Canarias y Uruguay renuevan su alianza para afrontar retos del siglo XXI: sostenibilidad, innovación y patrimonio

Canarias y Uruguay renuevan su histórica alianza con nuevos objetivos adaptados a los retos del siglo XXI entre los que destacan sostenibilidad, patrimonio, cogobernanza, innovación y talento. Así lo han acordado este jueves ambos gobiernos con la firma de un nuevo Memorándum de Entendimiento por parte del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y del presidente de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Alejandro Sánchez. Este acuerdo sustituye al vigente desde hace 24 años.

El documento “reafirma los vínculos históricos, culturales y de amistad que unen a Canarias y Uruguay desde hace más de tres siglos”, al tiempo que establece un marco “estable y permanente” de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas en ámbitos estratégicos para ambos territorios atlánticos. Viene a actualizar el Memorándum suscrito el 25 de junio de 2002 por el entonces presidente de Canarias, Román Rodríguez.

Tras la firma del acuerdo, Clavijo y Sánchez coincidieron en la importancia de actualizar la alianza entre ambos territorios con instrumentos del siglo XXI. El objetivo es mantener la línea de trabajo conjunto seguida en los últimos años, pero también fijar nuevos retos de colaboración para “construir juntos el futuro”.

El presidente de Canarias recordó que el nuevo Memorándum se enmarca en la conmemoración de la fundación de Montevideo, 300 años en que Canarias y Uruguay se han mantenido unidos”. Destacó la importancia de compartir experiencias y aprender unos de otros” y puso como ejemplo el silencio administrativo positivo que se aplica en el país para agilizar la gestión burocrática.

Clavijo, en su visita a Uruguay / E. D. / L. P.

Clavijo anunció la organización en noviembre de unas jornadas conjuntas con Uruguay para realizar un seguimiento al acuerdo firmado este jueves y materializar lazos de colaboración entre universidades, empresarios y ámbitos sociales.

En este sentido, el Memorándum incluye entre los ámbitos prioritarios de colaboración la sostenibilidad ambiental, la transición energética, la economía circular y la resiliencia climática, con iniciativas orientadas a la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas.

El acuerdo incorpora además líneas de trabajo conjunto en salud pública, biotecnología, agricultura, bienestar social y medioambiente, así como en gobernanza pública, planificación urbana sostenible, movilidad, vivienda, infraestructuras resilientes y modernización de los servicios públicos.

También existe un compromiso de cooperación en materia de patrimonio cultural; industrias culturales y creativas; transformación digital y tecnologías emergentes, y en programas de formación, investigación y transferencia de conocimiento. Canarias y Uruguay fomentarán asimismo el intercambio de experiencias y estudios en materia de turismo sostenible.

La agenda de la primera jornada de trabajo del presidente Clavijo en Uruguay ha incluido además una reunión con el titular de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi. Tras el encuentro, ambos destacaron la fuerte impronta de la comunidad canaria en la sociedad uruguaya, con lazos familiares, culturales y sociales que siguen vivos por todo el país.

Foro Canarias-Uruguay

Tras las reuniones institucionales, el titular del Gobierno canario presidió en Montevideo el ‘Foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro’. Ante más de un centenar de autoridades institucionales uruguayas, representantes empresariales y de la sociedad civil del país, Fernando Clavijo expuso la hoja de ruta marcada por su Ejecutivo para continuar reforzando la colaboración entre dos territorios que comparten pasado, presente y futuro.

En su intervención, el presidente destacó la importancia de aprovechar el tricentenario del camino conjunto entre Uruguay y Canarias -en 1726 se fundó la ciudad de Montevideo con la participación de isleños- para “seguir avanzando juntos en un mundo cada vez más interconectado” en el que la colaboración es clave.

Consideró que el Memorándum firmado horas antes con el Gobierno uruguayo reafirma el compromiso de ambos territorios de trabajar de manera conjunta ante objetivos compartidos como la sostenibilidad, la innovación tecnológica y el intercambio en materias de investigación y transferencia de conocimiento.

A su juicio, este acuerdo “no es una actualización burocrática. Es la reafirmación de lo que empezó cuando noventa y seis canarios cruzaron el Atlántico para fundar una ciudad” hace tres siglos. El objetivo, agregó, es que “Canarias y Uruguay no solo compartan historia, sino que construyan juntos el futuro”.

Clavijo resaltó en este sentido las enormes posibilidades que ofrece Canarias como plataforma intercontinental para aquellas empresas de Uruguay que hayan dado o vayan a dar el salto internacional hacia Europa y África. Apoyado por un video promocional de Proexca, hizo especial referencia a las ventajas fiscales que ofrece el archipiélago y al consolidado tejido empresarial de las islas.

De forma especial, lanzó una invitación a las empresas uruguayas a participar en el programa de inmersión Canarias Latam Tech, iniciativa convocada por la empresa pública canaria para facilitar la instalación en el archipiélago de proyectos ligados a los sectores tecnológico, audiovisual y de innovación industrial.

El ‘Foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro’ contó la presencia de ministros y altos cargos del Gobierno de Uruguay. También asistieron los intendentes de las provincias uruguayas con más descendientes de migrantes canarios (Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha), además de numerosos representantes de las cámaras legislativas, partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicales del país.

En el plano más económico, en el acto celebrado en la embajada de España en Uruguay dirigida por Javier Salido, estuvieron presentes representantes de más de 50 empresas uruguayas y de las españolas establecidas en el país.

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Tanto en el este Foro como en todas las reuniones institucionales de la primera jornada del viaje a Uruguay y Argentina, el presidente estuvo acompañado por el resto de la delegación del Gobierno canario: el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y el director General de Emigración, José Tellez.