los Presupuestos. Lo que se ha producido hasta ahora son contactos del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para que el Gobierno de Sánchez apruebe el ‘decreto Canarias’, con todos los compromisos para las Islas que no han prosperado por la falta de cuentas estatales. Pero si los llaman, acudirán, expone.

Cristina Valido: sin Presupuestos, elecciones

Al respecto, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, asegura que si el Gobierno lleva finalmente las cuentas al Congreso y fracasa en su intento de aprobarlas, «no queda otra» que convocar elecciones generales.

Sobre la inadmisión para debatir las enmiendas registradas por el Partido Popular y Junts para la convocatoria de elecciones, Valido sostiene que ese debate debería haberse producido en el Congreso. «No debería haber miedo», afirma la diputada, quien defiende que plantear un adelanto electoral forma parte del debate democrático y no debería quedar excluido de la actividad parlamentaria.