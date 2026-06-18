Carlos Skliar, docente e investigador argentino, sobre las protestas de los docentes: "Hace falta una revuelta anarquista para desburocratizar la Educación"

Es una de las voces más influyentes del pensamiento educativo iberoamericano, aunque a veces considere que sus posiciones con respecto a la educación son más bien "marginales". Por eso, cuando Carlos Skliar (Argentina, 1960) reflexiona sobre el futuro y presente de las escuelas, es capaz de llenar hasta la sala más vacía.

Este viernes aterriza de nuevo en Tenerife, en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna (ULL), para hablar sobre 'Los dramas del mudo hoy' y, en concreto, del caso argentino. Y lo hace, a las 11:00 horas, bajo una máxima que le sirve de bandera en todas sus intervenciones: defender a la infancia. Una infancia que debe encontrar en la escuela un refugio de su niñez que le muestre "todos los mundos posibles". Para ello, sin embargo, la Educación debe reformularse y tomar decisiones, pues para Skliar está en juego su propia supervivencia.

Existe una preocupación social con respecto a la deriva formativa de las nuevas generaciones. A su juicio, ¿cuál diría que es la fórmula para educar mejor?

Mi posición con respecto a las grandes crisis y cuestiones que se están planteando hoy en día sobre la educación es más marginal. Mi primera reflexión tiene que ver con si podemos educar en este mundo que ya tiene su propia idea formativa al margen de las instituciones educativas. Es un mundo que pone en juego una máquina formativa desde el nacimiento y no nos deja en paz. Por lo tanto, le deja una pregunta muy difícil de responder a las instituciones que históricamente se han dedicado a lo educativo: ¿qué hacemos para compaginar la idea del mundo y la idea que las instituciones tienen del mismo? Tenemos una contradicción muy seria. Debemos decidir si le damos continuidad al aspecto más destructivo, individualista, exitista, triunfalista del mundo o si, por el contrario, las instituciones educativas pueden interrumpir esa fuerza arrolladora y plantear una alternativa solidaria, éticamente responsable, comunitaria, y no tan individualista y aislada.

¿Cómo puede la Educación llegar a ese punto?

Esta es precisamente la primera pregunta. ¿Podemos nadar a contracorriente? Creo que hay experiencias en el mundo que muestran que sí, que al menos se puede plantear un poco de interrupción en temas generales como la violencia, el racismo, el patriarcado. Creo que hay elementos que muestran que, efectivamente, el mundo no ha arrasado completamente las ideas más pacifistas, igualitarias y equitativas. Pero al mismo tiempo, esas fuerzas entre el mundo en general y las instituciones educativas no pesan lo mismo. Si uno no se sitúa en una idea más rebelde de la educación o al menos más alternativa de la educación, existe el peligro de las instituciones históricamente dedicadas a la formación tiendan a desaparecer. Hay países que ya hablan de una cierta libertad educativa, por ejemplo mi país tiene una ley ahí en ciernes que plantea que sea cada uno decida qué tipo de educación prefiere. Es un sálvese quién pueda contra la idea de nadie se salva solo.

Un momento de la entrevista en La Laguna con Carlos Kliar, investigador y docente argentino. / Andrés Gutiérrez

Estamos viviendo una ruptura de consensos básicos. ¿La escuela puede ayudar a reunificarlos?

En los últimos tiempos, la escuela ha tenido que dedicarse a cuestiones que históricamente no le competían. Me refiero a cuestiones de cuidado, de preservación, de igualdad, de comunidad, incluso de salud mental. Y ese desplazamiento ha creado una generación de profesores que ha tenido que postergar la enseñanza en nombre del cuidado. Esto venía ocurriendo desde antes de la pandemia, pero en la pandemia claramente se recrudeció. La escuela, en este contexto, no está pudiendo cumplir con sus dos objetivos supremos: ser una salida a un mundo plural, no a un mundo único, y servir como un escenario para que persona pueda elegir qué quiere hacer de su vida.

El Estado desatiende a sus instituciones públicas mientras aumenta la fiscalización

En las últimas semanas, los profesores españoles se han manifestado precisamente por el aumento de carga laboral a la atención a la diversidad. ¿Cree que compete a la escuela asumir estas tareas burocráticas?

Hace falta una buena revuelta anarquista para desburocratizar todo esto, porque los controles son a veces hasta ridículos. Yo no digo que no sea necesario que el Estado realice una cierta vigilancia sobre lo que se hace en las instituciones, pero se da la paradoja de que el Estado está desatendiendo a sus propias instituciones públicas mientras aumenta la fiscalización. En mi país el gran cambio se ha dado en los maestros y maestras, porque han visto reducir totalmente sus condiciones de trabajo materiales. Quien se dispone a ser maestro siendo joven debe saber que hoy –al menos en mi país– las condiciones del trabajo son muy malas, rozando la indigencia, y la responsabilidad es mayor. De esa fórmula seguramente se generará un nuevo perfil de educadores y educadoras que no sabemos exactamente si serán más vocacionales que antes.

