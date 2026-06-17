Sanidad presenta un plan de mejoras salariales y de organización para los médicos del Servicio Canario de la Salud

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, informaron hoy en rueda de prensa sobre las propuestas planteadas al colectivo médico para mejorar las condiciones laborales que demandan tras el conflicto estatal que ha originado las convocatorias de huelgas mantenidas de forma continuada desde el mes de febrero en toda España.

Monzón explicó que las jornadas de huelga de los médicos responden al desencuentro que mantienen con el Ministerio de Sanidad por el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. Según dijo, este documento, que no se actualizaba desde hace 23 años, se encuentra en fase de consulta pública tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, a pesar de contar con el rechazo del colectivo médico, y actualmente está pendiente de aprobación por el Congreso para su trámite parlamentario.

Este desencuentro que se ha mantenido en el tiempo durante más de seis meses, ha derivado en jornadas de huelga continuas con un alto impacto en la población. En Canarias, la huelga ha supuesto el aplazamiento de 1.496 intervenciones quirúrgicas, 57.299 consultas y 2.906 pruebas diagnósticas entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

La consejera añadió que ante la falta de un marco regulador de las condiciones laborales en el sistema nacional de salud, las reivindicaciones estatales están derivando desde hace dos meses en demandas regionales en todos los servicios de salud de España. De hecho, en el consejo interterritorial de la semana pasada las diecisiete comunidades autónomas firmaron un documento común instando al Ministerio a resolver el conflicto que es de su competencia.

Monzón explicó que el Servicio Canario de la Salud mantiene un diálogo fluido con todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad desde el inicio de la legislatura y puso en valor el trabajo ejecutado en la mesa sectorial de Sanidad entre el SCS y las centrales sindicales que ha permitido que en tan sólo tres años se haya puesto en marcha una decena de medidas concretas para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SCS, incluidos los médicos y facultativos.

La consejera de Sanidad aseguró que esas mejoras han sido posibles gracias a que “en esta legislatura hemos invertido 1.040 millones de euros más en Sanidad y que específicamente en 2026 el capítulo de personal está dotado de 2.615 millones de euros, con un incremento del 7,5 por ciento, lo que supone 182,7 millones de euros más en recursos humanos. Este aumento ha permitido además afrontar el incremento retributivo del 1,5 por ciento y continuar apostando por políticas de mejora en este ámbito.

Medidas específicas

Adasat Goya agregó que “ha llegado el momento de modificar las guardias 24 horas porque actualmente contamos con 1.142 médicos y facultativos más y se pueden dar las condiciones para reorganizar la actividad”.

Según dijo en estos tres años hemos logrado mejoras sin precedentes que se concretan en que se ha creado 342 nuevas plazas de médicos y se ha contratado a 795 MIR mediante un programa específico de retención de talento. Además, informó que se ha logrado estabilizar a más de 3.000 profesionales de la medicina con el proceso de estabilización en marcha, con lo que se apuesta por el empleo de calidad y estable para todas las categorías profesionales. Tenemos que recordar que Canarias registra actualmente el mayor incremento de médicos colegiados de toda España con un 7,4 por ciento según el INE, lo que indica que Canarias es una región atractiva para trabajar, a pesar de que haya posibilidades de mejora como en el resto de España.

En este sentido, precisó que “una de las principales reclamaciones del colectivo médico de España se refiere al establecimiento de la jornada laboral de 35 horas, implantada en el Servicio Canario de la Salud desde el año 2018 y a la recuperación de la carrera profesional, que en Canarias no sólo está activa desde hace años sino que somos la segunda comunidad autónoma en crear un quinto grado de mejora retributiva para todas las categorías profesionales”, especificó.

Plan de mejora

La consejera informó que se está trabajando en un plan de mejora de las condiciones laborales de los médicos en la comunidad, en el marco de las competencias del Gobierno de Canarias, que de respuesta a las necesidades que demanda el colectivo.

Entre otras mejoras, el director del SCS explicó que se propone reducir el límite máximo de pacientes por agenda diaria de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y de los pediatras de los centros de salud con el objetivo de disminuir la sobrecarga asistencial y mejorar la calidad de la atención al paciente. En este sentido, aclaró que las agendas actuales en el SCS están establecidas en 34 pacientes de media al día para los médicos y en 28 para los pediatras.

No obstante, afirmó que cabe otra serie de medidas como la mejora de las retribuciones por guardia de modo que el coste de la hora de guardia se equipare a la media de las tres comunidades autónomas mejor retribuidas y, en este sentido, el director expresó el propósito de revisar los complementos económicos que perciben los médicos por realizar guardias, así como actualizar los niveles de carrera profesional para acercar las retribuciones de dichos conceptos a la media de las tres mejores comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud.

Según dijo, lo que plantea el SCS no son sólo mejoras económicas sino de organización y de bienestar de los trabajadores. El objetivo es, por tanto, garantizar la asistencia sanitaria y ofrecer mejores condiciones laborales y retributivas a los profesionales de modo que todo redunda en la calidad asistencial que se ofrece al paciente.

Negociación

Asimismo, aseguró que para cambiar el modelo asistencial y laboral y acabar con las guardias de 24 horas hay que emprender un período de negociación con los trabajadores, porque no podemos obviar que la carencia de especialistas para contratar condiciona las capacidades asistenciales. “Para ello además de reforzar las contrataciones que se puedan es preciso establecer turnos que permitan acabar con las jornadas de guardia de 24 horas”, concluyó.

El director apeló a la negociación en el seno de la Mesa Sectorial para resolver el conflicto, que aún siendo estatal en su origen, está afectando a los ciudadanos de Canarias a pesar de que la Consejería ha exigido al Ministerio soluciones en tres de los consejos interterritoriales celebrados este año y de que se hayan celebrado más de una decena de mesas sectoriales en esta legislatura en la que se ha acordado mejoras laborales sin precedentes.

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