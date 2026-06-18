Canarias levanta 500 millones en los mercados para luchar contra la pobreza, la crisis de vivienda y el cambio climático

El envidiable endeudamiento canario con relación a su PIB (producto interior bruto), del 10,5% al cierre del primer trimestre de este año, explica que la demanda cuadriplicara a la oferta en la emisión de deuda por 500 millones de euros que el Tesoro canario ha cerrado con éxito en días pasados. Eso y el carácter sostenible de las iniciativas que se acometerán con la financiación sostenible. Entre ellas, las encaminadas a poner coto a la pobreza, la emergencia habitacional y la preservación del medio ambiente.

La consejera delegada de GSI (Global Social Impact Investments), María Ángeles León, señalaba hace unos años en Canarias la práctica obligatoriedad del carácter sostenible que deberían tener en pocos años las inversiones para poder concretarse. Ese tiempo ya ha llegado. La vuelta a los mercados del Archipiélago se sustanció a través de sus primeros bonos sostenibles.

Ampliar la cartera

El tiempo anunciado por León ya ha llegado. "No es imprescindible" lucir ese apellido social y medioambiental, aclara la directora general del Tesoro y Política Financiera de Canarias, Teresa Bosch, "pero es la manera de ampliar la cartera de inversiones", añade. Ella misma aludió a la necesidad de "salir de los bancos" y hallar nuevas vías de financiación. Además, destacó el éxito de la emisión.

Los bonos a diez años se pusieron a la venta con unas indicaciones de precio inicial del bono español a diez años (SPGB) más 20 puntos básicos. Sin embargo, los 500 millones de euros comercializados estaban más que cubiertos (demanda por 1.400 millones) antes de alcanzar el mediodía, momento al que se llegó con un apetito inversor de 1.600 millones de euros. A la hora de dar por cerrada la venta, la demanda se situaba ya por encima de los 2.100 millones de euros.

Ahorro para la comunidad

Contar con tantos aspirantes ávidos de hacerse con alguno de los títulos puestos en liza permitió a la comunidad autónoma reducir la rentabilidad y cerrar la convocatoria con un diferencial sobre el SPGB cinco veces menor al inicialmente previsto. Es decir, al liquidar el cupón (el 30 de abril de los próximos diez años) a los inversores, la comunidad autónoma se estará ahorrando una suma notable.

Los 500 millones de euros agotan buena parte de la deuda que tiene autorizada Canarias por el Ministerio de Hacienda para este año, y que asciende a un total de 706 millones de euros. La idea es "mantener el formato", señala Bosch, en los ejercicios venideros. "Los inversores piden recurrencia, porque eso da liquidez al producto, genera movimientos de mercado secundario", detalla la directora general del Tesoro canario.

Política habitual

La emisión de deuda de esta naturaleza de manera periódica está contemplada en las políticas de financiación de no pocas administraciones. Madrid, Andalucía y País Vasco son las que en mayor medida echan mano de esta herramienta para sacar adelante sus proyectos. Operar de este modo coloca sus emisiones de deuda en las agendas de los inversores, que se convierten en integrantes casi fijos de la demanda en todas las emisiones. En el segundo escalón se sitúan Canarias junto a Castilla y León y Galicia, según explica Teresa Bosch.

La construcción del marco que sostiene esta emisión de deuda ha sido auditada por Moody's

La directora general detalla que constituir el marco preciso que sostiene esta emisión de deuda no ha sido sencillo. Se trata de un trabajo fino y bien ajustado a las necesidades del mercado para garantizar la colocación de la mayor parte de los títulos o, en este caso, generar una sobredemanda que permita abaratar el precio del dinero captado. Y todo ello sin salirse de los parámetros que permiten afirmar la sostenibilidad de los proyectos incluidos en el informe previo que se pasa a los inversores.

Auditor externo

Para garantizar que las iniciativas se mantienen dentro de las lindes que delimitan ese carácter sostenible, es necesario contar con el juicio de un auditor externo. En este caso, desempeñó ese papel la agencia de rating (calificación de crédito) Moody's.

Una vez captada la suma a la que se aspiraba, a la comunidad autónoma aún le queda una labor de vital importancia por delante. "Es necesario reportar explicando en qué se invierte esa suma", aclara Bosch. Es decir, cada iniciativa financiada con parte de esos 500 millones de euros debe estar dentro del marco fijado para garantizar el perfil sostenible con el que se lanzó la emisión. En este caso, sin necesidad de contar con un auditor externo dado que en la justificación interviene la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.