Entrevista a Carlos Kliar, investigador y docente argentino que hablará sobre el futuro de la Educación en la ULL | 17/06/2026 | Fotógrafo: Andrés Gutiérrez Taberne / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

¿Cree que el mayor énfasis en los cuidados en la escuela tiene relación con el hueco que ha dejado la mujer al incorporarse al mundo laboral y la incapacidad del Estado para asumir esa tarea como propia?

La educación siempre ha tenido que asumir objetivos y tareas que teóricamente no le competen. Dar de comer, prevenir violencia, drogadicción o sexismos... en la medida que el mundo se ponía cada vez más riesgoso, para seguir siendo un refugio. Este es un primer factor, porque la escuela se ha visto desbordada en tareas que se han delegado pero que no le competían históricamente. Lo segundo es que hay una historia de políticas de cuidado asociado a las mujeres, por eso cuando la docencia se hizo femenina en una época histórica determinada, efectivamente parecía natural o parecía un implícito que siguieran haciéndolo en ese ámbito. Lo que pasa es que el descuido a la niñez es tan grande que no solo se ha descuidado simplemente el vínculo con el saber o con el conocimiento, sino también el lenguaje, los modelos adultos, la importancia del otro, el pasado.... Hay una sumatoria de descuidos tan difíciles de determinar que la tarea de cuidado es una tarea múltiple y yo no sé si la escuela no se ve sobrepasada por esta exigencia del cuidado.

Y todo esto ocurre mientras parece que hay más niñofobia. Me refiero a ese rechazo social o discriminación hacia los pequeños.

Las políticas de crianza están delegadas a una relación directa con la máquina, entonces eso que algunos han llamado la smartphoneización . La niñez se define por no tener dispositivos tecnológicos y cada vez a edad es más temprana, sin tener en cuenta la clase social. La niñez está puesta allí para dejar en paz, para dejar tranquilo a una vida adulta agotada, que también es solitaria, es individualista, es enferma, está hastiada, o no encuentra su propio rumbo, y entonces la niñez está expuesta como forma de desapego.

La niñez está puesta allí para dejar en paz, para dejar tranquila a una vida adulta agotada

¿Está a favor o en contra de las pantallas en las escuelas?

La hipótesis es que si la escuela repite lo que ya está haciendo el mundo, algo sobra y seguramente será ella. Hay pantallas en todos lados, a todas horas, y cada vez de forma más diseminada. Algunos países ya se están haciendo la pregunta para implantarla como política pública. Pero yo no hablaría de prohibición, sino de multiplicidad de posibilidades o mundos. Uno de esos mundos es la tecnología pero tenemos la oportunidad de elegir varios mundos al mismo tiempo: el del silencio, el del apagado de pantalla, el de la lectura, el de la amistad, el del paseo, el de la soledad... Si uno no les proporciona a los niños todas esas atmósferas, es posible que no tengan mundo dónde elegir.

Hay muchos estudios que ya ven afección en los niños debido al uso indiscriminado de pantallas.

Hay una facilidad en el uso evidente. Las tecnologías son muy accesibles. Cuando hablamos de niñez, sin embargo, hay que tener cuidado con no ver para qué sirve utilizar tecnología, porque es una de las facetas. El problema es que hay un efecto compulsivo que me parece que no estamos entendiendo del todo y que otras actividades, como la lectura no lo provocan. Y hay otro elemento que a mí me preocupa y son los efectos disuasivos de la tecnología. ¿Qué estamos dejando de hacer como humanidad en nombre de la tecnología?

Es necesario proteger la infancia pero, incluso aunque la escuela se convirtiera en ese oasis, cuando salen afuera se deberán enfrentar a ese mundo único.

Bueno, ahí está la contradicción. He recorrido escuelas de arte con niños, escuelas infantiles, escuelas de comunidades de barrio, escuelas de comunidades de pueblos originarios, y ahí hay infancia todavía. En nuestros análisis hay que tener cuidado cuando pensamos que ese único mundo, porque creo que hay otros mundos que están al alcance de la mano, que no estamos viendo quizás, pero de los que hay resquicios.

Se habla mucho de que esta es la primera generación en la que el cociente intelectual ha bajado. ¿Se ha roto el efecto Flynn?

Depende de cómo miremos el mapa del mundo porque hay zonas donde quedan tradiciones o hay cierta continuidad del mundo que no ha hecho ese corte tan abrupto. Pero no lo niego y de hecho, agrego un elemento más: en gran medida esto ha ocurrido porque los niños se han adultizado y al mismo tiempo los adultos nos hemos juvenilizado. Por lo tanto, existe una aproximación entre ambas generaciones que se están pareciendo mucho hasta el punto que uno distingue la diferencia de ropa, de tecnología o incluso de consumo cultural.

Hay incluso un interés también de los propios profesores por mantenerse cercanos a los chicos. ¿Es positivo?

Es un arte de la distancia. Hay que ver en qué momento estamos cercanos y en qué momento nos alejamos. Yo no creo en la cercanía indiferenciada, en esa cercanía que no distingue la responsabilidad distinta que tiene un maestro con respecto a un estudiante, o un adulto con respecto a un joven. Asumiendo eso, es posible que a veces estemos cerca y sea necesaria la distancia. Ahora, ¿cuál es esa distancia y cómo se cultiva? No puede ser tan extrema como para ser indiferentes, pero tampoco puede ser tan cercana como para no haber distinción.