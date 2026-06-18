El Estado advierte a Canarias del fin de los traslados de menores a la Península

El Estado ya empieza a plantear el fin de la contingencia migratoria en Canarias. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, avanzó este jueves que convocará al Gobierno regional para analizar cuándo podría desactivarse esta situación excepcional. Una decisión que tendría efectos directos sobre el sistema de acogida. Dejar atrás la contingencia implicaría el fin del mecanismo extraordinario que permite derivar a menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. La posibilidad de que ocurra es real. El Gobierno central considera que la presión sobre la red de acogida canaria ha disminuido de forma notable en el último año y tras la reforma de la Ley de Extranjería se estableció en 737 menores la capacidad ordinaria de acogida del Archipiélago. La contingencia migratoria se declara cuando esa capacidad se triplica - es decir al llegar a los 2.211 niños acogidos - y, por tanto, se desactivaría cuando el número de menores tutelados descienda por debajo de ese número. A partir de ese momento, Canarias perdería la condición de territorio en contingencia y quedarían suspendidos los traslados a la Península.

La realidad es que las Islas están cerca de alcanzar este escenario. Canarias tutela ahora a 2.439 menores, de los que 148 corresponden a nuevas llegadas y deberán abandonar el Archipiélago en un plazo de dos semanas. La cifra se sitúa cerca del umbral de 2.211 chicos a partir del cual dejaría de aplicarse la contingencia. Eso sí, el estrecho margen que existe entre el umbral legal y la realidad migratoria de Canarias abre la puerta a que un incremento relativamente reducido de llegadas pueda volver a tensionar el sistema y acercarlo de nuevo al límite establecido por la normativa.

La demanda de Canarias

La situación genera dudas en el Ejecutivo autonómico, que ya ha abierto un nuevo frente de negociación con el Estado al considerar que el planteamiento de la ministra es «equivocado». A juicio del Gobierno canario, fijar una fecha para poner fin a esta situación resulta arriesgado mientras las Islas sigan soportando una presión migratoria sostenida. «Todavía triplicamos nuestra capacidad ordinaria de acogida y establecer un día para salir de la contingencia es complejo. Las llegadas continúan, los traslados no se producen con la rapidez necesaria y, mientras unos chicos salen, otros llegan, lo que nos mantiene prácticamente en la misma situación», explica Rodríguez.

La posición de Canarias en este sentido es clara. El Ejecutivo autonómico se reunió este jueves con técnicos de Infancia para abordar la situación y planteó la necesidad de fijar una horquilla o un porcentaje que permita determinar con mayor precisión cuándo desactivar la contingencia migratoria. En la práctica, «estar en 2.200 menores no significa estar fuera de la contingencia», explica Rodríguez. En ese encuentro también participó Ceuta, igualmente declarada en situación de contingencia, que según la directora general de Infancia compartió las mismas preocupaciones planteadas por Canarias.

La contingencia migratoria

El nuevo anuncio de la ministra deja en cierta incertidumbre la situación de Canarias. El pasado mes de marzo, el Estado se comprometió a garantizar los traslados de menores hasta el final de la legislatura y a aprobar antes de agosto un real decreto que permita prorrogar el actual —que caducó el pasado 19 de marzo— y que regula las medidas aplicables en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

El anuncio fue recibido con satisfacción por Canarias, al entender que daba continuidad a la hoja de ruta ya iniciada y que abría la puerta a un nuevo decreto que contemple escenarios de contingencia para 2026 y 2027, lo que permitiría consolidar y mejorar la gestión desarrollada en los últimos meses. En cuanto a la contingencia vigente, tiene una duración de un año y expirará el próximo 29 de agosto.

Rego se encuentra estos días en la isla Lanzarote, donde ha hecho balance del primer año de aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería. Una norma que obliga a todas las comunidades autónomas a compartir el esfuerzo de acogida con los territorios que reciben la mayor parte de las llegadas. Desde agosto de 2025, Canarias, Ceuta y Melilla están formalmente en situación de contingencia migratoria, lo que permite al Estado trasladar a recursos de otras comunidades tanto a los menores que ya se encuentran en sus centros como a los que van llegando en nuevas pateras y cayucos. Hasta la fecha, 2.168 menores han sido trasladados fuera de Canarias a través de los distintos mecanismos. Según los datos del Gobierno autonómico, 1.200 salieron en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo que obligó al Estado a asumir la acogida de un millar de menores solicitantes de asilo que permanecían en las Islas, mientras que otros 968 fueron derivados por la vía ordinaria